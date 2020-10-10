Гороскоп на 11 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 11 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У цей день вам будуть потрібні витримка і стійкість. Неприємностей сьогодні навряд чи вдасться уникнути. Причому, це може бути необхідність прийняти якесь рішення. Зрештою, все пройде, проблеми вирішаться, але ось наскільки скоро це станеться якраз і буде залежати від вашої терплячості та сили волі. Робіть те, що повинні, і не намагайтеся замовчувати проблему, розраховуючи, що вона вирішиться і без вашої участі. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

І ще: Гороскоп на жовтень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 11 жовтня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, цей день точно не буде нудним або рутинним. Пані Фортуна явно припасла для вас сюрприз. Який знак цього сюрпризу поки незрозуміло. Однак бажано приготуватися і до того, що ці зміни можуть стати відчутною перешкодою сьогоднішнім справам.

Тельці, дозвольте всім сьогоднішнім подіям йти власним порядком. Прибережіть свою енергійність для іншого дня і присвятіть себе аналізу. Це зовсім не заклик до ліні, а скоріше, порада плисти за течією. Тим більше все одно ж трапиться тільки те, що має статися. І не більше.

Близнюки, особливо обережно та уважно поставтеся до професійної сфери. Діяти дозволено лише в тому випадку, якщо вас до цього спонукає внутрішнє чуття. Але вже тоді йдіть вперед безоглядно, тому що інтуїція вас сьогодні ні в якому разі не обдурить.

Раки, здається, у вас щодо цього дня були не дуже хороші передчуття. Можливо, ви бачили поганий сон або щось ще. Не варто намагатися бачити в цьому щось особливе. Швидше за все, справа просто у втомі або в складних відносинах з навколишніми.

Леви, не форсуйте події, будьте обережні та пильні у всьому, за що беретеся в сьогоднішній день. Така тактика найбільш перспективна, оскільки дозволить не "злякати" щось хороше, що, можливо, поки що не видно за внутрішніми проблемами та дискомфортом.

Діви, у проблемних ситуаціях не витрачайте часу на тривалі роздуми, беріть "бика за роги", інакше хто-небудь інший обов'язково встигне перейти вам дорогу. І тоді вже доведеться доводити власну значущість і правоту.

Терези, сьогодні вам не варто розраховувати на спокій і розслабленість. Приготуйтеся до того, що доведеться чинити опір та йти вперед всім на зло. Чи зможете ви проявити себе як борець? Потрібно постаратися. Дійте чесно!

Скорпіони, поруч з вами сьогодні справжні професіонали. І у вас є всі підстави розраховувати, що проблеми, які поки ще нерозв'язні особисто для вас, завдяки присутності таких людей в цей день зрушаться з "мертвої" точки.

Стрільці, найближчим часом вас чекають події, коли ви свідомо підете на порушення норм, правил або навіть закону. Будьте пильні, це може вам нашкодити. Зорі радять звернутися до своїх внутрішніх сил, свого потенціалу, використавши який ви зможете досягти будь-якої мети.

Козероги, зорі та планети бачать непросте вирішення ситуації. Перешкоди на шляху досягнення життєвих цілей будуть виникати через марнотратство, невміння витрачати гроші, а також через сумнівні знайомства. Варто бути уважнішими у виборі друзів і поводженні з фінансами.

Водолії, зараз вам заважають небезпечні бажання і спокуси, з якими важко боротися. Ви спілкуєтеся з некомпетентною людиною, яка погано знається навіть на власних справах. Пильнуйте, щоб не потрапити під сторонній вплив.

Риби, нинішній негатив – лише епізод, який скоро залишиться в минулому. Зате прорив, доконаний завдяки цьому, виявиться значним і символізуватиме звільнення від деяких гнітючих, деструктивних моментів, які по цей час мали великий вплив на вас.

Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України