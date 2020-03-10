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Гороскоп на 11 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 11 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня буде доволі легким та сонячним для представників більшості знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів екватор тижня буде спокійним та швидко промайне, тому варто зібратись з силами та розпланувати день так, щоб встигнути виконати все заплановане. А от вільний час найкраще присвятити генеруванню ідей та відпочинку.
Телець
Тельців у середу очікують приємні несподіванки, тому варто бути готовими до сюрпризів. Не плануйте собі нічого особливого, якщо хочете спокійно провести день. А ввечері можна максимально розслабитись та планувати тиждень.
Близнюки
Близнюкам сьогодні варто якомога більше зосередитись на справжні важливих справах та не розпорошуватись на дрібниці. Справді, ви хочете водночас зробити дуже багато, але навряд чи це позитивно позначиться на якості такої роботи. Тому розподіляйте завдання та визначайте пріоритети.
Рак
У Раків екватор тижня буде сонячним та легким, тому не варто надто перейматись через дрібний негатив та шукати підводне каміння там, де його нема. Розслабтесь, ловіть хороші моменти та не бійтесь мріяти.
Лев
Левам зорі також радять сьогодні більше мріяти та позитивно мислити, адже останнім часом вас накрило справами та не надто приємними моментами. Вибирайтесь з цього виру, адже ви витрачаєте свою енергію не туди.
Діва
Дівам сьогодні варто потурбуватись про своє самопочуття та здоров'я, яким ви частенько нехтуєте заради інших. Не забувайте, що на першому місці потрібно ставити себе, а тоді близьких та знайомих. Потіште себе чимось хорошим.
Терези
Терезів очікує звичайнісінька середа без суттєвих зрушень у різних сферах життя. Зарядіться гарним настроєм та енергією, адже у майбутньому від цього залежить ваш успіх. А ввечері знайдіть час для найдорожчих.
Скорпіон
Скорпіони, нарешті настав ваш час повернути собі корону та показати всім, хто вас ображає, хто тут справді крутий перець (чи перчинка). Ваші уміння та інтелект часто недооцінюють через вашу гордовитість, тому пора продемонструвати всі свої плюси.
Стрілець
Стрільцям середа принесе натхнення на нові звершення, тому залишиться лише зробити перший крок на розпланування майбутні дії. Не ігноруйте саморозвиток та більше уваги приділяйте близьким.
Козеріг
Козероги сьогодні зможуть замінити сонечко, якщо все ж налаштуються на правильну хвилю. Заряджайтесь гарним настроєм та даруйте його всім навколо. Адже ви можете стати справжньою мотивацією для тих, хто давно опустив руки.
Водолій
Водоліїв чекає яскрава та весела середа, тому зорі радять насолоджуватись затишним періодом у житті. Зараз сприятливий період, щоб мріяти та планувати найближчий час. У вас все вдасться, якщо частіше думати про бажане.
Риби
Рибам варто сьогодні більше часу присвятити вирішенню давніх завдань, які ви довго відкладали "на завтра". Цей "вовк" не такий страшний, як його описують, тому просто почніть, а потім відчуєте справжнє полегшення.
До теми: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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