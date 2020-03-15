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Гороскоп на 16 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 16 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Початок робочого тижня принесе низку сюрпризів для більшості представників різних знаків Зодіаку. Комусь доведеться наново будувати свої плани на найближчий час, іншим же потрібно буде присвятити якомога більше часу своєму здоров'ю. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Близнюки
Рак
Лев
Діва
Терези
Скорпіон
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
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