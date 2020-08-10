Гороскоп на 11 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 11 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Ви досягли вже чималого. І сьогоднішній день можете дозволити собі присвятити огляду своїх успіхів і отримання задоволення від цього. Спробуйте усвідомити, наскільки багатьма благами та цінностями ви володієте. Це дуже важливо, адже часто ми прагнемо вперед, бажаючи більшого і більшого, і не особливо цінуючи досягнуте. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, можливо, саме сьогодні вам в голову прийдуть нові ідеї. Це теж дуже добре, тому що вони, швидше за все, виявляться перспективними та багатонадійними та стануть підставою для вашого подальшого розвитку і самовдосконалення.

Тільці, будь-які конфлікти інтересів та суперечності бажано вирішувати швидко. Від цього залежить ефективність того, чим ви займаєтеся. До того ж, невирішені своєчасно проблеми можуть перерости в глухий кут, які надалі будуть тягнути вас назад і псувати нерви.

Близнюки, постарайтеся сьогодні дивитися на світ широко та об'єктивно. Це дуже потрібно, тому що ви неодноразово зіткнетеся з ситуаціями, коли однобокість або надто вузький погляд на предмет створить масу проблем. Гнучкість – ось те, про що ви повинні пам'ятати сьогодні.

Раки, ймовірно, щодо вас повелися несправедливо або вас образили чиїсь слова. Можливо, хтось обманює або безжально залякує вас, будує підступи. А може бути, ви самі використовуєте інших людей для досягнення власних цілей або ваші саркастичні зауваження образили когось із ваших близьких? Можливо, ви є жертвою правосуддя і вам було винесено несправедливий вирок. Якщо мова йде про судовий процес, велика ймовірність несприятливого результату тяжби.

Леви, часом ви навіть і не підозрюєте, які духовні багатства оточують вас. В результаті реалізація ваших планів може затриматися. На цьому етапі можуть виникнути труднощі. На шляху до щастя перешкода – ваш песимістичний настрій і брак впевненості.

Діви, ваш унікальний світогляд та схильність до вчинення несподіваних вчинків здатні вам допомогти. План, який ви склали, може спрацювати зовсім не так, як вам того хотілося б. Можливо, вам потрібен професійна юридична порада.

Терези, звертайте особливу увагу на те, що ви зараз говорите або пишете. Можливо, вас чекає велика "битва умів". Хтось заважає вашій інтелектуальній свободі та незалежності. Зорі та планети прогнозують просування вперед і прощання з якоюсь частиною вашого життя, яка залишиться в минулому.

Скорпіони, у прогнозі нові знання та уявлення, які можуть і не сподобатися вам чи навіть здатися гіркими. У будь-якому випадку це буде цінним придбанням. Треба побачити, що старе вмирає і народжується нове.

Стрільці, зорі пророкують вам на фізичному рівні – зростання, на емоційному – творчі здібності, на рівні розуму – багатство ідей, винахідливість, на рівні свідомості – пізнання нового, наслідком чого виявляється безперервна зміна вашого життя і біль, пов'язаний з цим народженням.

Козероги, ви перебуваєте як би в стані летаргії, звільнитися від якої зможете, втіливши слова в справи. Якщо вже говорите, то і чиніть відповідно, щоб слова не залишалися порожнім звуком.

Водолії, ви можете завдати шкоди самому собі. Можлива крадіжка в буквальному сенсі цього слова. Є висока ймовірність зради та ураження в спину нишком. Будьте напоготові та не довіряйте нікому.

Риби, ви бачите склянку наполовину порожньою, а не наполовину повною. Ваша лякливість може призвести до того, що ви не зумієте скористатися багатонадійними можливостями. Для віри в майбутнє є підстави. Може трапитися так, що, якщо ви приймете запропоновану допомогу, для вас настануть важкі часи. Озирніться навколо себе: можливо, ви не помічаєте "діамантів" під своїми ногами.

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