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Гороскоп на 13 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У п'ятницю майже у всіх знаків Зодіаку очікується позитивний, веселий день, але комусь з них доведеться ще трошки попрацювати. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 13 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Сьогодні Тельцю необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми, хоча зорі гороскопу, на жаль, не будуть його до цього схиляти. Його нетерпимість і вимогливість можуть стати джерелом конфліктів.
Близнюки
Рак
Сьогодні зорі гороскопу вимагатимуть від Раків уваги і турботи до тих, хто з ними поруч. Можливо, мова йде про роботу, і від Раків знадобиться поділитися своїми знаннями і досвідом. А може бути, допомоги потребуватиме друг, і Ракам доведеться вислухати його і підтримати.
Лев
Леви, вашими діями сьогодні керує енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.
Діва
Терези
Скорпіон
У життя Скорпіонів можуть увірватися події або новини, які здатні багато чого змінити. Мова не обов'язково йде про новини зі знаком плюс чи мінус, це може бути все що завгодно: і подорож, і зустріч, і знайомство, і раптові почуття, і пропозиція про нову роботу.
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
Сьогодні у відносинах Риб з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, їм відкриються якісь несподівані факти його біографії або негативні риси. А може бути, Риби сьогодні просто будуть занадто вимогливі до всіх.
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