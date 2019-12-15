Гороскоп на 16 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 16 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Початок робочого тижня буде вдалим, але не для всіх знаків Зодіаку. Декому доведеться добряче попітніти, аби досягнути бажаного. Інші ж будуть пожинати плоди своєї праці. Дізнайтесь, що ж вам підготували зорі на сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овнам сьогодні вдасться зробити все-все, що вони планували. Головне – не відкладати найважливіше до пізнього вечора. Спробуйте зранку "з'їсти жабу". Після цього інші завдання здаватимуться вам мізерними, що й допоможе виконати їх за лічені години. Натомість другу половину дня бажано присвятити собі: прочитайте щось хороше або ж гляньте улюблений новорічний фільм!

Дисципліна. Саме це слово сьогодні допоможе Тельцям досягнути бажаного результату. Почніть з вранішнього прокидання. Спробуйте не відкладати будильник, а також не вливати у себе літри кави. Натомість віддайте перевагу зарядці та корисному й смачному сніданку. На роботі сконцентруйтесь на завданнях, які потребують нагального виконання. На решту ви завжди знайдете час!

Близнюкам слід нарешті визначитися з тим, як і де вони планують зустріти Новий рік. Цілком імовірно, що ви вже отримували пропозиції від друзів, але так і не відповіли. Що ж, беріться за це негайно, аби не довелося наодинці смакувати улюбленим "Олів'є". Робота й особисті питання вас нині не дійматимуть, тож можете не забивати ними собі голову!

Ракам слід присвятити максимум уваги стосункам. Цілком імовірно, що у вас давно вже назрівала серйозна розмова, але ви весь час її відкладали. Цілком імовірно, що сьогодні – найкраща нагода розставити всі крапки над "і" та зрозуміти, що ж на вас чекає у майбутньому. Якщо ж кохана людина неохоче йде на відвертості – не намагайтесь на неї тиснути, адже це не дасть позитивного результату!

Леви, спробуйте сьогодні не метушитись. Поспіх і переживання аж ніяк не вплинуть на успіх у ваших починаннях, тож зберігайте холодний розум. Також зорі рекомендують трішки приборкати свої емоції, які можуть добряче нашкодити вашим відносинам не лише на роботі, а й у сімейному колі. Пам'ятайте про те, що іноді дуже корисно змовчати!

Понеділок для Дів буде напрочуд продуктивним, щоправда, не обійдеться й без відвертих "запар". Однак, перейматися через це не слід, адже ви впораєтеся з будь-якими труднощами, які можуть постати на вашому шляху. Головне – не соромитися просити про допомогу своїх друзів та рідних. Не забувайте про те, що вони завжди підтримають вас!

Понеділок для Терезів буде надзвичайно складним. У вас все валитиметься з рук буквально з самого ранку, і якщо ви не зберетеся докупи, то є всі шанси, що сьогодні посваритесь з рідними через свої невдачі. Налаштуйтесь на позитив і спробуйте сприймати проблеми значно спокійніше та з усмішкою. Вони минуться, а от образи близьких залишаться надовго. Задумайтесь над цим!

Скорпіони почнуть день максимально продуктивно. Головне – запастись терпінням і налаштуватися на те, що доведеться добряче попітніти, аби досягнути бажаного результату. Вечір присвятіть коханій людині: влаштуйте романтичну вечерю або ж просто перегляд якогось хорошого та якісного фільму, який однозначно вплине на ваш настрій!

Стрільцям узагалі немає через що хвилюватися, адже все давно йде як по маслу. Не беріть дурного до голови, а також важкого до рук. Це правило не лише допоможе вам побороти дрібні проблеми, а й усунути ті, які, здавалося б, уже ніхто не зможе розв'язати. Пам'ятайте й про те, що найважливіше – довіряти рідним і близьким, які завжди дадуть слушну пораду.

Козероги у понеділок зможуть добряче відпочити після того, як закриють усі робочі питання. Так, саме завданням і обов'язкам слід присвятити усю першу половину дня. Якщо ж ви цього не зробите, то навіть не думайте про прогулянку після роботи з друзями або коханою людиною, адже проєкт сам себе не зробить. Пам'ятайте про це!

Дорогі Водолії, вам нарешті випала можливість добряче відпочити. Спробуйте скористатися нею сповна, адже є ймовірність, що наступна така нагода з'явиться не скоро. Тож беріться за хорошу та якісну літературу, улюблені новорічні фільми та серіали, а також не забувайте про те, що ви самостійно впливаєте на свій настрій!

Рибам слід присвятити якомога більше часу власному здоров'ю. Цілком імовірно, що для цього достатньо лише краще та тепліше одягатися, аби не застудитися. Якщо ж вас уже скосила якась недуга – не зволікайте з викликом сімейного лікаря. Він допоможе вам якомога скоріше стати на ноги. Бережіть себе і пам'ятайте про те, що справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ подарують вам відмінний настрій!

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