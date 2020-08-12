Гороскоп на 13 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 13 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У четвер буде вдалий день для шопінгу, тож не полінуйтесь потішити себе обновою. Левам і Овнам у цей день варто буде провести максимум часу з коханою людиною, а от Тельцям і Козерогам слід задуматися над своєю кар'єрою. Дізнайтесь, що ж підготували для вас зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні Овнам зорі рекомендують грамотно розподілити весь свій вільний час. Навіщо? А для того, щоб ввечері влаштувати романтичні посиденьки з коханою людиною. Приготуйте щось смачненьке, складіть крутий плейлист з вашої улюбленої музики та подаруйте затишок і комфорт людині, яку ви надзвичайно цінуєте. Не забувайте, що такий прояв любові надзвичайно цінується вашою другою половинкою. До слова, від гаджетів цього вечора слід відмовитися.

У цей день Тельцям можна задумуватися над своєю кар'єрою, а точніше – над її ростом. Ви, здається, уже засиділись на одному місці, тож слід спробувати щось нове. Цілком імовірно, що достатньо буде крутого проєкту, в який ви поринете з головою. Він дозволить вам розкритися по-новому та надихне на нові звершення на постійному місці роботи. Якщо ж ви давно планували звільнитися – то відкладати це не варто. Але й робити це слід без надмірного поспіху.

Близнюкам варто приділити увагу своїй фізичній формі. Ви на карантині добряче набрали зайвого, що не надто позитивно впливає не лише на ваш зовнішній вигляд, а й на емоційний стан. Спробуйте почати бодай робити зарядку та відмовитися від громадського транспорту на користь піших прогулянок. Якщо ж у вашому гаражі стоїть велосипед, то сьогодні – найкраща нагода проїхатися на ньому до роботи.

Зорі рекомендують Ракам максимум свого вільного часу приділити коханій людині. Останнім часом ваші стосунки складно назвати ідеальними, але у вас є всі шанси виправити це. Геть зовсім не обов'язково влаштовувати романтичну вечерю або винаходити велосипед. Просто сходіть разом на прогулянку, поговоріть про все на світі та насолоджуйтесь компанією один одного. Це однозначно вас зблизить та подарує відчуття затишку та комфорту.

Левам слід розслабитися та відпочити, адже ви не можете геть усе тримати під контролем. Зорі рекомендують у цей день плисти за течією та насолоджуватися тим, що відбувається навколо вас. Сьогодні вам гарантовані незабутні позитивні емоції, а також низка сюрпризів, які однозначно зроблять ваш день одним з найкращих у вашому житті. Але будьте обережними зі спиртними напоями. Вони зроблять вас більш розкутими, але водночас затуманять вашу свідомість.

Дівам слід бути готовими до того, що у цей четвер на них очікуватиме справжня смуга випробувань. Усе буквально падатиме з рук зранку, але це не має стати на заваді вашим грандіозним планам на цей день. Налаштуйтесь на позитив, випийте філіжанку запашної кави та не забудьте поснідати. Ці прості речі не лише подарують вам енергію, а й створять атмосферу затишку, що не менш важливе у цей день.

У четвер Терезам варто серйозно поговорити зі своєю другою половинкою. За попередній тиждень у вас добряче назбиралось претензій, які можуть у будь-який момент вибухнути справжнім скандалом. Спробуйте спокійно розповісти, що вас бентежить та аргументувати свої думки. Якщо ж ви знову опиратиметесь на емоції, то є всі шанси, що з цієї відвертої розмови не вийде нічого, адже ваш супутник по життю звертатиме увагу не на зміст, а на те, як йому подають інформацію.

Четвер буде драйвовим і насиченим для Скорпіонів, тож не забудьте зарядити свій смартфон. На вас очікують нові відкриття, низка крутих локацій і знайомство з цікавими людьми. У цей день ви шкодуватимете, що у добі лише 24 години. Але нічого. Засмучуватися не варто. Просто спробуйте не надто засиджуватися на одному місці. Так ви встигнете геть усе. Вечір проведіть з коханою людиною, прогулюючись новими місцями.

Стрільцям зорі рекомендують присвятити якомога більше часу у цей день саме роботі. Попереду на вас очікує дедлайн, а це означає, що слід уже перестати відкладати виконання завдань на міфічне завтра. Спробуйте дисциплінувати себе та спочатку взятися за доручення, а потім уже й розважатися. Ваш девіз на цей день: зробив діло – гуляй сміло. Тож намагайтесь його дотримуватися.

На Козерогів у цей день очікують приємні зустрічі з людьми, за якими ви вже встигли засумувати. Спробуйте виконати всі доручення боса у першій половині дня, аби ввечері ви цілком і повністю могли насолоджуватися душевною компанією. Друзі, хороша випивка та круті емоції. Усе це зарядить вас на нові звершення та підійме настрій навіть тоді, коли здається, що все йде коту під хвіст. Налаштуйтесь на позитив. Сьогодні вас точно чекає щось грандіозне.

Водолії у цей день буквально потонуть у роботі, але це не причина для суму. Усміхніться та беріться до виконання завдань, які стоять перед вами. Пам'ятайте про те, що вам усе під силу, тож сумніватися у собі цього дня геть зовсім не варто. Аби не надто виснажуватися, доручіть домашні обов'язки коханій людині. Поясніть, що у цей день ви будете надто зайняті, тож будете раді, якщо вам допоможуть. Ваш партнер готовий задля вас гори перевернути, а про помитий посуд узагалі можна не хвилюватися.

Рибам у четвер слід бути обережними зі своїми бажаннями. Останнім часом ваші думки мають властивість втілюватися у життя, тож спробуйте у цей день мислити винятково позитивно. Вечір присвятіть коханій людині. Можете разом приготувати щось смачненьке або ж просто вибратися на прогулянку біля дому. Робіть будь-що та насолоджуйтесь один одним.

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