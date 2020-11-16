На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 17 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 186
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 17 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні день буде сповнений сюрпризів. З самого ранку ви будете перебувати в постійному підсвідомому очікуванні якоїсь події, що докорінно змінить ваші плани. Отже, наперед планів краще не будувати, щоб не засмучуватися, що вони залишилися невиконаними.
І ще: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні прокинувшись, ви відчуєте себе обраним. Наслідки можуть бути найрізноманітнішими, а можуть і взагалі не виникнути. Все залежить від ваших дій та рішень.
Телець
Тельці, сьогодні спробуйте що-небудь змінити. Не сильно, тільки ледве-ледве. Відійдіть на кілька кроків назад, і подивіться, що з цього вийшло. Раптом вам сподобається робити таке.
Близнюки
Близнюки, сьогодні особливе невдоволення у вас може викликати фінансове становище, оскільки додаткових заробітків в цей період не передбачається, а потреби значно зростуть. Тому вам варто дотримуватися економії, а дорогі придбання відкласти до кращих часів.
Рак
Раки, сьогодні день додасть рішучості вашим діям. Саме сьогодні вам, можливо, пощастить розв'язати проблеми з особистого життя. Відповідний момент для візиту до лікаря, давно пора зайнятися своїм здоров'ям. Вечір варто присвятити любові та розвагам.
Лев
Леви, ви схильні переоцінювати свої можливості, тому відкладіть прийняття важливих рішень і підписання відповідальних документів. Краще відкласти також візити до начальства, впливових осіб, відвідування офіційних інстанцій та правових органів.
Діва
Діви, сьогодні передбачається зниження моральних критеріїв, зайвий оптимізм, неуважність, нереальні плани, відсутність перспектив. Характерні труднощі в спілкуванні. Можливі суттєві розбіжності з партнерами та співробітниками, розбіжність у думках.
Терези
Терези, сьогодні вас здолає бажання приймати безповоротні та радикальні рішення. Ймовірно, виникне необхідність дослідити питання користування спільним капіталом, розподілу прибутку, акціонування, актуалізуються проблеми оподаткування, мит, боргових зобов'язань, а також аліментів і спадщини.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні вам доведеться зв'язати воєдино масу дрібних подробиць перш ніж ви почнете хоч що-небудь розуміти в тому, що відбувається. Велика ймовірність стати об'єктом не надто розумного розіграшу, тож будьте уважнішими.
Стрілець
Стрільці, сьогодні ви будете неперевершеним фахівцем по досягненню неможливого. Тільки не перевантажте себе замовленнями, інакше ваші здібності вичерпаються та зникнуть.
Козеріг
Козероги, сьогодні ви можете познайомитися з надзвичайно цікавими людьми, які розкриють перед вами нові, просто таки чарівні перспективи. Будьте уважні, ви можете опинитися жертвою звичайних шахраїв.
Водолій
Водолії, це хороший день для удосконалення виробництва та впровадження нових методик. Можливе одержання неприємних звісток, що особливо стосуються ваших родичів або приятелів. Ви схильні сьогодні ділитися своїми ідеями та інтересами.
Риби
Риби, сьогодні досить важкий день – буде ослаблення розумових здібностей, відсутність чітких уявлень і планів, невдачі або перешкоди в отриманні освіти, в контактах і отриманні необхідної інформації. Важливо не зробити помилок, що ведуть до втрат надалі.
Читайте також: День ангела у листопаді 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
19:51Девід Бекхем вразив фанатів відео, на якому він допомагає доньці пекти різдвяне печиво
-
19:23Соціальні сіті: Полякова сконфузилася під час прямого ефіру на Танцях з зірками (відео)
-
19:21Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 5 випуск, хто покинув шоу
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:18Гороскоп на 17 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Ось чому не можна залишати вікна навстіж у морських подорожах: відео
-
17:14Танці з зірками 2020: чому Влад Яма опинився у лікарні після виступу
-
16:51Карантин вихідного дня: скільки обігу втратити кафе і ресторани
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
15:49В Instagram з'явиться режим зникнення повідомлень: як працює нова функція
-
15:17Дайверу вдалося зняти на відео незвичайну рибу, яка використовувала плавники замість ніг
-
14:48У NASA розповіли, що їли астронавти перед відправленням у космос
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
13:49Очевидці зняли на відео момент обвалення скелі на Канарах
-
13:1910 нових автомобілів Volvo скинули з висоти дев'ятиповерхівки: відео
-
12:48Українець Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети 2020 року
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
11:56Привітання з Днем ангела Світлани: вірші, смс і проза на іменини 2020
-
11:53У TikTok показали несподіваний спосіб приготувати стейк: відео
-
11:21Оголена вагітна балерина з'явилася на обкладинці Vogue: сміливе фото
-
10:52Таїланд назвав посилені умови для в'їзду іноземних туристів
-
10:27День працівників радіо, телебачення і зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинках
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок
- 15 листопада
-
21:53Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада
-
08:20Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин
- 14 листопада
-
21:21Сексуальна запальничка: Надя Дорофєєва знялася у спокусливій спідній білизні (18+)
-
19:13Чоловік втратив смак через COVID-19 та влаштував собі челендж брутальною їжею: відео
-
16:16Названий найбільш ефективний спосіб продовжити життя
-
12:18Чому плітки корисні для здоров'я і розвитку
-
09:42Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада
-
08:137 способів схуднути без спортзалу: спробуйте і ви
- 13 листопада
-
21:5822 фрази, які говорять під час заняття сексом і спортом
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні