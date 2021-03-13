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Гороскоп на 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 14 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні подивіться навколо – що ви бачите? Офіс і милі лиця колег? А чи не замінило це вам особисте життя? Є шанс все виправити – на вас чекає цікаве знайомство.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, для вас сьогодні настає парадоксальний час. У більшості з представників цього знаку сили будуть на межі, але зате все в порядку буде з почуттями та пристрастю.
Телець
Тельці, не бійтеся відсунути роботу на другий план. Адже зараз любов важливіша за кар'єру. І ви просто зобов'язані подумати про неї. Займайтеся простими, рутинними справами, що не вимагають особливої уваги.
Близнюки
Близнюки, у цей день зірки радять балувати себе. Плюйте на дієти та строгий графік. Потрібно вижити. Заради весни. Не нервуйте, зберігайте спокій, намагайтеся здаватися байдужими. Це допоможе вам щасливо вирішити будь-який можливий конфлікт.
Рак
Раки, у сфері професійної діяльності вам не рекомендується братися за практичну реалізацію будь-яких нових ідей, навіть тих, які здаються найбільш перспективними. Не приймайте відповідальних рішень.
Лев
Леви, під загрозою в цей період виявиться ваш імунітет. Постарайтеся правильно харчуватися і повноцінно відпочивати. Подбайте про красу і здоров'я волосся і шкіри. Краще це зробити 14 березня.
Діва
Діви, в амурних справах любов спалахне пізніше, і досить тривалий час залишатиметься платонічної. Але квапити події не варто. Зміцнити стосунки сімейним знакам зодіаку допоможуть нововведення в інтимній сфері.
Терези
Терези, в кінці дня може нагадати про себе давно хворий зуб або недолікований карієс. Необхідно в обов'язковому порядку звернутися до лікаря. А на майбутнє намагайтеся уважніше стежити за станом порожнини рота.
Скорпіон
Скорпіони, що стосується здоров'я, то зростає можливість переростання простудних захворювань в хронічну форму. Щоб цього не допустити, вчасно робіть необхідне лікування.
Стрілець
Стрільці, не мовчіть, а говоріть про свої почуття. А ось далекосяжні плани озвучувати не варто, ще не час. Нехай ваш обранець сам зробить перший крок до зближення.
Козеріг
Козероги, самотніх представників знаку в цей період чекає цікаве знайомство. Нова людина справить дуже сильне враження, і ви захочете дізнатися його ближче. Немає нічого поганого в тому, що ви призначите йому зустріч – вашу пропозицію приймуть з великою радістю.
Водолій
Водолії, у сфері фінансів зірки рекомендують вам відкласти на інший час оформлення кредиту і великі придбання. Ті представники знаку, які давно чекають змін в особистому житті, мають проявити активність і підштовхнути партнера до виголошення заповітних слів.
Риби
Риби, сьогодні не варто звільнятися з роботи, влаштовуватися на нове місце, перепрофілюватися або братися за розробки в будь-якій малознайомій області.
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