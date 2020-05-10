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Гороскоп на 11 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 11 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу попереджають, що вам навряд чи вдасться сховатися від проблем. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні зорі гороскопу радять Овну позбутися чогось старого і обридлого, щоб, згідно з вченням фен-шуй, звільнити у своєму житті місце для нового. Для цього Овну сьогодні варто зайнятися прибиранням і безжальним викиданням у смітник непотрібних речей.
Телець
Тельцю в кожній зі сфер його життя може надійти доволі приваблива пропозиція, однак перш ніж на неї погоджуватися, зорі гороскопу радять як слід подумати. Можливо, пропозиція дійсно виявиться вигідною, а може бути, в ній криється підступ. Щоб це з'ясувати, Тельцю слід зібрати якомога більше інформації.
Близнюки
Рак
У Рака може прокинутися бажання кого-небудь покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє його підвищеною уважністю до дрібниць, тому в очі йому будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих. Змиріться з недосконалостями і просто насолоджуйтеся життям!
Лев
Лев здатний несподівано дізнатися щось нове і цікаве для себе, причому ця інформація може виявитися як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. День схиляє його до того, щоб бути в центрі спілкування та вміти не тільки говорити самому, але і уважно слухати.
Діва
Терези
Скорпіон
День дарує Скорпіону величезний, практично безмежний, потенціал! Головне для нього не упустити момент, щоб скористатися всіма сприятливими можливостями. Зорі гороскопу закликають Скорпіона не сидіти вдома, адже під лежачий камінь вода не тече.
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
Сьогодні Риби будуть педантичними і уважними, як ніколи! Від їх пильного погляду ніщо не сховається. Гороскоп обіцяє Рибам чудові можливості на роботі, що вимагає повної зосередженості, наприклад, в бухгалтерській справі, в навчанні або в науці. А ось з оточуючими їм сьогодні нелегко знайти спільну мову.
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