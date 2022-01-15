На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 16 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 172
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У неділю, 16 січня, зорі та планети рекомендують розслабитися на максимум, щоб мати сили та енергію наступного тижня для здійснення усіх планів. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
І ще: Місячний календар стрижок на січень 2022: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, які перебувають у романтичному зв'язку, вам зірки не радять піддаватися спокусам інтрижок. Миттєві зацікавлення лише нашкодять вашим сталим стосункам із партнером.
Телець
Тельці, продемонструйте навколишнім лідерські якості – повага та довіра колег до вас значно зросте. Можете цим скористатися вже й одразу, а можете трохи зачекати.
Близнюки
Близнюки, з фінансами у цей період вам варто поводитися обережно. Ви й так уже добряче витратилися на новорічні свята. Тому велику покупку варто відкласти на пізніший час. Це не вдалий період, щоб оформляти кредит або брати гроші у борг.
Рак
Раки, якщо ви переслідуватимете не тільки свої власні інтереси, а й загальні, ваш авторитет серед колег підніметься на небувалу висоту. Це піди тільки на користь!
Лев
Леви, наповнити організм енергією та бадьорістю можуть продукти, багаті на вітаміни. Дуже корисно в цей період робити фізичні вправи для кистей та рук з подальшим масажем.
Діва
Діви, у вашому особистому житті зараз може виникнути людина, з якою колись у вас були романтичні стосунки. Якщо ви вільні від зобов'язань, можете за бажанням піти на поводу у старих пристрастей. Однак майте на увазі: після таких неоднозначних подій ваші стосунки не зможуть залишитись колишніми.
Терези
Терези, хвороба найчастіше чатує тоді, коли організм ослаблений. Тому знайдіть час, щоб відпочити та відновити сили. Місяць вплине на плечовий пояс, суглоби, руки та пальці.
Скорпіон
Скорпіони, від того, як ви працюватимете в цей час, залежить, як розвиватимуться події надалі. Дуже важливо зберігати твердість духу, стримувати емоції, виявляти ввічливість, не розголошувати свої та чужі таємниці.
Стрілець
Стрільці, зараз без особливої напруги ви отримуватимете від людей те, що потрібно вам. Сміливо беріться за перемовини, виступайте з ініціативами.
Козеріг
Козороги, зараз чуттєвість сімейних людей буде підвищено. Без жодного сорому розкажіть партнеру про свої таємні бажання, а також вислухайте все, що вам захоче розповісти друга половинка.
Водолій
Водолії, щодо здоров'я, то у цей період вам варто передусім берегтися від застуди. Імовірність захворіти на ангіну зараз досить висока. Взагалі найуразливіша область у ці зимові дні – лор-органи.
Риби
Риби, у сфері кар'єри ви зараз можете досягти досить відчутного рівня довіри за сторони своїх колег. У цей період посиляться ваші здібності до переконання.
Читайте також: Погода у січні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
12:32Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором