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Гороскоп на 16 серпня 2019: Терези та Стрільці відчують впевненість у собі
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 16 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі передбачають для більшості знаків Зодіаку період певної обережності. Особливо будьте акуратними з грошима. Вам може здатися, що їх ще багато, але запаси не безмежні.
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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 16 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
День символізує допомогу, благодійність, милосердя. Надавши допомогу у важкій ситуації, Овни, не замислюючись, зроблять це ще раз. Не потрібно чекати гарячої подяки за свої благі справи. Не ображайтеся, якщо оточуючі залишать без уваги ваші клопоти і турботи.
Телець
16 серпня у багатьох Тельців виникне потреба в співчутті, бажанні втягнути оточуючих у сферу своїх переживань. Не афішуйте своїх почуттів і переживань. Не перекладайте на плечі людей свої проблеми. Краще не спілкуватися навіть з найближчими людьми.
Близнюки
Хтось хоче виставити вас у невигідному світлі, тому не піддавайтеся на провокації. Контролюйте себе і не дозволяйте викликати у вас негативні емоції. Сьогодні вам належить прийняти кілька важливих рішень. Поспішати в цій справі не варто, від вашого настрою залежить, наскільки продуктивними виявляться наслідки.
Рак
Якщо вам належить спонтанний виступ перед товаришами по службі, постарайтеся максимально коротко і ясно викласти необхідну інформацію. Тільки компанія найближчої людини допоможе вам відволіктися від службових проблем, і можливо, разом ви зумієте знайти шляхи їх вирішення.
Лев
Планети, які скупчилися у вашому знаку говорять: "Мрійте, і ваші мрії збудуться!" Це дійсно так, але будьте обережні і точні, формулюючи бажання. Ретельно підбирайте слова і уникайте двозначності. Зорі посилять ваші і без того не маленькі амбіції.
Діва
Дівам 16 серпня краще вдатися до допомоги близьких друзів. Особливо, якщо в планах щось важливе. Не форсуйте події і не опускайте руки після першого ж перешкоди: повільно, але впевнено ви все ж прийдете до мети.
Терези
Вам краще зосередитися на самореалізації. Обов'язково вивчіть пропозиції потенційних роботодавців або розмістіть рекламу своїх послуг. Вам обов'язково усміхнеться удача.
Скорпіон
Скорпіони сьогодні можуть посваритися з кимось із родичів. Краще обмежити будь-які контакти з рідними, бо вони приведуть до затяжного конфлікту. В іншому ж, кредо вашого дня має віддати перевагу якості, а не кількості.
Стрілець
Астрологічний прогноз на 16 серпня радить Стрільцям бути готовими до змін на роботі. А ще близька людина повідомить вам новину, до якої ви абсолютно не готувалися. Вам треба буде діяти спонтанно і зібрано, щоб не упустити свою удачу.
Козеріг
Сьогодні варто побути наодинці з самим собою, сприятливі поїздки на природу, відпочинок і відновлення енергії. Також день сприятливий для матеріальних і фінансових справ, можливі премії, додаткові доходи, допомога в справах.
Водолій
Не слухайте людей, які вже одного разу вас підвели. Краще приведіть до ладу свої папери, можливо, доведеться звітувати перед начальством. Сьогодні не доведеться довго роздумувати над цікавими пропозиціями. День підійде для налагодження як особистих, так і ділових контактів.
Риби
Будьте відвертими з собою та погляньте правді увічі. Особливо, це стосується тих, хто вважає, що інші мають діяти так, як ви собі замріяли чи задумали. Беріться самотужки втілювати свої мрії в реальність. Імовірно, робити це доведеться маленькими кроками.
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