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Гороскоп на 10 серпня 2019: Стрільців і Риб чекає азартний день
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 10 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день сприяє оптимізму і високому темпу, налаштовує на активне "продовження банкету". Мотивом вчинків часто буде здорова агресія, самолюбство та спортивний азарт. День гарний для відвідування міжнародної виставки, стадіону або іншого популярного багатолюдного майданчика.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 10 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні фортуна посміхається Овнам і готова виконати їхні бажання. Представники цього знаку будуть щасливі у любові. Навіть ті, кому часто не щастить, можуть сьогодні розраховувати на приз, виграш, успіх, заохочення, популярність або іншу форму успіху. Приємний бонус цього дня – розширення горизонтів, можливість особистісного і духовного зростання. Не варто обмежувати свій кругозір: можливо, удача чекає далеко від дому.
Телець
Тельцям 10 серпня не варто чекати яких-небудь подарунків долі. Є ризик, що всі задумки закінчаться невдачею. Перечекайте цей невдалий момент, зосередившись на справах, які не мають великого значення. Можна зайнятися прибиранням, оновити гардероб або допомогти з побутовими справами комусь із родичів. Остерігайтеся телефонних шахраїв, а також альфонсів (дамочок легкої поведінки).
Близнюки
Цей день – один з найцікавіших, перспективних і продуктивних днів серпня. Багатьох Близнюків чекають вдалі поїздки, контакти із зарубіжними партнерами, зустрічі з цікавими і корисними людьми. Якщо не пропустите сприятливих можливостей, то цей день може виявитися доленосним – цілком імовірна зміна місця проживання.
Рак
Сьогодні Раки повні ентузіазму, причому здатні направити його не тільки на егоїстичне задоволення себе улюблених. Раки сьогодні будуть охоче дбати про тих, кого люблять, або підкорятися тим, кого поважають. У зону вашої уваги можуть потрапити діти, колеги, вихованці. День гарний для благодійних акцій і реалізації побічних проєктів: разом з моральним задоволенням, вони обіцяють і матеріальну вигоду.
Лев
У Львів сьогодні не передбачається великих приводів для тривог. Єдине, що може злегка затьмарити вихідний – самопочуття. Якщо організм подасть якийсь неприємний симптом, слід утриматися від подорожей. Швидше за все, не найкраще будуть вдаватися справи, пов'язані зі збиранням або ремонтом. Тим, хто недавно почав збирати на якусь дорогу покупку, не слід забувати про цю мрію, відправившись в похід по магазинах.
Діва
День символізує протистояння, перепони, конкуренцію. Не виключено, що у Дів можуть з'явитися конкуренти. Хоча ваші позиції досить сильні, обережність вам все ж не завадить .
Терези
Сьогодні зірки радять Терезам цілком віддатися радощам життя. Можливі подарунки, щасливі знахідки, вдалі повороти подій. Прекрасний день для любові, романтики, розваг і зростання популярності. Якщо напередодні були труднощі, безтурботна атмосфера цієї доби допоможе вам скинути напругу і знову зарядитися оптимізмом.
Скорпіон
Скорпіонам цей день навряд чи чимось запам'ятається. Є висока ймовірність, що субота буде присвячена домашнім турботам і іншим справам, які відкладали на вихідні. Не виключені поїздки на значні відстані. Тим, хто погано переносить спеку, не слід відправлятися в дорогу на транспорті без кондиціонера. Не варто зловживати стравами екзотичної кухні.
Стрілець
День сприяє спілкуванню. Будь-які образи заразу же забудуться, варто тільки когось приголубити. Він буде вразливий, як дитина, і майже настільки ж беззахисний. Позбавляйтеся від всього прихованого або помилкового. Оточуйте себе тільки надійними і перевіреними людьми.
Козеріг
Сьогодні Козерогам краще відкласти персональну ініціативу, зате корисно взяти участь у спільній справі або розвазі. Це хороший спосіб зняти зацикленість на власних проблемах або на своєму особистому баченні світу. Одиноким Козерогам не завадить сходити на побачення. Варто врахувати, що ваші успіхи в цей день багато в чому залежать від самопочуття, при наявності хронічних хвороб потрібні запобіжні заходи.
Водолій
Водоліїв в цей день буде складно чимось порадувати і здивувати. Тим, від кого залежить колективне дозвілля, слід якомога швидше повернутися в реальність. Також не сприймають ігнор справи, від яких залежить достаток сім'ї або доля творчої розробки. Не вітаються витрати на розкішне дозвілля. Тим, хто запланував невелику поїздку, слід подбати про цікавого супутника (бажано протилежної статі).
Риби
День символізує активність і напористість. Риби будуть усіма силами домагатися лідерства в обраній ними кар'єрі. Вони ліберальні, незвично щедрі і бажають, щоб всі навколо голосно їх хвалили. Ймовірно, вам не вистачає витонченості, такту і скромності. Задумайтесь над цим, інакше ви спровокуєте оточуючих на заздрість, протистояння та інтриги.
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