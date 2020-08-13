Гороскоп на 14 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 14 серпня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні гороскоп обіцяє день глобального порядку, і піти від цього складно. Якщо ви звикли до того, що у вас всі речі лежать, де доведеться, то, схоже, це не ваш день. Зорі схиляють до організованості у всьому, починаючи від звичайних домашніх справ і закінчуючи романтичними стосунками. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 14 серпня 2020

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Сьогодні день, коли Овну варто підкоритися течії обставин: він може виявитися в ситуації, коли буде безсилий що-небудь зробити. Наприклад, у нього перехоплять ініціативу або не прислухаються до його думки, а може бути, Овен просто буде не в змозі вплинути на події ...

Сьогодні Телець не налаштований ризикувати грошима, навіть якщо ситуація буде його до цього підштовхувати. Він віддасть перевагу сто раз обдумати, перш ніж зробити якийсь крок. Так що, з одного боку, Телець сьогодні здатний упустити вельми привабливі фінансові перспективи, зате він точно уникне непотрібних витрат і можливих втрат.

Близнюки налаштовані працювати з повною самовіддачею: чужі справи вони будуть ставити куди вище власних! Через це в їх сьогоднішньому розкладі не виключені такі подвиги, як незапланована робота без обідньої перерви (навіть якщо сьогодні у Близнюків вихідний), адже головним для них буде робота на результат.

Що-що, а інформаційний голод Раку сьогодні не грозить! Він ризикує з головою зануритися в атмосферу інтриг, чуток і пліток. Рак може навіть і сам не помітити, як стане рознощиком який-небудь не дуже достовірної інформації. Постарайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики.

Сьогодні Леву протипоказано братися за будь-які важливі проєкти, є велика ймовірність їх провалити. Це стосується угод, переговорів, великих грошових витрат, а також нових починань. Нічого не поробиш, краще вже перенести запуск проєкту на день, ніж потім розсьорбувати наслідки.

А от в душі у Діви прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика у нього не вийде. Весь день Діва ризикує провести в нескінченних роздумах на тему, що, як і в якому порядку їй слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть на подив хороші.

Зорі гороскопу радять Терезам зайнятися налагодженням відносин з оточуючими, в тому числі і з близькими людьми. Якщо між ними і кимось ще варто стіна нерозуміння або є інші невирішені питання, найкраще підняти цю делікатну тему саме сьогодні. Поговоривши відверто, щиро, Терези не тільки позбудуться вантажу, але і мають всі шанси, що їх зрозуміють.

Сьогодні спроби звалити на Скорпіона будь-які справи, що не входять в коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїх Скорпіон буде схильний ставитися не надто відповідально. Зате сьогодні у Скорпіона настільки загостряться таланти дипломата, що ця ситуація навряд чи йому зашкодить.

Сьогодні протягом дня ситуація обіцяє поставити Стрільця перед вибором. Вибір може стосуватися і робочих завдань, і взаємин з оточуючими, і особистому житті, і інших областях. Головне, що Стрільцеві не вдасться зайняти нейтральну позицію: йому доведеться прийняти рішення на користь одного з варіантів і діяти, виходячи з цього.

В справах Козеріг буде відчувати себе не найкращим чином, аж до того, що його може раз у раз хилити в сон. Однак зорі гороскопу обіцяють, що якщо він подолає апатію, то не пошкодує! День надасть йому цікаві можливості, скористатися якими Козеріг зможе, тільки якщо повністю увійде в робочий ритм. Не виключено, що ці можливості будуть пов'язані з інформаційними потоками.

Фінансові справи Водолія впевнено підуть в гору! Можливо, протягом дня йому надійде цікава пропозиція або хтось зі знайомих віддасть борг; може бути, начальство вирішить підвищити йому зарплату або Водолію прийде в голову чудова ідея, як розбагатіти.

Сьогодні Риби можуть випробувати прикре відчуття безсилля стосовно якоїсь проблеми. Можливо, вони вже довго билися над її вирішенням, а може бути, просто не знають, як до неї підступитися. Або ж завдання здається їм непосильним. Хай там як, зорі гороскопу радять Рибам сьогодні не поспішати з висновками і відкласти проблему на потім.

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