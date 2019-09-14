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Гороскоп на 15 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують саме вам сьогодні! Астрологічний прогноз для кожного знаку Зодіаку на сьогодні:
І ще: 15 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ви повинні зробити повну експертизу та оцінку всіх обставин, що циркулюють навколо вас. Залиште собі те, що вам потрібно, і позбудьтеся від того, що пережило себе.
Телець
Тельці, ви захищені, про вас піклуються і ведуть вас по вашому шляху. Проте прийшов час для руху вперед. Немає ніяких помилок та збігів. Знайте, що той шлях, на якому ви перебуваєте – це правильний шлях для вас.
Близнюки
Близнюки, зараз слушний час для омолодження або змін. Проявіть увагу до потреб вашого фізичного тіла. Очищайтеся, скидайте вагу, перезарядіть ваші внутрішні батареї.
Рак
Раки, планети та зорі говорять вам: "Розслабся!" Згадайте хвилювання та ентузіазм, який був у вас колись. Дайте собі час стати знову повним і цілісним.
Лев
Леви, ви перебуваєте в процесі будівництва міцного фундаменту, як духовно, так і матеріально. У вас є можливість побудувати щось вічне і значуще. Творчі ідеї можуть проявлятися в реальності. Не зволікайте!
Діва
Діви, океан дуже цілющий для тих, хто поважає його силу. Вам потрібно відчути силу водяної стихії, яка зможе поповнити вашу енергію.
Терези
Терези, ви не можете управляти нічим та не можете що-небудь контролювати. Відпустіть від себе все. Довіртеся силам, адже ви відомі зараз.
Скорпіон
Скорпіони, ходіть босоніж по траві, землі, або пляжу, щоб відчути єднання з природою. Це позитивно вплине ваше самопочуття в духовному та фізичному плані.
Стрілець
Стрільці, будьте обережні та реалістичні у справах, що стосуються грошей і роману. Не витрачайте час або гроші необачно. Не втрачайте дорогоцінну енергію на розваги, не відволікайтеся від Вашої мети. Зосередьтеся на ній і ви отримаєте те, чого бажаєте.
Козеріг
Козероги, пргноз вказує на потребу в заземленні. Ви можете відчувати збільшену потребу в їжі та сексі. Надлишок в цих областях нездоровий. Потреба в балансі у всіх ваших справах зараз виходить на перший план.
Водолій
Водолії, емоційний стан дуже важливий для хорошого життя. Прогноз нагадує вам про те, хто ви є насправді. Ви дух у фізичному тілі, а не тіло, яке намагається мати духовний досвід. Тож зверніть увагу на ваш внутрішній стан.
Риби
Риби, зараз не час вимагати або отримувати бажані результати. Навіть при тому, що вам може здаватися, що ви стоїте на місці, насправді, ви рухаєтеся разом з потоком Всесвіту вперед. Розслабтеся і довіртеся потоку.
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