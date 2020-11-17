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Гороскоп на 18 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 18 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня пройде доволі активно у більшості знаків Зодіаку, але декому навіть випаде нагода відпочити.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів середа стане днем, коли вдасться виконати навіть більше, аніж заплановано. Але краще не розганяйтесь та не хапайтесь за всі справи світу, а знайдіть час і для відпочинку. Ви знаєте, чого хочете, тож незабаром мрії стануть реальністю.
Телець
У Тельців екватор тижня пройде доволі спокійно, адже вам вдасться зробити все, що він вас потребують. А після таких активних буднів не зайвим буде присвятити час собі та справам, які приносять задоволення. Тому зробіть вечір максимально комфортним для себе.
Близнюки
Близнюкам сьогодні категорично заборонено зривати свою злість на інших людях. Для вас це може бути мимовільний виплеск емоцій, який залишить далеко не найкращі враження для іншої людини. Тому спробуйте сьогодні знайти рівновагу у собі.
Рак
У Раків середа видасться значно легшою, аніж вони собі уявляли. Тому можна трохи сповільнитись та відшукати час для відпочинку. Ви дуже часто виконуєте більше, аніж від вас потребують, але чомусь боїтесь робити це ж зі своїми мріями.
Лев
Левів очікує доволі активний, але позитивний робочий день, коли більшість неприємних моментів можна буде стерти завдяки гарному настрою. Тому пора навчитись прокидатись з хорошими думками, а не з лайкою у голові. Скоро вам вдасться нарешті відпочити.
Діва
Дівам астрологи сьогодні рекомендують частіше робити вибір на власну користь, а також не відмовлятись від приємних дрібниць для себе. Інколи ви так поспішаєте допомогти всім, що для себе бракне і часу, і енергії. Пора виправляти цю ситуацію.
Терези
У Терезів середа буде доволі продуктивною, адже до них прийде нова хвиля натхнення, а доля підкине більше варіантів для самореалізації. Тож не можна втрачати такий момент! Беріться за справи і не забувайте мріяти.
Скорпіон
Скорпіонам сьогодні доведеться трішки відкласти справи щодо захоплення світу та звернути увагу на стан свого оточення. Здається, ви вже й забули, що люди поряд з вами для вас дорогі. І це потрібно виправляти, адже кожен заслуговує тепла та підтримки.
Стрілець
Стрільців очікує сонячний осінній день, коли більшість справ будуть вдаватись без зайвих зусиль. Тому рухайтесь тільки вперед та не шукайте собі виправдань, щоб щось не робити. Ви маєте неймовірний потенціал, який не повинен ховатись від світу.
Козеріг
Козероги у середу отримають від долі доволі яскраві знаки, тому, якщо вам бракувало послання звисока, то ось він. Зараз вам може бути страшно приймати якісь рішення, але вас не зовсім влаштовує те, що є. Лише від вас залежить ваше майбутнє.
Водолій
У Водоліїв зараз такий період у житті, коли кожен день буде відкривати нові обрії та дарувати яскраві емоції. Насолоджуйтесь митями і не забувати ділитись своїм чудовим настроєм зі світом. Попереду у вас ще більше радощів.
Риби
Риби сьогодні зможуть відкрити для себе світ з зовсім іншого боку, але це не означає, що варто ховатись від всього нового. Вам вдасться отримати більше, якщо не будете боятись діяти та розширювати свій світогляд.
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