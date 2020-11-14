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Гороскоп на 15 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 15 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні дуже сприятливий день для тих, чия робота пов'язана з якоюсь творчістю – у вас з'явиться багато можливостей продемонструвати свої таланти, отримати гідну винагороду за результати роботи та домогтися визнання громадськості.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні відчуття легкості та емоційний підйом допоможуть вам у розв'язанні багатьох проблем. Хоча істотного впливу на ділову сферу цей день не робить, вдалі контакти, і поради жінок зроблять цей день вдалим.
Телець
Тельці, сьогодні ви відчуваєте емоційний підйом, схильні приділяти увагу громадській діяльності та встановленню ділових контактів. Обговорення багатьох важливих питань, ділове спілкування сприятливо протікає в домашній атмосфері. Не виключена необхідність участі у світському житті.
Близнюки
Близнюки, свідомість високого боргу і самопожертви можуть змусити людину взяти на себе важкі, але низькооплачувані обов'язки. Також ви можете зіткнутися в професії з нечесністю та лукавством товаришів по службі або невдячних клієнтів. Можуть виникнути дивні хвороби.
Рак
Раки, сьогодні день буде початком дуже і дуже продуктивного періоду вашого життя. Вам доведеться проявити твердість характеру в певних питаннях. Стійте на тому, у чому впевнені на всі 100% та не поступайтеся ні на сантиметр.
Лев
Леви, сьогодні хаос на роботі, у взаєминах з товаришами по службі, а при звільненні може початися цикл поневірянь у пошуках роботи. Якщо ви маєте медичну професію, може проявитися незвичайна інтуїція в діагностиці або нові здібності в лікуванні хворих.
Діва
Діви, сьогодні з ранку гармонійні взаємини з діловими партнерами, знайомими та коханими. Хороший день для бізнесу, пов'язаного з рекламою, розвагами та предметами розкоші. Сприятливий час для коротких поїздок. Увечері вірогідні емоційні проблеми в сім'ї та з протилежною статтю. Слід проявляти розсудливість в публічних ситуаціях.
Терези
Терези, сьогодні ви повинні приділити увагу самоосвіті з метою підвищення власного професіоналізму. В цьому вам також може допомогти обмін професійним досвідом з колегами по роботі. Стосунки з родичами будуть відносно рівними та спокійними.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні ви станете свідком тихого божевілля, яке охопить усіх без винятку. Не намагайтеся напоумити людей, краще постарайтеся не виділятися. Навіщо турбувати божевільних?
Стрілець
Стрільці, на вашому імідж позитивно позначиться участь в громадських заходах, контакти з публікою, рекламні заходи. Сяйте на усі 100%, підкорюйте серця протилежної статі, привертайте погляди незнайомців і це вам допоможе надалі.
Козеріг
Козероги, хороший день для укладання угод. Ви не відчуваєте браку в коштах і можете дозволити собі витрати на предмети розкоші. Взагалі день сприятливий для вдалих покупок. Успішно вирішуються ділові питання, особливо що стосуються мистецтва і сфери послуг.
Водолій
Водолії, сьогодні ймовірно вторгнення у ваше ділове життя особистих і, особливо, домашніх проблем, але це не обтяжить вас. Добре зайнятися господарськими, внутрішніми справами фірми, облаштуванням офісу. Ви зможете зробити вдалі покупки, вирішити деякі торговельні справи.
Риби
Риби, кінець дня може принести проблеми в особистому житті, аж до розриву стосунків з коханою людиною. Не варто намагатися склеїти розбиту чашку. Мине небагато часу і ви самі переконаєтеся, що все, що відбулося – на краще.
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