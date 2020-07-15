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Гороскоп на 16 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 липня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Цей день ідеальний для нових починань та ділових зустрічей. Зокрема, Овни та Діви зможуть реалізувати свій творчий потенціал, а Скорпіони та Раки – відкрити щось нове. Дізнайтесь, що ж підготували зорі саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Четвер для Овнів буде вдалим днем для нових починань. Спробуйте нарешті зробити перший крок до втілення своєї мрії у дійсність. Однак, зорі не рекомендують пірнати з головою в справу, в якій ви не до кінця впевнені. Є ймовірність, що це буде тимчасове захоплення, яке відбере у вас багато часу, але не принесе жодного задоволення. Визначтеся з тим, чим ви хочете займатися на наступні кілька років і не проґавте можливості змінити свій рід діяльності. Сьогодні слушний момент.
Телець
На Тельців у четвер очікує низка випробувань, які можуть добряче попсувати ваші нерви та настрій. Але засмучуватися не варто, адже ви здатні побороти будь-яку складність. Спробуйте усміхнутися та з легкою головою підходити до негараздів, які виникають на вашому шляху. Пообіді зорі гарантують приємну зустріч, яка підійме ваш настрій і дозволить забути про всі неприємності.
Близнюки
Сьогодні на Близнюків очікує радісна звістка. Є ймовірність, що ви виграєте у лотерею або ж отримаєте довгоочікувану премію за свої старання та докладені зусилля. Якщо ж жодних замітних змін у вашому житті не відбудеться – не засмучуйтесь. Спробуйте по-філософськи підійти до життя та подумати над тим, де ви недопрацювали, що могли б зробити краще. Але зорі попереджають, що це не має бути самокопання. Знайдіть баланс і змініть те, що можете. Головне – не боятися робити щось нове!
Рак
Четвер стане ідеальним днем для того, аби Раки нарешті мали можливість вийти зі своєї зони комфорту. Вам надто затишно там, де ви зараз є, і це не погано. Але є одна суттєва проблема: такий стан речей стає на заваді вашому розвитку. Зорі рекомендують спробувати щось нове та зайнятися справою, яка кардинально відрізняється від того, чим займаєтесь ви зараз. Ви будете здивовані, коли отримаєте результати ваших старань.
Лев
Левам пора розслабитися та не сприймати все надто серйозно. Ви намагаєтесь контролювати геть усе, що відбувається довкола вас, але це НЕМОЖЛИВО. Спробуйте трішки розслабитися та відпустити ситуацію, а також не зважайте на непорозуміння та конфліктні ситуації, які виникають довкола вас. Затямте собі, що не ви можете вплинути не на все. Відтак, не беріть до голови проблеми, вирішення яких вам не під силу!
Діва
Зорі рекомендують Дівам відпочити та налаштуватися на позитивний лад. Спробуйте відпочити від новин і інформаційного шуму, який оточує вас. У першій половині дня бажано присвятити час здоров'ю. Достатньо звичайної зарядки або ж ранкової пробіжки. Пообіді бажано позакривати геть усі свої робочі "хвости", аби ввечері у вас було значно більше вільного часу, який можна буде присвятити коханій людині. До слова, ввечері бажано відмовитися від гаджетів, замінивши їх на затишне спілкування та романтичні посиденьки.
Терези
Терезам у цей день варто замислитися над своєю поведінкою. Ви надто часто останнім часом конфліктуєте зі своїми рідними та близькими, що може негативно вплинути не лише на спілкування, а й клімат. Спробуйте трішки охолонути та розслабитися, адже фраза, яку ви необережно кинути з опалу може раз і назавжди зіпсувати все те, що будувалося роками. Використайте правило п'яти секунд: лише по їх завершенні можете сказати те, що хотіли. Гарантуємо, що градус вашої промови знизиться.
Скорпіон
У четвер на Скорпіонів очікують приємні новини, пов'язані з фінансовим вливанням. Це може бути або прихід зарплати або ж премія за старання. Зорі рекомендують не поспішати витрачати їх, адже є всі шанси, що ви на емоціях витратите значно більше, ніж можете собі дозволити. Перед будь-якою грандіозною покупкою спробуйте визначити, чи потрібно вам узагалі витрачати кошти на цю річ. Є ймовірність, що вона вам просто не потрібна. Принаймні наразі.
Стрілець
Зорі Стрільцям пропонують переглянути своє ставлення до роботи. Складається таке враження, що ви просто днюєте і ночуєте в офісі. І це не дуже добре. Спробуйте відмежувати робочий процес від особистого простору, аби правильно та грамотно витрачати свій час. Після роботи спробуйте відмовитися від гаджетів. Ви не повірите, але це дозволить вам отримати задоволення від того, чим ви займаєтесь у позаробочий час.
Козеріг
Козерогам зорі рекомендують розслабитися та плисти за течією. Перестаньте контролювати ситуацію та спробуйте переглянути своє ставлення до того, що відбувається довкола вас. Стосовно робочого процесу, то бажано до обіду закрити всі складні завдання, адже є всі шанси, що потім у вас на це просто не знайдеться часу. Вечір присвятіть собі: це може бути прогулянка з друзями або ж просто відпочинок за чашечкою ароматного какао.
Водолій
Водоліям варто звернути увагу на свою фізичну форму. Ви за останні кілька тижнів надто розлінилися, що не вельми позитивно впливає на ваше самопочуття. Спробуйте почати цей день з зарядки або ж просто вибратися на пробіжку. Фізичні навантаження вам не лише допоможуть прокинутися, а й набратися енергії для нових звершень. Складні робочі питання слід вирішити пообіді, адже саме тоді у вас буде можливість тверезо оцінити ситуацію.
Риби
Риби надто переймаються через те, що про них подумають інші, і це сильно заважає їхньому розвитку. Спробуйте розібратися у собі та назвати свої сильні та слабкі сторони. Саме над цим потрібно працювати. Натомість критику збоку слід відкидати відразу, адже вона не впливає позитивно на вас та ваші досягнення. Налаштуйтесь на позитив і насолоджуйтесь кожною миттю свого життя.
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