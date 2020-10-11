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Гороскоп на 12 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 12 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Як почнеться ваш понеділок, таким і буде весь тиждень. Тож налаштуйтеся на позитивний лад і не лінуйтеся на роботі. Дізнайтеся, що ж вам підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У понеділок Овнам доведеться буквально розгрібати робочу пошту. Ви отримаєте низку листів з завданнями, які потребуватимуть нагального виконання. Тож потурбуйтеся про те, щоби вас ніхто та ніщо не відволікало бодай у першій половині дня. Пообіді виділіть собі годинку, яку присвятите фізичній активності.
Телець
Для Тельців початок робочого тижня буде легким, тож вам не варто переживати. Втім, вам слід у цей день бути на зв'язку, адже є ймовірність, що зателефонують з роботи, аби уточнити кілька моментів. Вечір зорі рекомендують провести з людьми, які вас надихають.
Близнюки
Для Близнюків початок робочого тижня буде складнішим, аніж зазвичай. Вам доведеться добряче попітніти, аби не лише виконати всі поставлені задачі, а й позакривати "хвости", що тягнуться ще з минулого тижня. Вечір присвятіть собі: можете прочитати хорошу літературу або ж прийняти ванну.
Рак
Ракам слід бути обережними зі своїми бажаннями, адже у понеділок вони матимуть властивість здійснюватися. Тож постарайтеся зробити все для того, аби думки у цей день були лише позитивного характеру. Після робочого дня виберіться на прогулянку. Свіже повітря вам принесе лише користь.
Лев
Левам потрібно перестати перейматися через геть усе, що відбувається навколо них. Пам'ятайте про те, що не всі ситуації ви зможете контролювати, тож іноді варто розслабитися та пливти за течією. Вечір зорі рекомендують присвятити читанню або ж прогулянці з коханою людиною.
Діва
Дівам у понеділок не варто надто багато працювати. Спробуйте відразу після завершення робочого дня вимкнути гаджети та насолоджуватися відпочинком. Якщо є можливість – сходіть в кіно або весело проведіть час з людьми, яких ви дуже любите.
Терези
Терезам слід бути обережними зі своїм здоров'ям. Ви надто багато працюєте останнім часом, тож на повноцінний і здоровий сон залишається не так уже й багато часу. Тож зорі рекомендують не соромитися делегувати обов'язки та залишати бодай вечори вільними для себе.
Скорпіон
Понеділок для Скорпіонів видасться надзвичайно насиченим. На вас очікує багато роботи та завдань, які слід буде виконати за короткий проміжок часу. Вечір зорі рекомендують присвятити коханій людині, тож можете спокійно вибратися на прогулянку або сходити разом до кінотеатру.
Стрілець
Якщо Стрільці не візьмуться за голову у понеділок, то під кінець тижня їм доведеться вечорами сидіти в офісі. У всьому винною буде ваша безвідповідальність та звичка відкладати завдання на завтра. Спробуйте спочатку виконувати складні доручення, а потім уже "залипати" в соціальних мережах.
Козеріг
Козерогам зорі рекомендують у понеділок задуматися над особистим життям. Ви настільки багато працюєте, що геть зовсім не залишаєте собі часу, який можна було б провести у хорошій і крутій компанії. Спробуйте ставити чітку межу між роботою та життям поза нею. Вам однозначно сподобається.
Водолій
Водоліям варто бути обережнішими зі своїм здоров'ям. Не нехтуйте правилами особистої гігієни, а також пам'ятайте про збалансоване харчування та здоровий сон. Усе це дозволить вам не лише чудово почуватися, а й мати сили для нових звершень.
Риби
Риби надто багато думають про інших, тож у понеділок вам варто розслабитися та змінити звичну обстановку. Спробуйте у цей день вибратися кудись за місто або ж влаштувати собі шопінг. Позитивні емоції дозволять розслабитися та не забивати баки непотребом.
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