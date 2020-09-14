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Гороскоп на 15 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 15 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Постарайтеся сьогодні абстрагуватися від чужих претензій або спроб натиснути на вас. Ви самі прекрасно знаєте, чим зайнятися і на що звернути свою увагу. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 вересня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, постарайтеся, щоб поспіх і спокуси не торкнулися вашої душі в цей день. Нехай будь-яке рішення дозріває, перш ніж ви його приймете, а будь-який вчинок буде продиктований тільки вашою особистою волею.
Телець
Тельці, сьогоднішній день – це час великої удачі. Нині ви не залежите від зовнішніх обставин і все у ваших руках. Відчуйте себе легко і переконайте самого себе в тому, що ви всесильні.
Близнюки
Близнюки, намагайтеся сьогодні більше часу проводити з тими, хто вам по-справжньому близький і дорогий, – з сім'єю або друзями. Тоді ви можете передати і їм частинку свого потенціалу і зробити їх щасливішими.
Рак
Раки, все, за що беретеся, ви повинні робити із задоволенням і так, ніби у вас не може що-небудь вийти погано – невміло або непрофесійно. Запрограмуйте себе на вдачу та успіх. Це вже 50% справи!
Лев
Леви, на всі події цього дня дивіться крізь призму сердечності та компромісності. Нехай це правило стосується і взаємин, і бажань, і прагнень. Не показуйте свої гострі зуби, а продемонструйте царський спокій.
Діва
Діви, було б дуже непогано дати собі подумати, які внутрішні розбіжності або суперечності ви могли б сьогодні подолати. Пам'ятайте, що сьогодні все, що відбувається, залежить тільки від вас, а набутий досвід в підсумку виявиться цінним і значущим.
Терези
Терези, будьте розбірливі в засобах і методах досягнення бажаного. Тому що занадто кардинальні дії можуть викликати зворотну реакцію, наприклад, ваш бос замість того, щоб визнати вашу геніальність, вважатиме за краще засунути вас на задній план.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні поруч з вами з'явиться інтелігентна мудра особа, яка може стати вашим помічником чи порадником. І якщо ви не станете поводитися самовпевнено, а будете уважні до навколишніх людей, то зможете скористатися такою підтримкою.
Стрілець
Стрільці, якщо ви зрозумієте, що очікування руйнуються, не здумайте відсторонено спостерігати за тим, що відбувається. Сьогодні ви та тільки ви є творцем власного успіху. Причому не бійтеся діяти без будь-чиєї підтримки, самотужки.
Козеріг
Козероги, не варто беззастережно довіряти навколишнім, тому що велика ймовірність маніпулювання вами з їхнього боку. Особливо це стосується тих, хто сам дуже наполегливо шукає контакту з вами.
Водолій
Водолії, у нинішній день все може раптом піти не так, як гадалося. Під загрозою краху ризикує опинитися те, на що ви сильно розраховували, а щось важливе, можливо, здасться незначним. Будьте пильні!
Риби
Риби, щоб сьогодні все було саме так, як ви хочете, прогуляйтеся на свіжому повітрі, підіть від всіх, дозвольте собі просто посидіти на лавці в парку або на березі річки. А може бути, ви знаєте якісь медитативні техніки? Це виявилося б дуже до речі.
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