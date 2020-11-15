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Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Понеділок не обов'язково повинен бути складним днем, а для більшості знаків Зодіаку він стане відправною точкою для змін.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 листопада 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432900

Перший день тижня принесе Овнам порцію крутого настрою та натхнення, тому підтримуйте їх на необхідному рівні і рухайтесь тільки вперед. Не зайвим буде спланувати понеділок так, щоб ввечері мати вдосталь часу для себе.

Телець

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У Тельців старт тижня також буде доволі позитивним, тому не звертайте увагу на дрібниці, які не повинні навіть на мить гасити ваш запал. Якщо ви чекали якогось знаку долі, то ось він - беріться за те, про що давно думали.

Близнюки

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Близнюки сьогодні будуть змінювати свої цілі настільки швидко, що навіть самі не помітять, як можуть просто забути про найважливіші завдання. Тому спробуйте зосередитись на тому, що потрібно зробити зараз, а вже тоді плануйте щось на майбутнє.

Рак

Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432898

До Раків у понеділок завітає в гості муза, тому не можна нехтувати таким візитом. Виконайте всі робочі справи, а тоді приділіть увагу тому, що справді приносить задоволення. Якщо ж це одне і те ж, то ви ще той щасливчик!

Лев

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Левів очікує дуже насичений понеділок, але це не означає, що треба зациклюватись на негативних думках. Ви можете зробити неймовірне, якщо увімкнете позитивне мислення. Тому менше драми та більше уваги до хорошого у житті. Незабаром стане легше.

Діва

Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432894

Дівам сьогодні заборонено погоджуватись на речі, які навряд чи принесуть їм користь. Ви надто багато часу витрачаєте на допомогу комусь, а не на допомогу собі. Це не найкращий спосіб отримати справжніх друзів, а також досягати власних цілей.

Терези

Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432890

Терези почнуть понеділок з позитивних новин, тому й день буде доволі хороший. Якщо ви не будете відволікатись на дурниці, то зможете навіть перевиконати плани на найближчий час. Все лише у ваших руках.

Скорпіон

Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432892

Скорпіонам сьогодні краще кілька разів обдумувати все, що вони хотітимуть сказати. Інколи ви не розумієте, як ваші слова ображають інших. Особливо, близьких людей. Тому проявіть обачність та доброту.

Стрілець

Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432889

Стрільцям сьогодні знадобиться хороший настрій, якщо вони хочуть рухатись лише вперед. Досить покладатись на когось іншого, адже тільки ви вирішуєте все у власному житті. Пам'ятайте про це сьогодні.

Козеріг

Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432896

Козероги у понеділок відчують прилив меланхолії, але не варто його боятись, адже у всіх бувають такі миті. Попереду у вас доволі активний період у житті, тому невелика перерва не буде зайвою.

Водолій

Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432899

У Водоліїв починається світла смуга у житті і навіть понеділок не буде таким набридливим, як завжди. Чудовий час для планування та роботи над собою. Зараз ви здатні на більше.

Риби

Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432897

Рибам сьогодні заборонено ігнорувати обставини та перекладати відповідальність на інших. Настав час взяти своє життя у свої руки, а також побачити, наскільки у світі є чимало можливостей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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