На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 17 серпня 2019: Риб і Скорпіонів чекає романтичний вечір
-
- 29
Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
День підсилює емоційність, романтичність, музикальність, інтерес до кіно і фотографії, допомагають відчувати духовний вимір речей, активізують пам'ять і фантазію, а також гасять агресію. Сьогодні може посилитися тяга до солодкого, зловживання алкоголем і ліками. Можливе марнотратне ставлення до ресурсів.
І ще: ТОП-5 знаків Зодіаку, з якими завжди складно
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овни можуть зіткнутися з падінням тонусу, втратою колишнього ентузіазму і легкою меланхолією. Не виключене бажання згорнути активність, перервати гру і побути наодинці. Зірки підказують, що зараз це цілком природний стан: ви потребуєте перегляду тактики або зміну курсу. Можливо, вам пора закінчувати відпочинок, повертатися від романтики і творчості до рутини.
Телець
У цей день добре приділити увагу сім'ї, нагадати про себе родичам, що живуть в інших містах. Не виключено, що спілкування з ними принесе вам очевидну користь.
Близнюки
Небезпечний сатанинський день. Несе ілюзорні уявлення, брехливі обіцянки, обман. Ймовірно, ви отримаєте погану звістку. Ваші переживання не будуть марними, підготуйте себе до найгіршого. Уникайте темряви, не дивіться в дзеркало. Не варто братися за нові справи саме сьогодні, краще трохи почекати. Займіться собою, спортом або справами друзів.
Рак
Сьогодні Раки легко перетворюються в мрійників, що буде доречним при занятті творчістю, на відпочинку або в романтичній ситуації, але це створить певні труднощі в рутинній робочій обстановці. В останньому випадку, зросте ймовірність припуститися помилки через неуважність, нашкодити собі або іншим. Добре, якщо поруч буде уважніший друг, партнер, колега або помічник.
Лев
Найскладніший час року для Левів. До того ж можливі загострення військових конфліктів та активізація гарячих точок. Тому, якою б не була великою спокуса "дешево і сердито" відпочити в приморських зонах, за які точиться суперечка, робити цього категорично не варто!
Діва
Нові думки або дії, спрямовані на підвищення матеріального благополуччя, принесуть вагомі результати. День сприятливий для активних фізичних навантажень і колективних заходів. Можливі труднощі в сімейних відносинах або розбіжності з партнерами. Постарайтеся сьогодні приборкати свій характер, відмовитися від образ.
Терези
Сьогодні Терези виявляться у трохи вразливішій позиції, можуть відчути сумнів в успіху, невпевненість в помічниках чи інструментах, занепокоєння за деталі справи. Зірки підказують, що серйозних підстав для тривоги поки немає, але вам варто врахувати ймовірність таємних перешкод або прихованих ускладнень в найближчому майбутньому.
Скорпіон
День символізує самоаналіз. Багатьом, хто народився під знаком Скорпіона буде властиво сьогодні розібратися у власних помилках, їм потрібно буде переконатися в правильності свого вибору і шляху. Час від часу вам необхідно "переробляти" життєвий досвід, витягуючи з нього нові сенси.
Стрілець
Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми в особистому житті, які не покидали вас протягом останніх днів. Зірки гарантують визнання і успіх в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на глибоких почуттях і переконаності у власній правоті.
Козеріг
Сьогодні Козероги чутливі до негативних нюансів навколишньої обстановки та здатні інтуїтивно вловити щось недобре навіть на відстані. Однак не всі представники знака зуміють вчасно відрефлексувати свої відчуття і вірно витлумачити враження. Досвідчені Козероги можуть сміливо покластися на своє чуття, але "молодим та зеленим" навіть в дрібницях не зашкодять обережність і перестраховка.
Водолій
Ймовірно, що положення планет змусить вас підвищити інтенсивність праці, мобілізувати власні зусилля і зусилля інших людей для проведення культурних, спортивних або інших масових заходів. Постарайтеся створити в колективі легку, радісну і невимушену атмосферу.
Риби
Пасивний день. Не варто проявляти активність в справах, поспішати з новими інвестиціями, метушитися. Продемонструйте мудрість і витримку. Прислухайтеся до порад людей, навчених життєвим оптом. Сьогодні не можна відмовляти у виконанні прохань.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку
-
21:52Цифровий детокс: як почувається людина після відмови від гаджетів
-
21:3317 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:11У Швейцарії знайшли невідомі ілюстрації Сент-Екзюпері до Маленького принца
-
20:49Amazon пожертвує непродані товари благодійним організаціям
-
20:23Науковці зруйнували найпопулярніший міф про жінок: ви теж у нього вірили
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:54Лунін показав, як готується до дебюту в новому клубі
-
19:41Майлі Сайрус присвятила нову пісню колишньому чоловіку Ліаму Хемсворту
-
19:20Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі
-
19:13Названо найбезпечніший у світі електромобіль
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
18:51Оригінальні способи прикрасити житло до осені
-
18:43Кому категорично не можна робити планку
-
18:31У Швеції випускають велосипеди з капсул від випитої кави
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Оля Полякова в червоному латексі розбурхала Instagram
-
18:10Гороскоп на 17 серпня 2019: Риб і Скорпіонів чекає романтичний вечір
-
17:54Супрун підказала, як правильно лікувати герпес
-
17:43Названо найкращий смартфон року, і це не Samsung Galaxy Note10
-
17:22Реакція брутального чоловіка на подарованого йому цуценя зворушила мережу
-
17:12У Гонконзі закликають бойкотувати діснеївський фільм Мулан
-
16:53Хто спав, хто сапав: Баба Доцька зняла пародію на хіт Натверкай (відео)
-
16:42Рекламу електричного Volkswagen заборонили через гендерні стереотипи
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
16:13Під шедевром Леонардо да Вінчі виявили прихований ескіз
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя
-
07:15Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно
- 15 серпня
-
22:43Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
21:00Усі фільми Квентіна Тарантіно: рейтинг від найгіршого до найкращого
-
18:30Добре в ліжку і не тільки: 5 книг про справжнє кохання
-
17:03Олексій Михайличенко очолив Динамо: що треба знати про нового тренера
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует
-
13:07Юра Самовілов. Гуртом: що треба знати про фіналістів Ukrainian Song Project 2019
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
- 14 серпня
-
22:23ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
17:00Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
-
12:26Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня
-
19:00Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)