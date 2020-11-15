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Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Понеділок не обов'язково повинен бути складним днем, а для більшості знаків Зодіаку він стане відправною точкою для змін.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Перший день тижня принесе Овнам порцію крутого настрою та натхнення, тому підтримуйте їх на необхідному рівні і рухайтесь тільки вперед. Не зайвим буде спланувати понеділок так, щоб ввечері мати вдосталь часу для себе.
Телець
У Тельців старт тижня також буде доволі позитивним, тому не звертайте увагу на дрібниці, які не повинні навіть на мить гасити ваш запал. Якщо ви чекали якогось знаку долі, то ось він - беріться за те, про що давно думали.
Близнюки
Близнюки сьогодні будуть змінювати свої цілі настільки швидко, що навіть самі не помітять, як можуть просто забути про найважливіші завдання. Тому спробуйте зосередитись на тому, що потрібно зробити зараз, а вже тоді плануйте щось на майбутнє.
Рак
До Раків у понеділок завітає в гості муза, тому не можна нехтувати таким візитом. Виконайте всі робочі справи, а тоді приділіть увагу тому, що справді приносить задоволення. Якщо ж це одне і те ж, то ви ще той щасливчик!
Лев
Левів очікує дуже насичений понеділок, але це не означає, що треба зациклюватись на негативних думках. Ви можете зробити неймовірне, якщо увімкнете позитивне мислення. Тому менше драми та більше уваги до хорошого у житті. Незабаром стане легше.
Діва
Дівам сьогодні заборонено погоджуватись на речі, які навряд чи принесуть їм користь. Ви надто багато часу витрачаєте на допомогу комусь, а не на допомогу собі. Це не найкращий спосіб отримати справжніх друзів, а також досягати власних цілей.
Терези
Терези почнуть понеділок з позитивних новин, тому й день буде доволі хороший. Якщо ви не будете відволікатись на дурниці, то зможете навіть перевиконати плани на найближчий час. Все лише у ваших руках.
Скорпіон
Скорпіонам сьогодні краще кілька разів обдумувати все, що вони хотітимуть сказати. Інколи ви не розумієте, як ваші слова ображають інших. Особливо, близьких людей. Тому проявіть обачність та доброту.
Стрілець
Стрільцям сьогодні знадобиться хороший настрій, якщо вони хочуть рухатись лише вперед. Досить покладатись на когось іншого, адже тільки ви вирішуєте все у власному житті. Пам'ятайте про це сьогодні.
Козеріг
Козероги у понеділок відчують прилив меланхолії, але не варто його боятись, адже у всіх бувають такі миті. Попереду у вас доволі активний період у житті, тому невелика перерва не буде зайвою.
Водолій
У Водоліїв починається світла смуга у житті і навіть понеділок не буде таким набридливим, як завжди. Чудовий час для планування та роботи над собою. Зараз ви здатні на більше.
Риби
Рибам сьогодні заборонено ігнорувати обставини та перекладати відповідальність на інших. Настав час взяти своє життя у свої руки, а також побачити, наскільки у світі є чимало можливостей.
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