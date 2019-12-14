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Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні – екватор грудня, до Нового року залишається все менше і менше часу. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, вам сьогодні потрібно краще піклуватися про здоров'я та самопочуття. Якщо відчуваєте якийсь дискомфорт або вас щось турбує, то не варто відкладати відвідини лікаря. І пам'ятайте, що ігнорування не розв'язує проблеми, а самолікування може погіршити ваш стан.
Телець
Тільці, ви сьогодні будете залучені у розв'язання серйозної ситуації. Можливо ви безпосередньо і не пов'язані з подіями, але вас запросять як свідка, третю сторону або експерта. Залишайтеся неупередженими та справедливими. Від вашої совісті залежатиме доля інших.
Близнюки
Близнюки, сьогоднішній день особливо вдалий, щоб провести його у родинному колі, завітати у гості тощо. Проводити час з рідними не лише приємно, але й корисно. Підтримуйте контакт з сім'єю, адже це неабияк важливо у нашому світі!
Рак
Раки, фінансова заборгованість нікого не тішить, а вас особливо, адже порожнеча у гаманці змушує вас нервувати. Розберіться зі своїми проблемами поступово: оплатіть нагальні рахунки, віддайте борги, придбайте найнеобхідніше та сплануйте заощадження.
Лев
Леви, сьогоднішній день ви проведете легко та безтурботно. Жодна проблема вас не зачепить, ніхто вас не дратуватиме, ніякі слова не похитнуть вашу впевненість – ніби ви пізнали дзен!
Діва
Діви, ваш настрій неначе погода восени: то заморозки, то потепління. Вгамуйте свій внутрішній термометр, інакше ваша поведінка настільки роздратує навколишніх, що вони припинять з вами спілкуватися.
Терези
Терези, сьогоднішній день мине для вас занадто швидко. Ви можете навіть не встигнути зробити усе заплановане. Якщо бажаєте втілити усі важливі справи, то ввімкніть реактивний режим і покваптеся.
Скорпіон
Скорпіони, ваші знайомі сприймають вас не так, як ви собі це уявляєте. На жаль, ваші думки про себе насправді ніяк не пов'язані з реальною ситуацією. Тож не сприймайте чутки про себе, як образи, а проаналізуйте все та зробіть висновки.
Стрілець
Стрільці, ваше серце охоче на тепло та любов. Ви заслуговуєте на гарне ставлення до вас, проте не завжди так є. Подумайте над цим. Можливо ви хочете лише отримувати, а зовсім нічого не віддаєте у відповідь?
Козеріг
Козероги, не сумуйте! Сум без причини не принесе нічого хорошого у ваше життя. Налаштовуйтесь на позитив, змініть свої думки та конструюйте щасливу реальність.
Водолій
Водолії, вам потрібні певні зміни, але не глобальні. Це може стосуватися нового хобі, перестановки вдома, ремонту, подорожі тощо. Такі зміни повинні розважити та розслабити вас.
Риби
Риби, не будьте такими потаємними. Діліться з рідними та друзями найважливішим, адже у цьому і полягає довіра, на якій базуються хороші взаємини. Збудувати міцні стосунки без душевної близькості нереально.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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