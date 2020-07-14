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Гороскоп на 15 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня буде легким та сонячним для більшості знаків Зодіаку, але декому доведеться докласти чималих зусиль, щоб отримати бажане. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Екватор тижня в Овнів буде насиченим, але максимально позитивним. Вам пора акумулювати все натхнення, яке назбиралось, а також зайнятись планування справ на найближчий час. Менше дратуйтесь та насолоджуйтесь митями.
Телець
У Тельців середа буде доволі спокійною і майже не відрізнятиметься від інших днів тижня, але це не означає, що можна піддаватись ліні. Тому спробуйте спершу виконати всі нагальні та важливі справи, а тоді робити невеличні перерви перед всіма решта завданнями.
Близнюки
Близнюкам сьогодні потрібно зосередитись на собі та влаштувати максимально комфортний день для того, щоб впоратись з усім навантаженням, яке ви самі собі вигадали. Це точно дасть зрозуміти, що інколи ви берете на себе забагато.
Рак
Раків очікує легкий та позитивний екватор тижня, тому не беріть близько до серця дрібний негатив. Поперду у вас чимало крутих моментів, а поряд - саме ті люди, які справді турбуються про ваше життя. Тому вмикайте крутий настрій на максимум і рухайтесь лише вперед.
Лев
У Левів середа видасться легкою та швидкоплинною, тому не варто будувати собі багато планів. Не беріть на себе більше, аніж можете зробити, а також старайтесь менше потрапляти у конфлікти. Хороший настрій - ключ до успіху.
Діва
Дівам пора припинити панікувати та віддавати свої сили іншим людям. Думайте спершу про себе, а тоді вже хвилюйтесь за інших. Ваші нерви не варті того, щоб витрачати їм дарма. Тому сьогодні день духовної рівноваги, яку варто відновити.
Терези
Терези сьогодні на висоті і здатні подолати будь-які перешкоди на своєму шляху, але за однієї умови: припиніть панікувати та боятись наслідків своїх дій. Вмикайте холодний розум, контролюйте емоції та не забувайте про свої мрії.
Скорпіон
Скорпіони настільки хочуть визнання, що навіть не помічають, як можуть своєю поведінкою ображати близьких людей. Тому сьогодні варто виправити ситуацію, приділивши увагу колу найдорожчих. А потім можете продовжувати вражати оточення своїми уміннями та хистом.
Стрілець
Стрільці сьогодні отримають серйозний заряд енергії, тому важливо скерувати її у правильне русло. Визначтесь з пріоритетами і цілями та рухайте до них. Зараз у вас чудовий період для самореалізації, тому важливо докласти максимум зусиль.
Козеріг
Козероги можуть сьогодні вагатись у своїх рішеннях, але це не повинно визначати ваш загальний настрій. Кожен може зробити помилку, кожен може бути непевним у певній ситуації, але це лише шлях до чогось іншого і кращого. Менше хвилюйтесь і більше думайте про свої цілі.
Водолій
Водолії зараз можуть втримувати у собі надто багато енергії, яку краще спрямувати у щось для покращення своїх буднів. Це може бути наведення ладу вдома та в голові, створення чогось прекрасного чи реалізація давніх мрій.
Риби
Екватор тижня принесе Рибам доволі простий та швидкоплинний день, але це не причина засмучуватись чи лінуватись. Адже новий день приносить ще більше шансів на успіх. Мисліть позитивно.
До теми: Магнітні бурі у липні 2020: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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