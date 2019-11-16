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Гороскоп на 17 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогоднішній день не принесе відчутних змін, проте продовжуйте "лупати сю скалу!" Ви на правильному шляху, тож додайте трохи амбіцій, дрібку мотивації та озбройтеся терпінням. Вам все вдасться!
Телець
Сьогодні Тельці будуть у центрі уваги – вашими успіхами захоплюються інші. А приємний бонус сьогоднішнього дня – у вас не буде недоброзичливців. Ви підкорюєте серця своєю невимушеністю, тож нема людей, які здатні протистояти такому напору харизми.
Близнюки
Близнюки сьогодні отримають приємну звістку. Вона може не стосуватися чогось глобального, проте про неї ви не забудете й точно звернете свою увагу. Все ж таки позитивні новини завжди тішать!
Рак
Раки, ви ще ті мрійники! Але періодично корисно спускатися на землю до реальних людей та стикатися з реальними подіями. Ви або не хочете планувати майбутнє, або дуже цим захоплюєтеся й у результаті опиняєтеся у розбитого корита. Станьте раціональнішими!
Лев
Леви, ви заслуговуєте на відпочинок. Оберіть те, що вам найбільше допоможе абстрагуватися від робочих буднів та щоденних клопотів: відпустка, мандри, масаж, санаторій, дача тощо.
Діва
У Дів сьогодні буде насичений день. Щоб не втомитися й встигнути все, розставте пріоритети, адже не всі плани нагальні. Виконуйте усе за порядком найбільшої потрібності.
Терези
Для Терезів сьогоднішній день принесе хвилювання та клопоти, але вони не будуть мати негативного забарвлення. Ймовірно вам доведеться шукати подарунок на важливе свято або готуватися до приходу гостей.
Скорпіон
Скорпіонам зорі та планети прогнозують сьогодні здійснення мрій. Або ж ви принаймні наблизитеся на кілька кроків до втілення омріяного у своє життя. Якщо ви докладаєте максимум зусиль, то вам залишається лише чекати.
Стрілець
Стрільці, вам буде корисно сьогодні розширити своє коло спілкування. Звичайно, з друзями та найближчими знайомими дуже комфортно, проте потрібно виходити за межі зони комфорту. Нові люди додадуть вам свіжих ідей та завзяття!
Козеріг
Козерогам сьогодні не рекомендовано ризикувати, адже ризик не виправдає себе. Залишайтеся на безпечних дистанціях та у комфортному середовищі. Час для експериментів ще настане, не переживайте.
Водолій
Водоліям сьогодні можна звернути увагу на свою зовнішність. Якщо ви хочете щось змінити, то це вдалий час. Ви не пошкодуєте про новий образ – він вам личитиме!
Риби
Риби, час настав – займіться спортом! Це не тільки корисно для фізичного здоров'я, але й підтримує емоційну стабільність та хороший рівень "позитивних" гормонів. Взувайте кросівки й готуйте спортивну форму – вирушайте на пробіжку й оздоровчу зарядку.
До теми: 17 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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