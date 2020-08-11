На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 12 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 65
Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 12 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня принесе деяким знакам Зодіаку порцію натхнення для нових звершень, а комусь доведеться взяти перерву, щоб відновити енергію. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У середу в Овнів відкриється друге дихання і вони зможуть з легкістю впоратись з будь-якими проблемами. Хороший настрій та хоча б крапля гордості не будуть зайвими. Робіть те, що приносить вам задоволення.
Телець
У Тельців новий серпневий день пролетить майже непомітно, але це не означає, щоб можна картати себе через невиконання списку справ. Пора навчитись визначати пріоритети та знаходити час і для відпочинку.
Близнюки
Близнюки сьогодні можуть відчути прилив негативу, однак з цим варто боротись. Згадуйте про приємні миті та звертайте увагу на хороші дрібниці, адже світ значно світліший, аніж вам може зараз здаватись. Краще уникати конфліктних ситуацій.
Рак
У Раків сьогодні день, коли пора наблизити свої мрій до реальності. Якщо у вас виникало шалене бажання щось придбати, то пора його переглянути. Чому б не потішити себе чимось, на що ви справді заслуговуєте? Звісно ж, не забувайте про холодний розум.
Лев
У Левів екватор тижня буде днем, коли варто виконати всі справи, які відкладались "на завтра" і "на понеділок". Досить відтягувати цей момент, адже через це у вас виникають неприємності у житті. Пора попрощатись з "хвостиками".
Діва
Діви знову зібрали собі стільки завдань, що важко уявити, як їх можна виконати у короткі терміни. Тому важливо правильно розпорядитись часом та розставити справи за важливістю. Можете покластись на близьких, які даруватимуть вам позитивні емоції.
Терези
Ось у кого сьогодні справді сонячний день, так це у Терезів. Якщо ви довго відкладали якусь бажану справу, але боялись за неї братись, то сьогодні доля усіляко сприятиме її виконанню. Пора рухатись вперед та ставити перед собою нові цілі.
Скорпіон
Скорпіонам у середу важливо не розпорошуватись та навчитись брати на себе відповідальність за власні справи. Не думайте, що хтось інший може все зробити за вас. Пора засукувати рукава та попрацювати над своїм життям.
Стрілець
Стрільці сьогодні усвідомлять одну просту істину: для того, щоб отримати щось, потрібно докласти зусиль та проявити ентузіазм. Досить боятись незвіданого та відкладати все на кращі часи. Ваша доля лише у ваших руках.
Козеріг
Козерогам сьогодні астрологи настирливо рекомендують не хапатись за всі можливі справи. Виділіть для себе ключові завдання, які справді зможуть покращити ваше життя. А також не забувайте робити перерви, щоб поповнити заряд енергії.
Водолій
Сьогодні у Водоліїв є шанс отримати порцію удачі у фінансовій сфері. Для цього варто братись за справи, які вимагають максимальної концентрації. Вони можуть виглядати моторошними та надто складними, але ви з усім впораєтесь!
Риби
Рибам сьогодні пора проявити активність на роботі та у спілкування. Такий незначний крок здатен відчутно покращити стан вашого гаманця. Ніхто за вас не буде розхвалювати ваші уміння.
До теми: Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
-
20:42Ці знаки Зодіаку вважаються наймудрішими
-
20:14Prince of Persia: The Dagger of Time дивіться кінематографічний трейлер гри
-
20:00Сергій Притула йде в мери Києва: відео
-
19:48Корисні властивості кавуна для тих, хто хоче схуднути
-
19:20Гаряча Надя Дорофєєва розслабилася на газоні: фото ню
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:41Ломаченко показав, як готується до бою з Лопесом
-
18:15Гороскоп на 12 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Вчені навчилися видаляти з пам'яті погані спогади
-
17:17Тканинні ролети: переваги в сучасному інтер'єрі
-
16:45Перший у світі чемпіонат з обіймів дерев відбудеться у Фінляндії
-
16:17Юлія Саніна і Тіна Кароль здивували кавером на хіт Тату
-
15:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
15:18Колишня порнозірка Міа Халіфа продає свої окуляри, і ось чому
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:43Ці продукти зменшують дискомфорт від печії
-
14:19Німеччина відкрила кордон для пар, яких розділив коронавірус
-
13:50Хейлі Бібер знялась в сексуальній фотосесії для Vogue (18+)
-
13:16Рятувальники оголосили попередження для українців
-
12:49Дуже вразливі: людей яких знаків Зодіаку легко образити
-
12:17Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу
-
11:58Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують
-
11:54Патчі під очі: як часто ними можна користуватись
-
11:51Далеко: трейлер серіалу від Netflix про перший політ на Марс
-
11:51Дырка в зубе: почему появилась и как ее лечить
-
20:42Ці знаки Зодіаку вважаються наймудрішими
-
18:15Гороскоп на 12 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
12:17Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня
-
07:19Погода в Україні 11 серпня: спека і дощі з грозами
- 10 серпня
-
21:22Вогонь всередині: ці знаки Зодіаку найпристрасніші
-
18:44Чорниця: користь і шкода смачної сезонної ягоди
-
15:00Shy – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із новою зіркою
-
12:50Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня
-
07:19Погода в Україні 10 серпня: прогноз на понеділок
- 09 серпня
-
20:22Не ігноруй ці 5 факторів, які негативно впливають на твою потенцію
-
17:25Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
-
15:20VIDVERTO – фіналісти Української пісні 2020: що відомо про рок-гурт
-
13:21Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:23Свіжі хіти серпня: плейлист нової музики за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня
- 08 серпня
-
21:24Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні