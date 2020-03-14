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Гороскоп на 15 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Левам варто завершити усі свої справи, які вони давно розпочали, а Овнам потрібно спробувати нові підходи у роботі. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні рекомендується відмовитися від застарілих та непродуктивних методів роботи, які істотно гальмують творчий процес і заважають досягти бажаних результатів. Якщо ви зможете відкрити себе для всього нового і прогресивного, це дуже навіть непогано відіб'ється як на результатах вашої роботи, так і на стосунках з колегами та начальством.
Телець
Тільці, сьогодні енергетичний потенціал буде досить високий, тож вам можна не побоюватися яких-небудь проблем зі здоров'ям, але це зовсім не означає, що про нього можна взагалі не піклуватися.
Близнюки
Близнюки, сьогодні взагалі день сприятливий для вдалих покупок, а ще успішно вирішуються ділові питання, особливо ті, що стосуються мистецтва і сфери послуг. На ваш імідж позитивно позначиться участь в громадських заходах, контакти з публікою та рекламні заходи.
Рак
Раки, сьогодні ви, можливо, почнете день з розгляду вигідних пропозицій, пов'язаних з кар'єрою. Якщо попадеться щось, що заслуговує серйозної уваги – вирішуйте сміливо, ваш вибір обіцяє бути вдалим.
Лев
Леви, перш, ніж зайнятися розробкою і здійсненням нових проєктів, вам слід закінчити старі справи, навести порядок в документації, відзвітувати перед вищим начальством за виконану роботу, а також вирішити фінансові завдання різного рівня складності.
Діва
Діви, сьогодні цілком може статися, що проявивши ініціативу в любові, ви зможете назавжди покінчити зі своєю самотністю і знайдете відданого і люблячого партнера для життя. Не забувайте, що ризикувати потрібно!
Терези
Терези, сьогодні проявіть мудрість і витримку. Щира розмова поверне вам впевненість у своїх силах. Також не втрачайте надовго дітей з уваги, щоб вони не загубилися або не накоїли лиха.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні чудовий день, який відкриває певну свободу. Є можливість скорегувати долю в тих межах, які надані спочатку. Можлива ґрунтовна підтримка колег та однодумців, це їх час – час друзів. Друзі можуть зіграти доленосну роль.
Стрілець
Стрільці, ви не повинні в цей день до чогось надто прив'язуватися. Найголовніше умова цього дня – безкорисливість. Пам'ятайте, що закон карми або закон бумерангу працює. Тому думайте двічі, перш ніж щось робити.
Козеріг
Козероги, у цей день не зайвим буде, якщо ви потішите себе новими покупками або гарно проведеним часом. Найкорисніше – провести час сам на сам, поміркувати та відпочити від усіх.
Водолій
Водолії, сьогодні не виключена необхідність участі у світському житті, адже це вдалий день для укладання угод. Результатом може стати те, що ви не відчуватимете браку в коштах і зможете дозволити собі витрати на предмети розкоші.
Риби
Риби, сьогодні ви відчуєте емоційний підйом, будете схильні приділяти увагу громадській діяльності та встановленню ділових контактів. Обговорення багатьох важливих питань, ділове спілкування протікатиме сприятливо.
До теми: Ці знаки Зодіаку попрощаються з проблемами у березні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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