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12 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 листопада, віряни вшановують пам'ять мучеників Зеновія та Зеновії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучениці Зиновії та мученика Зиновія, які були братом і сестрою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 12 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день ергономіки
- Всесвітній день боротьби з пневмонією
- Міжнародний день якості
- 1648 – по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.
- 1871 – в Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п'єсою Квітки-Основ'яненка "Сватання на Гончарівці").
- 1893 – В газеті "San Francisco Morning Call" опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) "Тайфун біля берегів Японії".
- 1918 – Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.
- 1918 – Австрія була проголошена республікою.
- 1922 – відкрили Київську картинну галерею.
- 1925 – створена "Леґія українських націоналістів" на з'їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі.
- 1933 – перша світлина Нессі.
- 1967 – у Нью-Йорку (США) відбувся Перший Світовий Конгрес вільних українців.
- 1992 – починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.
- 2001 – на міському цвинтарі Севастополя з військовими почестями поховано капітан-лейтенанта Дениса Пшеничникова та мічмана Віталія Романюка, що загинули внаслідок аварії на підводному човні "Курськ".
- 2009 – в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси.
- 2014 – цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова–Герасименко) було спущено космічний апарат.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛИСТОПАДА
- 1808 – Осип Бодянський, письменник, етнограф, дослідник і видавець стародавніх слов'янських історичних праць.
- 1840 – Огюст Роден, французький скульптор-імпресіоніст ("Мислитель", "Поцілунок", "Бальзак").
- 1885 – Ситенко Михайло Іванович, український хірург-ортопед, травматолог, ім'я якого носить Український науково-дослідний інститут ортопедії та травматології у Харкові.
- 1905 – Іван Крушельницький, український поет, драматург, син Антіна Крушельницького.
- 1908 – Дмитро Чепурний, поет, драматург, репресований.
- 1923 – Лоріо, німецький комік, актор, письменник-гуморист.
- 1929 – Зеновій Красівський, український громадсько-політичний діяч, дисидент, політв'язень, поет.
- 1929 – Грейс Келлі, американська акторка, з 1956 дружина князя Монако Реньє III.
- 1936 – Микола Сингаївський, український поет, письменник, перекладач.
- 1941 – Юрій Некрасов, український кінорежисер.
- 1944 – Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант і поет.
- 1972 – Ольга Стражева, українська радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
- Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
- Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
- Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
- Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
- Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.
- Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
- Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.
- Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.
- Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.
- Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.
- Також у цей день є певні правила поведінки на природі. Не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.
Читайте також: Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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