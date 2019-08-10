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Гороскоп на 11 серпня 2019: Овнам і Тельцям варто спланувати відпочинок
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
11 серпня стане для більшості знаків Зодіаку доволі продуктивним та легким днем. Читайте далі та дізнайтеся, який прогноз підготували для вас зорі та планети!
І ще: ТОП-5 знаків Зодіаку, з якими завжди складно
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, вам потрібно засвоїти просту істину: "Ідеальний баланс для щасливого та заможного життя – багато працювати та багато відпочивати". Одне без іншого руйнує бездоганну схему. Тому добре працюйте та сплануйте наступний відпочинок.
Телець
Тельці, зауважте, скільки ви часу приділяєте роботі та сім'ї. Врівноважте цей баланс, якщо ви приділяєте занадто мало уваги одній з частин вашого життя. Потрібно пам'ятати, що ви працюєте для того, щоб жити, а не живете задля роботи.
Близнюки
Близнюки, сьогодні робіть все так, як задумали. Не дозволяйте нікому втручатися у ваші плани. Ви найкраще знаєте, що вам потрібно і як цього досягти у даний момент. Втручання зі сторони можуть тільки нашкодити.
Рак
Раки, знайте, що мрії здійснюються, якщо їх перетворити на плани та докладати титанічних зусиль для їх досягнення. Тільки планомірність й методичність здатні в цей день принести відчутні плоди.
Лев
Леви, на жаль, цей день не буде легким для вас. Головним чином через непорядність, інтриганства й інші не особливо приємні властивості людської натури. Проте ви можете абстрагуватися та не зважати на це все – побережіть нерви.
Діва
Діви, до того, чим будете сьогодні займатися, ставтеся уважно. Будьте терплячі, а до поставлених цілей йдіть спокійно. Все потрібно робити крок за кроком – не намагайтеся досягти всього за один раз.
Терези
Терези, сьогодні можуть, нарешті, розв'язатися проблеми, які до сих пір видавалися серйозними. Для цього з'являться всі можливості. Головне – не проґавте момент.
Скорпіон
Скорпіони, дні не завжди бувають світлими та райдужними. Сьогодні теж не буде суцільного позитиву, тому постарайтеся начепити на себе ментальний бронежилет, мобілізуйте власні терпіння, мудрість та стійкість. Пам'ятайте, що за цим днем обов'язково прийде світла смуга.
Стрілець
Стрільці, якщо у вас на серці є образа або якась неприємна розмова, яку ви весь час відкладали, то зробіть сьогодні неприємний телефонний дзвінок, на який ви не могли наважитися.
Козеріг
Козероги, в цей день вам вдаватимуться будь-які компроміси, причому так, що ваші власні інтереси й бажання не будуть ущемлені або забуті.
Водолій
Водолії, сьогоднішній день подарує вам можливість зустрічі з людьми інтелігентними, щирими та добрими. Насолоджуйтеся цим днем на 100%, щоб потім були приємні спогади, які тішитимуть вас у погані дні.
Риби
Риби, погане трапляється. Інколи з вами. Змиріться та бережіть свою психіку. Сьогоднішній досвід не заганяйте на дно душі, а навпаки, проаналізуйте його й зробіть необхідні висновки. Якщо ви зробите саме так, то наступного разу в подібній ситуації ви вже не будете в ролі жертви.
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