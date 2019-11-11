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Гороскоп на 12 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Цей день для Овнів залишиться приємним спогадом, який ви будете діставати з пам'яті не один раз. Сьогодні не трапиться нічого карколомного, проте день буде сповнений позитивними емоціями, а ви – радістю та блиском в очах.
Телець
У Тельців цей день мине швидко й безболісно. Якщо у вас заплановані зустрічі та події, перед якими ви дуже хвилюєтеся, то не варто непокоїтися – все мине легко! Вам може здатися, що справи розв'язалися не надто результативно, проте це лише на перший погляд. Зачекайте трохи й ви побачите кінцевий результат.
Близнюки
Для Близнюків зорі та планети підготували сприятливий прогноз: усе, за що ви візьметеся сьогодні, матиме успіх. Проте не забувайте, що потрібно докласти сили та терпіння, щоб все вдалося саме так, як ви уявляєте.
Рак
Раки, сьогоднішній день не створений для того, щоб відлежуватися на дивані. Геть домашні капці та ковдру! Взувайте зручні кросівки й вперед підкорювати незвідані райони міста. Тривала прогулянка забезпечить вам гарний настрій, а це те, що вам просто необхідно зараз.
Лев
Леви, ви щасливчики, адже сьогодні на вас очікує сюрприз. Попри те, що такі несподіванки не завжди приємні, не переймайтеся, адже цей подарунок вам точно сподобається. Не важливо, якого він розміру та вартості. Головне – від щирого серця й з найкращими побажаннями.
Діва
Діви, ваш настрій не повинен залежати від інших людей. Не засмучуйтеся через дрібниці й не зважайте на песимістично налаштованих знайомих. Ваші позитивні думки лише у ваших руках!
Терези
Терезам сьогодні буде корисно влаштувати коротку мандрівку: прогуляйтеся парком, поїдьте за місто дивитися на історичні пам'ятки, відвідайте музей тощо. Вам потрібно змінити декорації, які вас оточують щодня. Навіть короткотривалі зміни підіймуть вам настрій.
Скорпіон
Сьогодні на Скорпіонів очікує важлива розмова. Можливо це буде співбесіда на роботу, інтерв'ю, розмова з банківським працівником, зустріч з потенційним партнером або щось подібне. Будьте люб'язні, але не надто. Активізуйте свою харизму на максимум – сьогодні її як ніколи доречно залучити.
Стрілець
Стрільці, сьогодні ви можете себе потішити дрібними приємностями. Дозвольте собі недорогу покупку, яку ви вже давно хотіли. Посидьте у кав'ярні в приємному товаристві й з горнятком улюбленого напою та десертом. На ваш вибір!
Козеріг
Для Козерогів зорі та планети приготували такий прогноз: сьогодні вам не варто сприймати все однозначно та близько до серця. Інколи слова – це лише слова, без зайвого підтексту та мети. Не робіть з мухи слона, адже на це немає жодних причин.
Водолій
Водолії сьогодні будуть на позитиві. Радісна усмішка та бісики у щасливих очах – це про вас! Якщо вас щось все ж таки зможе занепокоїти та засмутити, негайно телефонуйте друзям й розділіть з ними своє хвилювання. Після душевної розмови, ви знову повернетеся до стану спокою та гармонії.
Риби
Риби, вам рекомендовано слідкувати за станом здоров'я. Інколи шматочок тортика – це лише десерт, а інколи – це причина діабету, проблем з вагою та внутрішніми органами. Задумайтеся, чи можна вам те, що ви дозволяєте собі.
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