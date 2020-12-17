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Гороскоп на 18 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 18 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні в гороскопі на перший план вийдуть такі риси, як рішучість і різкість, так що ймовірність перегнути палицю в спілкуванні велика як ніколи. В такий день краще діяти за формулою: "Сім разів відміряй...".
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні головне, що буде турбувати Овна, це пошуки справедливості. Не обов'язково, що він буде шукати справедливість вселенську. Швидше, Овна буде хвилювати питання справедливого ставлення оточуючих до нього самого. І справа тут навіть не в самолюбстві. Просто захочеться справедливості, і крапка!
Телець
Сьогодні всі думки і плани Тельця будуть відрізнятися дивовижною ясністю і чіткістю. Дуже непогано було б присвятити цей день вирішенню будь-яких конкретних питань і проблем: особливо якщо ті давно назріли. Ось тільки не варто покладатися на чиюсь допомогу. Сьогодні Тельцю варто братися лише за ті справи, де все залежить тільки від нього самого!
Близнюки
Сьогодні Близнюки будуть чітко знати, чого вони хочуть, вважаючи за краще при цьому найпростіші і природні шляхи. Така ясність цілей в поєднанні з ясністю планів виглядає, звичайно, вражаюче. Однак не завжди прямий шлях виявляється найкоротшим.
Рак
Сьогодні Рак буде абсолютно не налаштований миритися з будь-яким втручанням у свої справи і плани. Будь-яке заперечення або спроба натиснути на нього викличе в душі Рака такий сніп іскор, що пожежників доведеться викликати! Взагалі сьогодні Раку протипоказано працювати в команді. Краще вже присвятіть день справам, де все залежить тільки від вас самих.
Лев
Сьогодні Лев відчує тягу до однозначності і визначеності. Будь-яка двозначність або неконкретність викликатиме у нього активне неприйняття. У кожному питанні Леву захочеться розставити всі крапки над і. Шкода тільки, що це не завжди можливо. До того ж буває, що недомовленість діє куди ефективніше за будь-які слова.
Діва
Діва раз у раз ризикує опинитися в центрі різного роду конфліктів і сварок. Причиною ж цього буде аж ніяк не агресивність оточуючих (як може здаватися самій Діві), а власна прискіпливість. Діві сьогодні буде дуже складно погоджуватися з чужою думкою. Ще складніше їй буде змиритися з тим, що і її думка оточуючим не дуже цікава. Так всі при своїх думках і залишаться.
Терези
Це день, коли Терези ризикують вплутатися в конфлікт, який вкрай негативно позначиться на їхньому становищі в суспільстві. Тому сьогодні краще рішуче уникати будь-якого з'ясування відносин, і тим більше прямих зіткнень і сварок. Ну а підступ цього дня в тому, що оточуючі раз у раз будуть провокувати Терезів, перевіряючи їх нерви на міцність.
Скорпіон
Сьогодні достатньо одного незручного зауваження, щоб з очей Скорпіона почали сипатися іскри. Особливо якщо ці зауваження будуть стосуватися способу життя і звичок. Скорпіону сьогодні легше пережити розгромну критику колег з приводу його професійних якостей, ніж безневинний жарт про його взаємини в сім'ї.
Стрілець
Сьогодні в голову Стрільця може прийти чимало перспективних ідей! І що цікаво, ідеї будуть народжуватися на льоту, але при цьому відрізнятися дивовижною чіткістю. Не обов'язково негайно втілювати ці плани в життя, але взяти їх на замітку обов'язково варто.
Козеріг
Сьогодні на першому місці у Козерога стоятимуть питання фінансової незалежності. Однак просити в цей день надбавки до зарплати не варто: це може обернутися розмовою на підвищених тонах або навіть звільненням. Розв'язувати проблеми з грошима Козерогу сьогодні краще своїми силами.
Водолій
Сьогодні девізом Водолія буде: самозванців нам не треба, командиром буду я!. Шкода тільки, що переконати оточуючих в справедливості цієї формули буде не так вже й легко. Через це сьогоднішній день може буквально сипати іскрами. Якщо Водолій не хоче, щоб з цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, йому краще зайнятися своїми власними справами.
Риби
Сьогодні Риби будуть відчувати, що не в силах вплинути на обставини, а тим більше змінити їх в потрібну сторону. Краще налаштуватися на це заздалегідь, тому що інакше весь день Риб загрожує пройти під знаком підвищеної дратівливості і невдоволення. Взагалі, сьогодні Риб краще не чіпати. Толку від цього все одно не буде.
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