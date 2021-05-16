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Гороскоп на 17 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 17 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Понеділок видасться значно кращим, аніж очікуються більшість людей. Деяким знакам Зодіаку навіть пощастить покращити свій психологічний та матеріальний стан, передає Радіо Maximum.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує спокійний та приємний понеділок, коли не треба буде нікуди поспішати. Тому не намагайтесь взяти на себе багато справ, краще знайти час для відпочинку та натхнення. Удача на вашому боці.
Телець
Тельців очікує дуже позитивний та сонячний старт тижня, тому набирайтесь гарного настрою та рухайтесь лише вперед. Понеділок стане чудовою нагодою показати свої уміння та своєрідним трампліном для нових звершень. Тому не соромтесь себе.
Близнюки
Близнюки сьогодні отримають шанс нарешті перевести подих, адже понеділок буде далеко не таким насиченим, як вони уявляли. Але це не означає, що варто намагатись вигадати собі нові справи, адже всім корисно робити перерви.
Рак
Раків очікує порція натхнення, тому шкода буде не скористатись таким шансом. Робіть те, чого насправді хочеться. Звісно ж, спершу доведеться завершити робочі питання, але тоді витратьте час лише на себе та власні бажання.
Лев
Леви у понеділок будуть готові підкорити будь-яку вершину, адже жодна перешкода на шляху не буде зупиняти їхній запал. Важлива порада: не дозволяйте чужим словам підкошувати ваш душ. А з іншим ви точно впораєтесь!
Діва
Дівам важливо почати тиждень з планування. Це не лише дозволить раціонально витрачати час, а й принесе задоволення. Вам подобається контролювати ситуацію, хоч часто ви і заперечуєте це. Сьогодні ваша любов до порядку виправдає себе.
Терези
Терези відчують, що настав час рухатись вперед. Це може означати, що пора ставити нові цілі або ж позбуватись речей, які тримають на одному місці. Можливо, навести лад у домівці та у думках - далеко не найгірша ідея. Скористайтесь нею.
Скорпіон
Скорпіони сьогодні відчуватимуть, що навколо них не зовсім ті люди. Але це не означає, що варто негайно шукати гідних суперників, інколи потрібно просто розібратись у собі та приділити час тим, кого ви справді цінуєте.
Стрілець
Старт тижня пройде у Стрільців значно активніше, ніж хотілося б, але вдасться розв'язати чимало проблем, які раніше вас турбували. Це стане хорошим стартом для появи нових пріоритетів та відчуття легкості. Дозвольте провести собі вечір максимально ліниво.
Козеріг
Козерогам сьогодні варто звернути увагу на духовні цінності, а тоді вже думати про матеріальне. Відпочинок на природі, в колі хороших людей, отримання нових вражень - все це вам необхідно для відновлення внутрішньої гармонії. Робота нікуди не втече.
Водолій
Водоліям астрологи радять у понеділок по кілька разів обдумувати свої слова перед тим, як їх озвучити. Це дозволить врятувати не лише стосунки, а й позбавить зайвого негативу у житті. Звісно ж, інколи ви так хочете довести свою правоту, що стриматись складно, але зараз це необхідно.
Риби
Дуже сприятливий період очікує Риб, тому настав час підбити підсумки, спланувати найближче майбутнє. Це піде вам на користь, а також покаже, що ж вам справді потрібно. Припиніть картати себе за давні помилки, адже саме думки про них тягнуть вас вниз..
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