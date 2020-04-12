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Гороскоп на 13 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють надати вам всі можливості для того, щоб ефективно і плідно попрацювати і підбити підсумки. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Сьогодні всі бажаючі покататися на шиї у Тельця можуть відпочивати: розгойдати його на будь-яку справу навряд чи вийде. В принципі, Телець навіть заперечувати не стане: просто він буде так довго вагатися і роздумувати, що у бажаючих покататися за його рахунок терпіння не вистачить.
Близнюки
Рак
Сьогодні день у Рака обіцяє пройти без особливих потрясінь. Справи будуть вдаватися легко, а доля може надати хороший шанс зміцнити свій громадський статус. Щоб не злякати удачу, Раку сьогодні слід уникати будь-якої екстравагантності як в зовнішньому вигляді, так і в поведінці.
Лев
Леву не заважає як слід зайнятися своєю бухгалтерією, і це стосується не стільки роботи, скільки власного гаманця. Сьогодні Лев зможе остаточно переконатися в тому, що гроші люблять рахунок. Розумний розподіл коштів дозволить йому викроїти гроші на бажані покупки і разом з тим уникнути зовсім непотрібних витрат.
Діва
Терези
Скорпіон
Люди перекладуть на плечі Скорпіона левову частину своїх проблем і турбот! Скорпіон готовий надати їм підтримку і допомогу, навіть посунувши заради цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Скорпіон піддасть безжалісному аналізу їх проблеми.
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
Сьогодні головним трендом дня у Риб буде нудьга. З одного боку, в душі їм буде хотітися зайнятися хоч чимось цікавим. З іншого ж боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось із оточуючих візьме ініціативу на себе і виведе Риб з цього пасивного стану.
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