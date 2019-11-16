17 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 листопада, віряни вшановують пам'ять священномучеників Никандра та Ермея, а у світі відзначають День студента. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святих священномучеників Никандра, єпископа Мирського, та Ермея пресвітера. Вони були учнями та послідовниками апостола Павла. Святі звернули до Христа багатьох язичників.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 17 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Олександр, Микола, Степан, Іван, Євгенія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день студентів

1663 – укладені "Батуринські статті" між гетьманом Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя.

1804 – Засновано університет у Харкові.

1869 – Відкрився Суецький канал.

1913 – Панамським каналом проходить перше судно.

1933 – США оголошують про визнання СРСР та встановили з ним торгові відносини.

1939 – тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам'ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом зі світовою спільнотою відзначає День студента .

. 1948 – введено в експлуатацію газопровід Дашава-Київ, діаметром 500 мм і довжиною 509 км. Офіційний день заснування "Київтрансгазу".

1959 – Південноафриканська компанія "Де Бірс", Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів.

1964 – Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки.

1966 – у ніч з 16 на 17 листопада 1966 року зареєстрований найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів (з'являються регулярно через кожні 33,25 року) були видні на небі між східною частиною СРСР і західною частиною Північної Америки.

1967 – "The Beatles" закінчують роботу в студії над альбомом "Magical Mystery Tour".

1968 – Переговори в Солсбері між представниками Великої Британії та Родезії заходять в безвихідь.

1969 – В Гельсінкі починаються радянсько-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь.

1970 – Після м'якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції "Місяць-17" в подорож по супутнику Землі відправляється "Місяцехід-1".

1971 – Військовий переворот в Північній Ірландії.

1989 – Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, присвячену 50-річчю протестів проти нацистської окупації 1939 року. З цього фактично почалася "оксамитова революція", що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці.

1989 – Беназір Бхутто обрали прем'єр-міністром Пакистану.

1994 – Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР "Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим").

2000 – Україна ніколи не буде ядерною державою, заявив експрезидент України Леонід Кучма на зустрічі зі студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

2001 – Один з трьох пілотів-терористів з Гамбурга за день до нападу на США написав докладний прощальний лист своїй подрузі до Бохума.

2001 – Колишній президент Афганістану Бургануддін Раббані повернувся до Кабула через п'ять років після того, як був зміщений рухом "Талібан".

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛИСТОПАДА

9 – Веспасіан, римський імператор, засновник династії Флавіїв, один з найбільш діяльних та успішних принцепсів I сторіччя.

1503 – Аньйоло Бронзіно, видатний італійський художник доби маньєризму.

1587 – Йост ван ден Вондел, нідерландський поет і драматург, один з найяскравіших представників "Золотого століття" нідерландської літератури, основоположник нідерландської національної драми.

1749 – Ніколя Аппер, французький винахідник, розробив метод консервації продуктів (апертизація).

1788 – Михайло Щепкін, видатний актор української та російської сцени.

1790 – Август Фердинанд Мебіус, німецький геометр і астроном.

1811 – Микола Іванишев, професор Київського університету, автор праць з історії українських правових інститутів, головний редактор видань Київської археографічної комісії.

1869 – Климентій (Шептицький), Блаженний Католицької Церкви, церковний діяч і архімандрит монахів Студійського уставу, захисник Української греко-католицької церкви.

1895 – Михайло Бахтін, російський та український філософ, літературознавець, теоретик та історик культури.

1896 – Лев Виготський, психолог, засновник культурно-історичної школи в психології.

1901 – Лі Страсберг, американський режисер, актор і продюсер українського походження.

1906 – Хонда Сойтіро, японський інженер та підприємець. У 1948 році заснував компанію Honda, яку зробив великою транснаціональною корпорацією.

1942 – Мартін Скорсезе, режисер американського і світового кіно.

1944 – Денні ДеВіто, комедійний актор.

1944 – Рем Колгас, нідерландський архітектор, теоретик деконструктивізму.

1955 – Денніс Марук, українсько-канадський професійний хокеїст українського походження, грав в Національній хокейній лізі (НХЛ).

1965 – Руслана Писанка , українська акторка та телеведуча.

, українська акторка та телеведуча. 1966 – Софі Марсо, французька акторка й режисер кіно.

1989 – Роман Зозуля, український футболіст, нападник збірної України та ФК "Дніпро".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Туман – до відлиги, а ось іній на деревах і траві – до холодів.

Побачили комара? Значить, зима буде теплою.

Качки залишаються на зимівлю – до м'якої зими.

Якщо випало багато снігу, то буде хороший урожай озимих.

Якщо сніжок випав і не тане, то буде навесні багато пролісків.

Якщо на річці лід купами стає, то буде багато хліба.

Якщо по небу пливуть хвилясті хмари, схожі на гребені морської хвилі, то скоро погода зіпсується.

Зоря ввечері зелена – до ясної погоди.

Якщо кури курличуть, общипують і перебирають пір'я, то буде снігопад.

Вдалині ліс почорнів – чекай відлиги.

Якщо біля сонця білі кола, то насувається сніжна буря.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день нічого не можна виносити з дому і давати в борг, інакше нещастя на себе накличете.

Щоб нечиста сила в житло не проникла, над дверима і вікнами потрібно крейдою хрести накреслити. Також на підвіконні можна розкласти грона горобини.

Захистити свій будинок можна і за допомогою підкови або зміїних кожушків (старої шкури, яку змії скидають в період линьби).

У цей день не можна грати весілля, судитися, починати нові справи, знайомитися з людьми. Все це не принесе користі.

Щоб чоловік кинув пити або гуляти, його в Єрьомін день слід утримати будинку. Якщо це зробити, то він переосмислити свою поведінку і стане на шлях істинний.

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