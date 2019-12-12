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Гороскоп на 13 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
У п'ятницю гороскоп обіцяє, що Фортуна буде щедра на подарунки. День вдалий для фінансових справ і придбань, причому інтуїція може допомогти вам в цьому більше, ніж логіка. Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 13 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Чи хочете ви зануритися в щось спонтанне чи ні, дайте собі прожити цей день по повній! Останнім часом ви багато переживали і відчували занепокоєння. Сьогодні день, коли всі ваші проблеми можуть більше не мати для вас значення.
Телець
Було б непогано провести якийсь час з людьми, про яких ви найбільше дбаєте. Це зарядить вас енергією і виведе з думок, які змушують вас відчувати себе спійманими в пастку. Подумайте, чому ця думка так часто вас відвідує останнім часом.
Близнюки
Немає нічого поганого в тому, щоб приділити собі трохи часу, особливо, якщо ви так старанно працювали для досягнення своїх цілей. Не соромтеся того, що вам хочеться відпочинку.
Рак
Сьогодні ви можете зануритися в свої думки. Не думайте, що ці міркування безглузді, вони стануть в пригоді вам вже на цьому тижні. Однак зорі не рекомендують вам йти глибоко в свої думки. Виходьте з кокона і побудьте трохи імпульсивними.
Лев
Ви з головою поринете в якесь дослідження. Ви будете зачаровані темою свого вивчення настільки, що будете вбирати стільки інформації, скільки вміститься в вашу голову. Ви давно чекали такого дня. Прийшов час забути всі ваші стреси і насолоджуватися.
Діва
Діви схильні спрямуватися думкою за горизонт, але чіткого розуміння перспективи день не обіцяє. Обговорення планів здатне піти по колу. Залишиться відкритим питання, що обговорювалося з однодумцями, коханою людиною, дітьми.
Терези
Цей день допомагає Терезам дивитися на речі простіше і з часткою гумору. За можливості, не варто витрачати час на нудні і одноманітні заняття. Батькам-Терезам зірки радять провести додатковий час з дітьми. Не варто відмовлятися і від шансу зайвий раз зустрітися зі старим другом.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіони можуть не поспішати з поверненням до насущних справ, якщо напередодні змогли від них відірватися. Не варто завчасно переривати розмову, прогулянку, поїздку. Якщо ви занурені у внутрішню сторону бізнесу, у виконання професійного обов'язку або в домашні справи, вам варто знизити інтенсивність повсякденних занять.
Стрілець
Зорі не рекомендують вам ставити собі нові конкретні завдання. Не варто чекати особливої результативності та від оточуючих. У цю добу краще "пливти за течією", проявляти гнучкість, підлаштовуватися під людей і ситуацій.
Козеріг
Сьогодні події навколо Козерога будуть відображенням його власних вчинків, думок і почуттів. "Що посієш, те й пожнеш", девіз сьогоднішнього дня. Якщо Козеріг буде налаштований до оточуючих агресивно, то і вони з задоволенням відплатять йому тією ж монетою.
Водолій
У Водоліїв буде рідкісна можливість заручитися заступництвом якоїсь високопоставленої людини. Водолій здатний справити хороше враження на вищих в будь-якій обстановці: і в метушливій атмосфері офісу, і в суворій переговорній, і на корпоративній вечірці.
Риби
Запорукою успіху в справах Риб буде їх вміння самим взяти те, що їм належить по праву. Не варто чекати, що хтось раптом помітить їх заслуги або піде назустріч: це утопія. Це день тих, хто нагадує про себе, проявляє наполегливість, діє.
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