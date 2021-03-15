Гороскоп на 16 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні вам не варто брати участь в інтригах, які будуть кипіти довкола. Тільки відсторонившись від боротьби за місце під сонцем, ви зможете домогтися бажаного.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 березня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні обставини на роботі не дозволить вам нудьгувати. Виникне багато непередбачених питань, які потрібно буде вирішити в найкоротші терміни.

Тельці, ви – непоганий дипломат, але іноді, коли набридає проявляти гнучкість, ви стаєте трохи агресивними. Запам'ятайте: зараз не найкращий час для подібної поведінки.

Близнюки, немов іграшку на гумці, вас раз по раз тягне назад: діла не клеяться. Щоб виправити ситуацію, згадайте, кому ви заборгували, – розплатитеся і відчуєте різницю.

Раки, у середині дня в вашому колективі спалахне конфлікт. Тримайтеся якомога далі від його епіцентру і не ставайте на ту чи іншу сторону. Якщо хто-небудь зі співробітників почне пред'являти до вас претензії, дотримуйтесь спокою і ні в якому разі не відповідайте грубістю на грубість.

Леви, домовлятися з партнерами та клієнтами сьогодні вам буде не так-то просто. Вони будуть непоступливі, підозрілі та надмірно педантичні. Про свої плани щодо нових проєктів не розповідайте нікому. Чим менше людей буде посвячено в подробиці вашої діяльності, тим краще.

Діви, що стосується фінансів, то не варто заводити мову про підвищення зарплати. Імовірність, що вам відмовлять, дуже висока. У цей період краще утриматися і від оформлення кредитів.

Терези, в особистому житті вам належить бути для свого партнера і плечем, на яке можна спертися, і жилеткою, в яку можна поплакатися. Хочете зміцнити взаємини – сприяйте тому, щоб ваша кохана людина відчувала себе впевнено.

Скорпіони, цей день сприятливий для відвідування лазень, саун, парних, басейнів, гідромасажних ванн, контрастних душів та для занять аквааеробікою. Неодмінно знайдіть час хоча б для однієї з цих процедур.

Стрільці, сьогодні ви будете перебувати в хорошій фізичній формі, і більшість вірусно-інфекційних захворювань пройдуть стороною. Однак постарайтеся не переохолоджуватися і берегти горло: в цей час збільшується ризик підхопити застуду.

Козероги, у випадку охорони здоров'я в цей день для вас все складається непогано. 16 лютого – хороший день для догляду за обличчям і тілом. Займіться волоссям, лікування принесе видимий результат.

Водолії, сьогодні, щоб уникнути конфліктів будьте спокійними, ніжними, чуйними. Говоріть про любов. Ваші визнання виявляться більш ніж до речі.

Риби, чиє серце ще вільно, вам на якийсь період може здатися, що новий знайомий і є вашою долею. Не переконуйте себе в цьому – незабаром ви зрозумієте, що помилялися.

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