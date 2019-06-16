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Гороскоп на 17 червня 2019: Ракам на Козерогам сьогодні пощастить
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 червня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день сприяє піднесенню уяви або сплеску емоцій, підсилює тягу до ідеалізму. У формуванні настроїв зіграє велику роль віра, світогляд, таємна надія, ставлення до морально-етичних цінностей. Сьогодні добре дивитися фільми, які мотивують або сентиментальні стрічки та слухати музику
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 червня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні зірки радять Овнам скористатися наявними можливостями вихідного дня для того, щоб забути про повсякденні клопоти. Якщо у вас складні стосунки з домочадцями або ви втомилися від побутових турбот, не варто залишатися вдома. Краще відправитися на природу, побувати в гостях, влаштувати романтичне побачення або легку пригоду, стикнутися з чужою культурою, вийти за межі звичного місця проживання.
Телець
Представники цього знака Зодіаку повинні в день повного Місяця забути про всілякі дрібниці і подумати про те, що важливіше за все. Крім того, Тельцям варто сьогодні підготуватися до зустрічі, яка може круто змінити їхню долю.
Близнюки
Багато уваги потрібно буде приділити громадським заходам, які не залишать часу на заняття власними справами. Для декого сьогодні з'явиться відповідна можливість укладення шлюбного союзу, хоча ініціатива буде виходити, скоріше, від партнера. Розмірений темп життя принесе вам довгоочікуване емоційне заспокоєння.
Рак
Сьогодні Ракам принесуть радість справи, пов'язані з благодійністю, гуманністю і пригодами. Якщо у вас багато енергії, ресурсів і велике серце, ви можете присвятити себе не тільки турботам про благо близьких, але і ширшій діяльності, наприклад, просвітницькій, екологічній або соціально орієнтованій. Хороший день для контакту з природою і тваринами.
Лев
Представникам цього знака Зодіаку езотерики рекомендують в день повного Місяця у червні 2019 року присвятити свій час відпочинку на природі, приємному спілкуванню, медитації. Можна подумати про свої плани на майбутнє і про свої бажання. Якщо бути щирим і не тримати в собі негатив, Всесвіт може почути Льва і, можливо, якесь бажання збудеться.
Діва
Через знайомих і друзів ви познайомитеся з новими віяннями і наповнитесь творчими планами. Будьте обережні з документами, не міняйте напрям своєї діяльності.
Терези
День обіцяє Терезам позитивні враження від поїздок і візитів. Він стане особливо насиченим, якщо ви опинилися в гостях або за кордоном. Це прекрасний момент для екскурсій, вилазок на природу, огляду місцевих пам'яток, відвідування культурних та побутових заходів з вираженим національним колоритом. Але ви можете непогано провести час і в близькому колі, наприклад, в компанії сусідів.
Скорпіон
Представники цього знака Зодіаку, спілкуючись з оточуючими в день повного Місяця в червні, повинні постаратися бути делікатними. Не варто в цей день виявляти зайву вимогливість, наполегливість або намагатися повчати когось. Те, наскільки Скорпіонам вдасться впоратися з таким завданням, стане визначальним фактором для успіхів в діловому і комерційному аспекті.
Стрілець
Сьогодні багато Стрільці будуть зосереджені тільки на собі. Вони можуть ставитися до людей з увагою тільки тоді, коли вони їх цікавлять, а у всіх інших випадках будуть триматися відчужено і залишатися внутрішньо незворушними. Корисливе ставлення до людей – не найкращий спосіб влаштувати своє життя.
Козеріг
Козерогам краще запланувати на цю добу відпочинок. Не завадить змінити звичне середовище перебування, наприклад, міську квартиру на заміський будинок. Це вдалий час для тісного спілкування з природою, з незнайомою або забутою культурною традицією. Можна побути мрійником, віддати данину гуманним ідеям або загальнолюдським цінностям.
Водолій
Представники цього знака Зодіаку день проведуть в цікавих зустрічах і нових знайомствах, причому, як вважають езотерики, доленосна зустріч також не виключена. Крім того, Водолії повинні сьогодні бути дуже уважні зі своїм раціоном. Можливий розлад шлунка і загальне погіршення самопочуття. Якщо ситуацію пустити на самоплив, Водолій ризикує опинитися на лікарняному ліжку.
Риби
День символізує справедливість, захист прав. Положення планет сприяє розвитку у Риб особливого чуття будь-яких проявів несправедливості. Не закривайте очі на несправедливий розподіл винагороди за спільну працю.
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