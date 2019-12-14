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Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день українською - фото 1
Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні – екватор грудня, до Нового року залишається все менше і менше часу. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 15 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, вам сьогодні потрібно краще піклуватися про здоров'я та самопочуття. Якщо відчуваєте якийсь дискомфорт або вас щось турбує, то не варто відкладати відвідини лікаря. І пам'ятайте, що ігнорування не розв'язує проблеми, а самолікування може погіршити ваш стан.

Телець

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, ви сьогодні будете залучені у розв'язання серйозної ситуації. Можливо ви безпосередньо і не пов'язані з подіями, але вас запросять як свідка, третю сторону або експерта. Залишайтеся неупередженими та справедливими. Від вашої совісті залежатиме доля інших.

Близнюки

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, сьогоднішній день особливо вдалий, щоб провести його у родинному колі, завітати у гості тощо. Проводити час з рідними не лише приємно, але й корисно. Підтримуйте контакт з сім'єю, адже це неабияк важливо у нашому світі!

Рак

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, фінансова заборгованість нікого не тішить, а вас особливо, адже порожнеча у гаманці змушує вас нервувати. Розберіться зі своїми проблемами поступово: оплатіть нагальні рахунки, віддайте борги, придбайте найнеобхідніше та сплануйте заощадження.

Лев

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, сьогоднішній день ви проведете легко та безтурботно. Жодна проблема вас не зачепить, ніхто вас не дратуватиме, ніякі слова не похитнуть вашу впевненість – ніби ви пізнали дзен!

Діва

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, ваш настрій неначе погода восени: то заморозки, то потепління. Вгамуйте свій внутрішній термометр, інакше ваша поведінка настільки роздратує навколишніх, що вони припинять з вами спілкуватися.

Терези

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, сьогоднішній день мине для вас занадто швидко. Ви можете навіть не встигнути зробити усе заплановане. Якщо бажаєте втілити усі важливі справи, то ввімкніть реактивний режим і покваптеся.

Скорпіон

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, ваші знайомі сприймають вас не так, як ви собі це уявляєте. На жаль, ваші думки про себе насправді ніяк не пов'язані з реальною ситуацією. Тож не сприймайте чутки про себе, як образи, а проаналізуйте все та зробіть висновки.

Стрілець

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, ваше серце охоче на тепло та любов. Ви заслуговуєте на гарне ставлення до вас, проте не завжди так є. Подумайте над цим. Можливо ви хочете лише отримувати, а зовсім нічого не віддаєте у відповідь?

Козеріг

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, не сумуйте! Сум без причини не принесе нічого хорошого у ваше життя. Налаштовуйтесь на позитив, змініть свої думки та конструюйте щасливу реальність.

Водолій

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, вам потрібні певні зміни, але не глобальні. Це може стосуватися нового хобі, перестановки вдома, ремонту, подорожі тощо. Такі зміни повинні розважити та розслабити вас.

Риби

Гороскоп на 15 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, не будьте такими потаємними. Діліться з рідними та друзями найважливішим, адже у цьому і полягає довіра, на якій базуються хороші взаємини. Збудувати міцні стосунки без душевної близькості нереально.

До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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