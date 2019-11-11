12 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 листопада, віряни вшановують пам'ять мучеників Зеновія та Зеновії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучениці Зиновії та мученика Зиновія, які були братом і сестрою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 12 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день ергономіки

Всесвітній день боротьби з пневмонією

Міжнародний день якості

1648 – по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.

1871 – в Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п'єсою Квітки-Основ'яненка "Сватання на Гончарівці").

1893 – В газеті "San Francisco Morning Call" опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) "Тайфун біля берегів Японії".

1918 – Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.

1918 – Австрія була проголошена республікою.

1922 – відкрили Київську картинну галерею.

1925 – створена "Леґія українських націоналістів" на з'їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі.

1933 – перша світлина Нессі.

1967 – у Нью-Йорку (США) відбувся Перший Світовий Конгрес вільних українців.

1992 – починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець , якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.

, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України. 2001 – на міському цвинтарі Севастополя з військовими почестями поховано капітан-лейтенанта Дениса Пшеничникова та мічмана Віталія Романюка, що загинули внаслідок аварії на підводному човні "Курськ".

2009 – в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси.

2014 – цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова–Герасименко) було спущено космічний апарат.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛИСТОПАДА

1808 – Осип Бодянський, письменник, етнограф, дослідник і видавець стародавніх слов'янських історичних праць.

1840 – Огюст Роден, французький скульптор-імпресіоніст ("Мислитель", "Поцілунок", "Бальзак").

1885 – Ситенко Михайло Іванович, український хірург-ортопед, травматолог, ім'я якого носить Український науково-дослідний інститут ортопедії та травматології у Харкові.

1905 – Іван Крушельницький, український поет, драматург, син Антіна Крушельницького.

1908 – Дмитро Чепурний, поет, драматург, репресований.

1923 – Лоріо, німецький комік, актор, письменник-гуморист.

1929 – Зеновій Красівський, український громадсько-політичний діяч, дисидент, політв'язень, поет.

1929 – Грейс Келлі , американська акторка, з 1956 дружина князя Монако Реньє III.

, американська акторка, з 1956 дружина князя Монако Реньє III. 1936 – Микола Сингаївський, український поет, письменник, перекладач.

1941 – Юрій Некрасов, український кінорежисер.

1944 – Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант і поет.

1972 – Ольга Стражева, українська радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.

Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.

Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.

Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.

Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.

Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.

Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.

Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.

Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.

Також у цей день є певні правила поведінки на природі. Не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.

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