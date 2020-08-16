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Гороскоп на 17 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 17 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Починайте свій робочий тиждень з позитивних емоцій. Овнам і Ракам зорі рекомендують присвятити цей день фізичній активності, а от Стрільцям і Скорпіонам слід зібратися з думками та налаштуватися на нові звершення. Дізнайтесь, що ж підготували саме для вас зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У здоровому тілі – здоровий дух. Саме ця фраза має супроводжувати Овнів у цей день. Не полінуйтесь сьогодні прокинутися на пів години раніше, аби зробити ранкову зарядку або ж вирушити на пробіжку. В обідню пору присвятіть час приготуванню чогось смачного та корисного. Можете витягнути з серванта старенький бабусин перепис, аби надихнутися на кулінарні шедеври. А от пообіді у вас звільниться час для себе, тож не проґавте можливість відпочити та налаштуватися на нові звершення.
Телець
Тельцям зорі рекомендують нарешті розслабитися та спробувати пливти за течією. Ви надто часто намагаєтесь геть усе тримати під контролем. І все було б не зле, якби така поведінка не "крала" у вас весь ваш вільний час. Довіртесь людям, які поруч із вами: вони не лише виконують всі ваші доручення, а й намагаються покращувати те, що ви запропонували. Присвятіть цей день відпочинку й уникайте використання гаджетів.
Близнюки
У понеділок Близнюкам слід звернути увагу на стосунки з рідними та близькими. Ви надто багато працюєте, що не надто позитивно впливає на клімат у сім'ї. Спробуйте правильно розставляти пріоритети та знаходити достатньо часу для тих, кого ви любите. Ввечері можете переглянути хороший фільм або ж взятися за прочитання книги, на яку у вас постійно не вистачало часу. До слова, зорі не рекомендують у цей день засинати після півночі. Врахуйте це.
Рак
Ракам зорі рекомендують не лінуватися у цей день. Ваше тіло буквально потребує фізичної активності, тож залежуватися до обіду на ліжку не варто. Зовсім не обов'язково страждати в спортзалі. Можете просто вибратися на прогулянку у парк біля дому або ж піти на роботу пішки, а не їхати на громадському транспорті. Вечір присвятіть коханій людині. Вона оцінить вашу увагу й турботу, а також подарує вам затишок і тепло.
Лев
Левам зорі рекомендують сьогодні зібратися та не панікувати. Попереду на вас очікує незабутня пригода, тож спробуйте не метушитися. Не намагайтесь у цей день виспатися за всі попередні місяці, адже у вас просто немає вільного часу, який можна було б присвятити цьому заняттю. Натомість пройдіться по списку справ, аби нічого не забути та все зробити на всі 100! Вечір присвятіть читанню хорошої та якісної літератури. Це дозволить розслабитися та зняти напругу.
Діва
Якщо Діви хочуть досягнути успіху у тій справі, якою вони займаються, – вони повинні викладатися на повну. Перестаньте себе шкодувати та шукати відмазки. На жаль, усе це лише гальмує процес і не дозволяє вам досягнути бажаного результату. Спробуйте пересилити себе та не відволікатися на зайве. Якщо ж відчуваєте, що вам бракує сил, – не соромтесь попросити про допомогу. Друзі та рідні з радістю протягнуть вам руку.
Терези
Терезам слід обережніше ставитися до власного здоров'я. Ви останнім часом надто багато працюєте, що не лише добряче вдаряє по фізичному, а й по психічному здоров'ю. Спробуйте дотримуватися балансу між роботою і відпочинком, адже так ви далеко не заїдете. Привчіть себе до того, що по завершенню робочого дня ви не перевіряєте робочу пошту та соцмережі. Ви не повірите, але годинку-другу особистого часу ви однозначно вивільните. А це вже чималенький шмат, який можна присвятити собі.
Скорпіон
Якщо Скорпіони хочуть досягнути успіху в тому, чи вони зараз займаються, – їм потрібно правильно розставляти пріоритети. Спробуйте відсіяти все зайве зі свого щоденного розпорядку. У вас не лише з'явиться час, який можна присвятити улюбленій справі, а й сили. Вечір зорі рекомендують провести за прогулянкою у парку або ж посиденьками з друзями у затишному кафе. Вам однозначно потрібно емоційно відпочити та зарядитися для нових звершень.
Стрілець
Стрільці працюють надто багато, тож у понеділок мають можливість повноцінно відпочити. Вимкніть смартфон і навіть не смійте вмикати ноутбук. Спробуйте влаштувати собі цифровий детокс на цей день. Вам настільки сподобається, що ви візьмете собі за звичку раз на тиждень відпочивати від усього інформаційного шуму, який вас оточує. Аби день не здавався нудним, зорі рекомендують взятися за читання або хобі.
Козеріг
Козерогам слід нарешті навести лад на любовному фронті. Ваша невизначеність не лише крає серце людині, якій ви не байдужі, а й добряче ускладнює ваше життя. Дайте собі відповідь на питання, чи готові ви зараз до серйозних стосунків. Якщо ТАК, то не полінуйтесь про це розповісти. Також можете поділитися своїми страхами, аби відверто розповісти про те, що вас турбує. Цілком імовірно, що саме відкритість посприяє тому, що у вас цього разу нарешті з'явиться можливість побудувати щасливі стосунки.
Водолій
Водоліям зорі рекомендують присвятити весь свій вільний час коханій людині. Останні кілька тижнів були надто напруженими для вас обох, тож зараз у вас є ідеальна нагода налагодити все те, що ви вже встигли "наламати". Спробуйте відверто поговорити про те, що вас не влаштовує. Також не ображайтесь на критику. Пам'ятайте про те, що вона дозволяє нам ставати кращими версіями себе.
Риби
У понеділок Рибам зорі рекомендують присвятити весь свій вільний час саморозвитку. Можете взятися за читання ділової літератури або ж проходження онлайн-курсів. Пообіді у вас звільниться час для хобі, тож не проігноруйте цю можливість. Коханій людині присвятіть вечір, влаштувавши романтичну вечерю або ж прогулянку під зоряним небом.
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