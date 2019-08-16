Гороскоп на 17 серпня 2019: Риб і Скорпіонів чекає романтичний вечір

Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

День підсилює емоційність, романтичність, музикальність, інтерес до кіно і фотографії, допомагають відчувати духовний вимір речей, активізують пам'ять і фантазію, а також гасять агресію. Сьогодні може посилитися тяга до солодкого, зловживання алкоголем і ліками. Можливе марнотратне ставлення до ресурсів.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 17 серпня 2019

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Сьогодні Овни можуть зіткнутися з падінням тонусу, втратою колишнього ентузіазму і легкою меланхолією. Не виключене бажання згорнути активність, перервати гру і побути наодинці. Зірки підказують, що зараз це цілком природний стан: ви потребуєте перегляду тактики або зміну курсу. Можливо, вам пора закінчувати відпочинок, повертатися від романтики і творчості до рутини.

У цей день добре приділити увагу сім'ї, нагадати про себе родичам, що живуть в інших містах. Не виключено, що спілкування з ними принесе вам очевидну користь.

Небезпечний сатанинський день. Несе ілюзорні уявлення, брехливі обіцянки, обман. Ймовірно, ви отримаєте погану звістку. Ваші переживання не будуть марними, підготуйте себе до найгіршого. Уникайте темряви, не дивіться в дзеркало. Не варто братися за нові справи саме сьогодні, краще трохи почекати. Займіться собою, спортом або справами друзів.

Сьогодні Раки легко перетворюються в мрійників, що буде доречним при занятті творчістю, на відпочинку або в романтичній ситуації, але це створить певні труднощі в рутинній робочій обстановці. В останньому випадку, зросте ймовірність припуститися помилки через неуважність, нашкодити собі або іншим. Добре, якщо поруч буде уважніший друг, партнер, колега або помічник.

Найскладніший час року для Левів. До того ж можливі загострення військових конфліктів та активізація гарячих точок. Тому, якою б не була великою спокуса "дешево і сердито" відпочити в приморських зонах, за які точиться суперечка, робити цього категорично не варто!

Нові думки або дії, спрямовані на підвищення матеріального благополуччя, принесуть вагомі результати. День сприятливий для активних фізичних навантажень і колективних заходів. Можливі труднощі в сімейних відносинах або розбіжності з партнерами. Постарайтеся сьогодні приборкати свій характер, відмовитися від образ.

Сьогодні Терези виявляться у трохи вразливішій позиції, можуть відчути сумнів в успіху, невпевненість в помічниках чи інструментах, занепокоєння за деталі справи. Зірки підказують, що серйозних підстав для тривоги поки немає, але вам варто врахувати ймовірність таємних перешкод або прихованих ускладнень в найближчому майбутньому.

День символізує самоаналіз. Багатьом, хто народився під знаком Скорпіона буде властиво сьогодні розібратися у власних помилках, їм потрібно буде переконатися в правильності свого вибору і шляху. Час від часу вам необхідно "переробляти" життєвий досвід, витягуючи з нього нові сенси.

Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми в особистому житті, які не покидали вас протягом останніх днів. Зірки гарантують визнання і успіх в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на глибоких почуттях і переконаності у власній правоті.

Сьогодні Козероги чутливі до негативних нюансів навколишньої обстановки та здатні інтуїтивно вловити щось недобре навіть на відстані. Однак не всі представники знака зуміють вчасно відрефлексувати свої відчуття і вірно витлумачити враження. Досвідчені Козероги можуть сміливо покластися на своє чуття, але "молодим та зеленим" навіть в дрібницях не зашкодять обережність і перестраховка.

Ймовірно, що положення планет змусить вас підвищити інтенсивність праці, мобілізувати власні зусилля і зусилля інших людей для проведення культурних, спортивних або інших масових заходів. Постарайтеся створити в колективі легку, радісну і невимушену атмосферу.

Пасивний день. Не варто проявляти активність в справах, поспішати з новими інвестиціями, метушитися. Продемонструйте мудрість і витримку. Прислухайтеся до порад людей, навчених життєвим оптом. Сьогодні не можна відмовляти у виконанні прохань.

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