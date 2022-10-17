Гороскоп на 17 жовтня: яким трьом знакам Зодіаку сьогодні не можна лінуватись

17 жовтня буде дуже вдалим днем для відновлення рівноваги у житті, тож лінощі та відпочинок варто перенести на інший час. Кому зі знаків Зодіаку сьогодні категорично не можна розслаблятись – дізнавайтесь далі.

17 жовтня, у понеділок, очікується дуже сприятлива енергія для нових починань, серйозних справ та натхнення. Ті, хто сьогодні, докладатимуть максимум зусиль, вже зовсім скоро побачать результат. Тому астрологи назвали трійку знаків Зодіаку, яким не варто лінуватись у цей день.

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Телець

Представники цього знаку не звикли надто стрімко рухатись до цілей. Вони обирають довгий, але перевірений шлях. Тому й відчуття втоми не так часто навідується до них, однак сьогодні саме бажання відпочити може неабияк зупинити ваш прогрес. Повернутись до ритму буде складно, тому перенесіть приємний час без справ на інший день.

Лінощі позбавлять цих людей крутих можливостей / Drew Coffman on Unsplash

Стрілець

Такі люди будуть до останнього відтерміновувати прийняття складних рішень, а перед дедлайнами обожнюють влаштовувати собі ліниві дні. Але не завжди такий ризик приносить хороші результати. Тож сьогодні краще не відкладати завдання і не піддаватись спокусі подивитись серіал чи влаштувати тур закладами. Спершу справи, а вже тоді відпочинок.

Водолій

Представники цього знаку Зодіаку взагалі байдуже до всіх правил, адже живуть у власному ритмі та з власним баченням світу. Через це вони можуть різко скасовувати плани лише тому, що їх настрій доволі мінливий. Але сьогодні Водолії можуть пошкодувати про це рішення, оскільки втратять чималі можливості.

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