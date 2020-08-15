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Гороскоп на 16 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 16 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Зорі та планети рекомендують перевірити, чи правильні ваші внутрішні установки, щоб ви могли забезпечити у своїх справах повну ясність. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ви перебуваєте у фазі самоствердження, відстоюєте свої переконання, боретеся за ідеали, не дуже піклуючись про їх практичну цінність. З іншого боку, ваш ентузіазм заражає інших, вони починають допомагати вам. Однак, коли треба приймати рішення, від якого залежить майбутнє всього колективу, зайва емоційність і поспішність можуть призвести до помилок.
Телець
Тільці, полум'я любовної пристрасті або запекле протистояння. І те й інше призводить до крайнощів. Але якщо ці потужні енергії об'єднати заради спільної справи, вони принесуть чудові результати, яких поодинці вам не вдалося б досягти.
Близнюки
Близнюки, вас гризе нетерпіння, сили вимагають виходу, вам важко змиритися з думкою, що потрібно ще почекати, не все робиться відразу. Завдання захоплює, хочеться до нього приступити відразу, поки не перегоріло бажання діяти. Можлива жорстка конкуренція або зіткнення інтересів всередині колективу.
Рак
Раки, на рівні свідомості ви переживаєте період агресивного, деструктивного мислення, форми вираження якого – від дратівливості та спраги руйнування до людиноненависництва і культу насильства. Іноді ці пориви спрямовані проти вас самих – від підриву власного здоров'я до спроб самогубства.
Лев
Леви, в області самопізнання зорі та планети прогнозують раптовий крах колишніх ідеалів і пов'язаний з ним глибокий відчай, який може стати початком шляху до відкриття істини. Найнеприємніша форма – видавати свою руйнівність за чесноту або служіння вищій справі.
Діва
Діви, ви можете поступово, по частинах розібратися в найзаплутаніших проблемах. Небезпека лише в тому, що в кінці такого аналізу шлях може перегородити гора дрібних нюансів, з яких ви не змогли скласти цілого. Поки шлях до цілісності закритий, ви можете будувати умоглядні конструкції, але не досягнете миру з самим собою. Чим суворіше логіка, тим логічніше буде висновок.
Терези
Терези, настає період душевної теплоти, сердечності та радощів життя. Карта вказує на вірність, сталість і прагнення до доброти та захищеності. Вона означає, що ви дозріли для вступу в шлюб і створення сім'ї.
Скорпіон
Скорпіони, робота вимагає практичної кмітливості, навички, терпіння і наполегливості, а ще творчості. Ви надійні, висококваліфіковані, вмієте працювати та творчо зростати. Гучного успіху і нагород не передбачається, головне в роботі – її безперервність.
Стрілець
Стрільці, ви переживаєте період виношування чергової ідеї, покликаної зіграти у вашому житті важливу роль. Ви відкриті для чужих порад та ідей, але завжди перевіряєте їх на здійсненність і корисність. Туманні мріяння і модні концепції вас не захоплюють, ви шукаєте те, що має практичний і довготривалий сенс. При цьому ви не йдете від світу, не відмовляєтесь від радощів життя.
Козеріг
Козероги, мир і спокій в душі, ви відкриті творчому натхненню та забуваєте про колишні похмурі та деструктивні ідеї. Їх місце займають радість і легкість. На глибшому рівні це означає справжнє людинолюбство.
Водолій
Водолії, відчуття захищеності та безпеки, забуваються старі образи та труднощі, згладжуються кризи, долаються внутрішні бар'єри, на їх місце приходять радість, вдячність і спокій. У союзі настає світла смуга, коли переважають любов, довіру і найкращі почуття. Карта часто означає початок нового знайомства, а то і весілля.
Риби
Риби, вам немає діла до того, чим ви займаєтеся, ви просто виконуєте роботу, аби збути її з рук. Вам все одно, хто правий чи винен в якомусь конфлікті. Ви за все це розраховуєтесь душевною порожнечею, яка з часом може призвести до депресії.
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