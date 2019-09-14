15 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 вересня, відзначають міжнародний день демократії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

15 вересня церква вшановує пам'ять мученика Мамонта, матері його Руфіни та батька Федота. Знатних батьків святого за сповідання християнської віри кинули до в'язниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 15 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день демократії

Всесвітній день боротьби з лімфомами

1805 – Російська імперія оголосила війну Французькій імперії.

1893 – У Джерсі-Сіті (США) почала виходити газета "Свобода" – перше україномовне видання в США.

1924 – Татарбунарське повстання.

1944 – У Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (тепер це Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

1971 – У Ванкувері створено екологічну організацію "Грінпіс". Перша акція – протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски.

1991 – У Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежності України.

2008 – банкрутство "Lehman Brothers".

Lehman Brothers

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ВЕРЕСНЯ

1254 – Марко Поло, венеційський купець і мандрівник.

1613 – Франсуа де Ларошфуко, видатний французький письменник-мораліст, автор "Мемуарів", збірки афоризмів "Максими".

1789 – Джеймс Фенімор Купер, американський письменник, один із засновників жанру авантюрного роману.

1804 – Михайло Максимович український історик, філолог, етнограф, ботанік, поет, перший ректор Київського університету.

1830 – Порфіріо Діас, президент та диктатор Мексики.

1870 – Штейнберг Лев Петрович, український радянський диригент і композитор. Інструментував оперу "Тарас Бульба" Миколи Лисенка та вперше в Україні поставив її на сцені Харківського театру опери та балету.

1888 – Пилип Коновал, єдиний українець кавалер ордена Хрест Вікторії.

1890 – Агата Крісті, англійська письменниця, автор детективної прози, одна з найбільше публікованих письменників за всю історію людства.

1892 – Гайворонський Михайло Орест, український музикант, композитор, капельмейстер Армії УНР.

1928 – Кеннонболл Еддерлі, американський джазовий саксофоніст.

1941 – Мирослав Гермашевський, перший польський космонавт.

1941 – Флоріан Альберт, угорський футболіст, нападник, найкращий гравець Європи 1967 року.

1955 – Володимир Пилат, український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та Верховний Учитель Бойового Гопака.

1978 – Пашинін Анатолій Анатолійович, український актор театру і кіно.

1984 – Гарі, принц Уельський, (Генрі Чарльз Альберт Девід Віндзор), син принцеси Діани та принца Чарльза, спадкоємець британської корони (3-й в черзі).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо день ясний, то осінь тепла буде.

Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.

Дощ – до сухої осені.

Низькі хмари – до негоди.

Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.

Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.

День підходить для проведення обрядів сімейної магії.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Нові справи 15 вересня починати не варто – до провалу.

На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, та й обікрасти можуть або обдурити.

Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби – овець і кіз на пасовище відправляли тільки вдень.

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