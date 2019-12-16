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Гороскоп на 17 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Грудень перейшов екватор й крокує до свого завершення, сьогодні – вівторок, 17 грудня. Дізнайтесь, що зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогоднішній день виявиться для вас дуже вдалим: приємні зустрічі, позитивні емоції, сюрпризи та подарунки. Одне зі списку, потрібне саме вам, обов'язково здійсниться сьогодні.
Телець
Тільці, ваш день залежить від вашого настрою. Якщо ви налаштовані звернути гори, то так обов'язково і буде. Якщо ви впевнені, що проведете весь день у ліжку, то готуйте м'яку подушку. Що бажаєте – те й отримаєте.
Близнюки
Близнюки, вам планети та зорі підготували особливий прогноз: у вашому житті сталися певні зміни й тепер потрібно докласти чималих зусиль, щоб впровадити нове у ваше повсякденне. Але воно того варте!
Рак
Раки, ваш емоційний стан схожий на американські гірки. То хочу, то не хочу, то хочу це, то хочу вже зовсім інше. Ви капризуєте, наче принцеса на горошині. Оточенню це не до вподоби, тож потрібно навчитися контролювати себе та свої бажання, які не завжди обґрунтовані.
Лев
Леви, вам життєво необхідно спланувати свій час у прийдешньому році. Зважте усі свої очікування, плани та бажання. Обов'язково занотуйте та створіть список з цілями, яких ви будете дотримуватися на своєму шляху.
Діва
Діви, сьогодні ви будете задоволені усім, що відбуватиметься. Особливо вас тішитиме той факт, що все розвертається так, як ви казали. Якщо ж подібних подій ви не прогнозували, то це нічого, адже скоро все одно буде так, як ви казали.
Терези
Терези, сьогодні слушний час, щоб розпочати нову справу: бізнес, хобі, навчання тощо. Також це може бути знайомство, яке переросте в приємнім відносини з претензією на дружбу.
Скорпіон
Скорпіони, для вас цей день приготував фінансові витрати. Не поспішайте засмучуватися, адже це приємні витрати, які ви давно планували. Жодних спонтанних покупок, лише омріяні речі.
Стрілець
Стрільці, настав час, щоб ви почали піклуватися про своє здоров'я. Не забувайте, що в здоровому тілі, здоровий дух. Уся ваша хандра та поганий настрій від поганого самопочуття. Можете розпочати зі зміни раціону: додайте більше чистої води, овочів та фруктів.
Козеріг
Козероги, ви будете здивовані, але зорі та планети прогнозують вам сьогодні романтичні пригоди. Ви можете навіть не здогадуватися про наміри іншої людини, але згодом ваші взаємини переростуть у міцні стосунки. Звичайно, якщо ви цього захочете й дозволите цьому статися.
Водолій
Водолії, рекомендуємо вам сьогодні влаштувати лінивий день під ковдрою. Не вставайте з самого ранку, якщо не маєте планів, а поніжитеся у ліжку. Якщо ж зранку у вас є справи, тоді влаштуйте вечірній перегляд кіно.
Риби
Риби, позитивно мисліть – ось така рекомендація на сьогодні. Якщо ви не очікуєте нічого хорошого й сприймаєте все виключно у чорно-білих тонах, то так все і буде. Змініть своє ставлення до навколишнього світу й побачите, як все стає кольоровим.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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