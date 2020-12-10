На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 11 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 1
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 11 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють, що багато у вас може виходити легше ніж зазвичай, як би само собою. Справи будуть йти гладко, завдання і проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.
І ще: День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овен буде у ступорі. Добре, якщо ситуація не стане вимагати від нього швидких рішень, тоді неуважність Овна не принесе йому особливої шкоди. А от якщо події будуть його торсати, намагаючись спонукати на серйозну справу, Овен раптом може застрайкувати або заховати голову в пісок.
Телець
Сьогодні Телець за бажання здатний домогтися багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у нього виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Тельцю достатньо захопитися якоюсь справою або ідеєю. Або симпатичним обличчям протилежної статі.
Близнюки
Сьогодні день не схиляє Близнюків до прояву організаторських здібностей, однак якщо вони все-таки візьмуться що-небудь організувати, то результат порадує всіх! Це стосується будь-яких заходів, навіть статусних і офіційних, не кажучи вже про звичайну вечірку.
Рак
Сьогодні Рак схильний зайнятися нічогонеробленням. І ситуація буде грати йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за нагальні справи. Втім, навіть якщо буде так потреба, Рак віддасть перевагу цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити!
Лев
Сьогодні для Лева дуже вдалий день! Його енергійність дає йому фору перед оточуючими, яку він має всі шанси блискуче використовувати. Будь-яку справу, за яку Лев візьметься, він зможе просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона зараз там.
Діва
Сьогодні Діві протипоказано братися за великі справи. Та й за невеликі теж. Останнім часом вона і так витратила чимало сил, тому досить гребти проти течії: настав час розслабитися і відпочити. При цьому зорі гороскопу радять сьогодні Діві звернути увагу на ті сфери життя, які вона останнім часом зовсім запустила.
Терези
Сьогодні Терези будуть в дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під їх жвавий ритм. Терези ж будуть відчувати себе здатними на багато справ! Їх ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи їм як насіння, одне за одним вирішувати головоломні завдання.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіону слід дозволити навколишнім справлятися зі своїми проблемами самим. Замість того щоб витрачати час на інших, зорі гороскопу радять йому зайнятися чимось приємним: наприклад, творчістю. А от до точних наук душа у Скорпіона сьогодні лежати не буде.
Стрілець
Сьогодні Стрілець просто зобов'язаний поділитися своїми думками зі світом! Або, принаймні, з невеликою його частиною: зі своїми близькими, колегами, друзями. Його голова працюватиме чітко і нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі відразу ж ці ідеї зрозуміють і оцінять.
Козеріг
Сьогодні у Козерога навряд чи буде достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє його до того, щоб робити якомога менше зайвих рухів. Зате голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани, в першу чергу пов'язані з роботою.
Водолій
Сьогодні Водолію пощастило: йому волею-неволею доведеться займатися тим, що він любить! Вірніше, зорі гороскопу просто не залишають йому іншого вибору: якщо він візьметься за що-небудь інше, то не доб'ється нічого. Рутинні обов'язки здатні викликати сьогодні у Водолія таку нудьгу, що він ризикує вивихнути щелепу від позіхання!
Риби
Сьогодні Риби можуть проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник: тут вже кому як пощастить! День наділяє їх проникливістю, умінням відчувати ситуацію і схоплювати все на льоту. Будь-які їхні плани будуть відрізнятися винахідливістю.
Читайте також: Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
18:15Гороскоп на 11 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Як правильно виміряти температуру тіла
-
17:14Для всіх нас: слухайте справжній святковий хіт від гурту NAVIGATOR
-
16:45Дочка Стіва Джобса здивувала фотосесією у ванній: спокусливі знімки
-
16:16Каву насправді ніхто не любить: вчені шокували новим відкриттям
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:47Названі негативні наслідки роботи вдома
-
15:19В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку у світі: вражаючі кадри
-
14:49Названі цілющі властивості олії орегано
-
14:20Вагітна Емілі Ратажковскі позувала повністю голою: гаряче фото (18+)
-
13:51Маса створених людьми предметів перевищила масу всього живого на Землі
-
13:23У Чорнобилі виявили унікальну хатинку: фото
-
12:52Українських водіїв попередили про ожеледицю на дорогах
-
12:24Таємничий моноліт з'явився в Україні: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:53Експерти розповіли, як захистити ноутбук від перегріву
-
11:21YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії
-
10:5030-річний пікап Toyota продають за ціною нового позашляховика: фото
-
10:19Earth Photo 2020: організатори конкурсу оголосили переможців
-
09:47Прототип корабля SpaceX для польоту на Марс вибухнув під час посадки: відео
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня
-
08:48У Pantone назвали головні кольори 2021 року
-
08:225 овочів, які стоять на заваді схудненню
-
07:57Розкішна Настя Каменських спокусила підписників довгими ніжками у відвертому вбранні
-
07:30Новий Mitsubishi Outlander сфотографували без камуфляжу
-
15:19В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку у світі: вражаючі кадри
-
11:21YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня
-
07:18Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг
- 09 грудня
-
20:52Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
-
19:18Сексуальні та розкуті: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
17:11Найпопулярніші серіали 2020 року: представлено рейтинг за версією IMDb
-
14:20AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple
-
11:24Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня
-
07:18Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру
- 08 грудня
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
18:40Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
-
16:50У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото
-
14:20У Google назвали ТОП пісень, які користувачі наспівували для пошуку
-
11:53У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 грудня
-
07:19Toyota анонсувала новий електричний кросовер: чим здивує авто
- 07 грудня
-
20:23Ця зваблива лікарка захоплює чоловіків, але її вік вражає (фото)
-
17:17Яка ваша найбільша проблема: простий психологічний тест у картинці
-
14:19Як Тіна Кароль захоплювала на Танцях з зірками: всі образи красуні
-
11:18Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 грудня
-
07:19Погода в Україні 7 грудня: точний прогноз на понеділок
- 06 грудня
-
21:47Опубліковано найдетальніше фото плями на Сонці