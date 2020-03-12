Гороскоп на 13 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У п'ятницю майже у всіх знаків Зодіаку очікується позитивний, веселий день, але комусь з них доведеться ще трошки попрацювати. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 13 березня 2020

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Замість того, щоб зануритися в справи, Овнам варто подивитися на ситуацію в цілому. Чи не забувають вони про мету, до якої йдуть? Чи тримають в голові стратегію просування? Коли художник пише картину, він має відійти на кілька кроків, щоб окинути її одним поглядом.

Сьогодні Тельцю необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми, хоча зорі гороскопу, на жаль, не будуть його до цього схиляти. Його нетерпимість і вимогливість можуть стати джерелом конфліктів.

Близнюки раптом відчують в собі лідерські задатки. І не без підстав, день дійсно схиляє їх до того, щоб приймати рішення і брати на себе відповідальність за них. З одного боку, це зробить Близнюків хорошою мішенню для випадів недоброзичливців. З іншого ж, якщо рішення їх будуть продуманими і зваженими, у них є шанс сьогодні показати чудовий результат.

Сьогодні зорі гороскопу вимагатимуть від Раків уваги і турботи до тих, хто з ними поруч. Можливо, мова йде про роботу, і від Раків знадобиться поділитися своїми знаннями і досвідом. А може бути, допомоги потребуватиме друг, і Ракам доведеться вислухати його і підтримати.

Леви, вашими діями сьогодні керує енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.

Дів сьогодні очікує сонячний весняний день, якщо їхній настрій не буде змінюватись надто швидко. Спробуйте не брати близько до серця все, що трапляється навколо. Спершу турбуйтесь про себе, а вже тоді допомагайте іншим.

Сьогодні Терези протягом дня можуть періодично витати в хмарах, проте ситуація буде повертати їх з небес на землю. Від Терезів вимагають не тільки швидко і чітко виконувати свої звичайні обов'язки, а й стежити за мінливою обстановкою і за реакцією оточуючих.

У життя Скорпіонів можуть увірватися події або новини, які здатні багато чого змінити. Мова не обов'язково йде про новини зі знаком плюс чи мінус, це може бути все що завгодно: і подорож, і зустріч, і знайомство, і раптові почуття, і пропозиція про нову роботу.

Стільцям варто більше уваги присвячувати саморозвитку та стосункам, якщо вони хочуть хоч щось змінити у своєму житті на краще. Ваше красномовство не викликає питань, а от дії не надто помітні.

Сьогодні Козерогам не варто сподіватися тільки на себе, їм може знадобитися чиясь порада або допомога. Можливо, Козероги будуть занадто завалені справами, і їм доведеться передоручити частину справ комусь. Якщо ж вони не знають, що робити, не треба соромитися звернутися за консультацією.

Сьогодні ситуація в цілому обіцяє складатися для Водолія чудово, причому без особливих зусиль з його боку! Що ж, життя не математика. У ньому є такі фактори, як везіння, успішність, і сьогодні Водолій має шанс в цьому переконатися.

Сьогодні у відносинах Риб з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, їм відкриються якісь несподівані факти його біографії або негативні риси. А може бути, Риби сьогодні просто будуть занадто вимогливі до всіх.

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