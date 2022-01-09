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Гороскоп на 10 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 10 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні не варто потопати у завданнях та справах – їх краще відкласти на завтра. А ще зірки радять нині пробігтися біля будинку або ж сходити до спортзалу – так вдасться не лише зміцнити тіло, а й скинути весь стрес, що накопичився. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
І ще: Місячний календар стрижок на січень 2022: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 10 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні всі чекають від вас чи то допомоги, чи чудес – не зрозуміло. Постарайтеся не орієнтуватися на чужі очікування та думки, а діяти за натхненням і так, як вважаєте за потрібне. Є сенс приготуватися до робочого тижня – він буде складним.
Телець
Зірки радять Тельцям пильніше поставитися до свого здоров'я. Якщо щось болить, то терпіти не варто. Краще "здатися" лікареві-фахівцеві, ніж мучитися і самостійно лікуватися.
Близнюки
Цей день посилить консервативні нахили. На цей момент ваше кредо буде цілком виправдане. Саме завзятість та працелюбність дозволять вам досягти високих результатів.
Рак
Сьогодні ви будете закохувати в себе незнайомців – ваша харизма і чарівність просто збивають з ніг. Постарайтеся цим скористатися правильно. Звичайно, не всі двері для вас відчиняться одразу, але варто постукати ще кілька разів або почекати день-два, тоді, можливо, вам відчинять.
Лев
У Левів на душі буде хуртовина і завірюха. І що ж ви розклеїлися? У бойовій готовності будуть лише ті, хто запланував пропозицію руки та серця. Нічого не міняйте, ви на правильному шляху.
Діва
Цей день перевірить Дів на міцність, відчує їхні професійні якості, силу волі та психологічну стійкість. Фінансові витрати, напевно, виявляться невиправданими. Вам доведеться сподіватися тільки на себе, тому що хтось навряд чи допоможе вам. Слід бути обережнішим із ліками.
Терези
Ризик сьогодні абсолютно не виправданий – ви нічого не виграєте, а даремно витратите час і сили. Краще пустити свою енергію, якої цього дня буде дуже багато, в якесь інше, позитивне русло. Також зірки радять оцінювати свої сили реально, інакше ви візьмете на свої плечі надто велику відповідальність – далеко не все вам по зубах.
Скорпіон
Скорпіонів чекає цікавий день, якщо ні від кого нічого не очікувати. Зрозумійте, що ви самі здатні змінити все, що хочеться. А ось у фінансах лише економія врятує ваш та бюджет.
Стрілець
Зірки сприяють представникам творчих професій, технікам та винахідникам. Ви зможете досягти здійснення своїх бажань, якщо зосередите свої особисті інтереси на починаннях, які пробуджують в інших людей азартний дух.
Козеріг
Сьогодні доля спокушатиме вас, але йти на поводу у швидкоплинних бажань не можна. Будьте серйозні. Особливо коли надійде несподівана ділова пропозиція. Або у вас з'явиться крута ідея нового бізнесу. Вам потрібно ретельно зважити всі "за" і "проти", перш ніж на щось погоджуватися. Близькі вас підтримують. Поділіться з ними тим, що у вас на душі – ви давно цього хотіли.
Водолій
Хороший день чекає Водоліїв. Багато зустрічей, розмов та подарунків. Відчуття, що свято продовжується! Після того, що почуєте, зафіксуйте інформацію в голові. Вона може скоро стати в пригоді на роботі. Сімейним людям доведеться вирішувати якусь складну побутову проблему.
Риби
Сімейний клопіт може опинитися у центрі уваги. Багатьом Рибам доведеться займатися оформленням документів, вирішувати справи дітей, батьків чи інших домочадців. Друга половина доби буде спокійнішою.
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