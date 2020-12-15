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Гороскоп на 16 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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гороскоп на сьогодні українською - фото 1
гороскоп на сьогодні українською

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Екватор тижня буде дуже активним для більшості знаків Зодіаку, адже зимові свята вже дуже близько. Але комусь навіть вдасться насолодитись відпочинком.

І ще: День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 грудня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Овнів очікує спокійний та легкий день, адже частина справ вже виконана, тому можна дозволити собі перевести подих. Але це не означає, що можна перетворюватись у лінивця, адже ви маєте ще чимало ідей, які варто втілити до кінця року.

Телець

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У Тельців попереду доволі активна середа, але нехай це не позначається на вашому настрої. Зберігайте спокій та підтримуйте позитивне мислення, адже попереду на вас чекають справжні подарунки долі. Маленькі несправедливі дрібниці не повинні псувати вам життя.

Близнюки

Гороскоп на 16 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435866

Близнюкам астрологи радять сьогодні більше часу присвятити тому, щоб відновити внутрішню рівновагу. Ви так прагнете подарувати всі святковий настрій, що не помічаєте, як самі вже не так вірите у казку. Пора це виправляти!

Рак

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Раки сьогодні знову відчують прилив романтики та бажання подарувати найдорожчим людям щось особливе. Не зупиняйтесь у цьому прагненні, але й не забувайте, що варто попіклуватись і про себе.

Лев

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Левів очікують вдалі фінансові пропозиції, перед якими буде важко встояти. Але не потрібно нехтувати холодним розумом та стрибати у незвідане без обдумування ситуації. Ви можете звернути гори, якщо забажаєте, але після цього потрібно буде трохи відпочити.

Діва

Гороскоп на 16 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435873

Дівам сьогодні може здатись, що їхня совість не така вже й чиста. Саме ці почуття будуть переповнювати вас аж по вінця, впливаючи на стан справ. Знайдіть спосіб позбутись нав'язливих думок, які можуть бути далекими від правди.

Терези

Гороскоп на 16 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435869

Терезам у середу астрологи забороняють піддаватись негативним емоціям, а також скаржитись на щось. Зараз у вас дуже продуктивний період у житті, тому не можна втрачати момент через миттєві слабкості.

Скорпіон

Гороскоп на 16 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435868

Скорпіонам зараз варто потурбуватись про власну репутацію, тому кожні ваші дії та слова повинні бути обдуманими та зваженими. Не дозволяйте іншим маніпулювати собою, а також вивчайте ситуацію з різних сторін.

Стрілець

Гороскоп на 16 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435875

Ось кому сьогодні не бракуватиме натхнення, так це Стрільцям, які нарешті знайшли справу, для якої готові працювати цілодобово. Звісно ж, перерви не будуть зайвими, а от записувати нові ідеї - хороша практика.

Козеріг

Гороскоп на 16 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435870

Козероги сьогодні надто піддаватимуться перепадам власного настрою, але це не стане на заваді вашим планам та роботі. Зате змусить замислитись, чи справді те, чим ви займаєтесь, приносить саме ті емоції.

Водолій

Гороскоп на 16 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435874

Водоліям астрологи радять сьогодні почати боротись зі своїм перфекціонізмом, адже це може не найкраще позначитись на вашому особистому житті. У вас і так вдається все чудово, тож не витрачайте енергію на ті речі, які можуть бути зайвими.

Риби

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Риби сьогодні можуть відчути прилив втоми та суму, тому краще зосередити увагу на справах, які не забиратимуть чимало часу та зусиль. Наведіть лад вдома, облаштуйте своє робоче місце та просто зарядіться святковим настроєм.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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