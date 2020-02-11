Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 12 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 299
Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Тельцям потрібно менш емоційно реагувати на події, а для Овнів настане час роздумів. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ви прагнете дізнатися істину та відповісти на запитання: "Що робити?" Будьте чесними з собою: адже ви вже знаєте, що за всі ваші вчинки доведеться відповідати.
Телець
Тільці, найкраще, що ви можете сьогодні зробити, – взяти себе в руки та прийняти світ таким, яким він є. Пам'ятайте, що життя мінливе й ви ніколи не зможете вгадати, як події розгортатимуться надалі.
Близнюки
Близнюки, знайте – хто б не зробив поганий вчинок, йому доведеться розплатитися за це, а потерпілий буде винагороджений. Не варто впадати у відчай. Але варто розрахуватися зі старими боргами...
Рак
Раки, у сьогоднішньому прогнозі мова йде про ворогів, небезпеку та невдачі. Будьте готові до того, що доведеться виборювати своє місце під сонцем. Зорі та планети рекомендують діяти!
Лев
Леви, ви плануєте здійснити важливий крок. Для цього потрібно відмовитися від минулого життя, від багатьох звичок, зв'язків, занять і відправитися назустріч невідомому. Не ворушіть спогади про сумні події та надії на краще майбутнє.
Діва
Діви, не потрібно відгороджуватися від світу, радять зорі та планети, краще вставайте та виходьте назовні, до людей, які на вас чекають. Не здавайтеся, не відмовляйтеся від своїх почуттів – не ховайте себе заживо.
Терези
Терези, для людини сміливої, яка звикла покладатися на свої сили, зорі та планети віщують шанс на удачу: хоч справа, якою ви маєте намір зайнятися, не знайома навколишнім, проте сил і рішучості у вас вистачить, щоб домогтися успіху.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні можливі проблеми в сім'ї, але це проблеми не глобального характеру, при вашому бажанні, ви легко зможете їх подолати. Головне – захотіти та докласти зусилля.
Стрілець
Стрільці, у вашому сьогоднішньому дні з'явиться розумний керівник. Так би мовити прототип доброго батька сімейства – надійний партнер. Ця людина досягла багато чого й зможе поділитися з вами своїм досвідом.
Козеріг
Козероги, досягнуте вас не задовольняє, ви хочете більшого, бо боїться, що, не прагнучи до більшого, втратите й те, що маєте. Вам потрібно навчитися тверезо оцінювати свої можливості та точно визначати, до чого приведуть ті чи інші зусилля.
Водолій
Водолії, коли у вашому житті завершується якась битва, то ви тут же починаєте нову. Інколи потрібно подивитися на своє життя зі сторони та адекватно оцінити доречність тих чи інших дій.
Риби
Риби, для людини боязкої, нерішучої події сьогодення розгортатимуться несприятливо. Є ризик і небезпека. Вони занадто великі, тому ваші плани швидше за все приречені на невдачу.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
10:53Джамала стане мамою вдруге: перше фото округлого животика
-
10:22Халат і нафарбовані нігті: Маколей Калкін потрапив на обкладинку глянцю у сміливому образі
-
09:49Спокуслива зірка Голлівуду засвітила голі груди у прозорій сукні: гарячі фото
-
09:23Пасажир зняв вражаюче північне сяйво з вікна літака: фотофакт
-
08:52У Європі анонсували новий надпотужний електромобіль: ефектні фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:25У Багдаді вперше за 12 років випав сніг: вражаючі кадри
-
07:53Винахідлива китаянка купує продукти за допомогою машинки на пульті: відеофакт
-
07:32Розвінчані популярні міфи про добову норму води
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг
-
07:00Трьох Святих 2020: що можна і не можна робити у свято 12 лютого
- 11 лютого
-
23:53Анонсований конкурент Tesla Cybertruck на водневому паливі
-
23:22Сканер штрихкодів перетворили на музичний інструмент: кумедне відео
-
22:51У Тайвані з фільмів вирізають сцени з поцілунками через коронавірус
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:22Прихильниця не впізнала Адель: співачка скинула 45 кг
-
21:545 ознак надто високого рівня цукру в крові
-
21:41Три знаки Зодіаку з якими складно побудувати стосунки
-
21:23Totallee випустила чохли для наступника iPhone SE
-
21:0012 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Музикант зробив гітару з LEGO: слухайте, як вона звучить
-
20:42Гаряча Rihanna анонсувала новий дуетний трек
-
20:40Не відпускай 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал 1+1
-
20:30Samsung Galaxy S20 онлайн трансляція: дивіться презентацію нових смартфонів компанії
-
20:23Справжній монстр: слухайте 830-сильний двигун Lamborghini, яким оснастять новинку компанії
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг
- 11 лютого
-
20:30Samsung Galaxy S20 онлайн трансляція: дивіться презентацію нових смартфонів компанії
-
18:00Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
-
14:15ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото
-
11:00Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
-
07:15Погода в Україні 11 лютого: потепління та дощі з мокрим снігом
- 10 лютого
-
20:16Образи зірок на after-party Оскара, які затьмарили головні вбрання
-
18:48Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020
-
17:26Пишаємось! Українка виграла Оскар 2020 за проникливу короткометражку
-
15:15Емінем несподівано виступив на Оскарі 2020: реакція зірок у залі – готові меми
-
14:10Оскар 2020: Хоакін Фенікс вразив глядачів своєю промовою (текст, відео)
-
09:15Голос країни 10 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:25Погода в Україні 10 лютого: точний прогноз по містах
-
05:00Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року
- 09 лютого
-
20:50Українці активно купують нові авто: ТОП-10 марок січня
-
18:45Дівчина тижня: гаряча актриса Клавдія Буніна, яка зіграла головну роль у Найгіршій подрузі
-
16:25Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року
-
14:21Фінансовий гороскоп на цей тиждень 10 – 16 лютого: хто поповнить свій гаманець
-
12:25Найкраща популярна музика лютого: плейлист нових пісень, які зроблять твій день
-
10:00Кінопремія Оскар 2020: прогноз і ставки на переможців
-
08:53Дерматологи розповіли, як правильно приймати душ
- 08 лютого
-
22:05Відбір на Євробачення 2020: результати голосування 1 півфіналу
-
18:45Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн перший півфінал 8 лютого
-
17:24Тільки лікарі і світять: Слава з НеАнгелів ніжиться у джакузі з новим обранцем?
-
16:00Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›