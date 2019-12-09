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Гороскоп на 10 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 10 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 10 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, порада на сьогодні – копійка гривню береже! Якщо ви не розумієте, в якій чорній дірі зникає ваша зарплата, то саме час зайнятися збереженнями. Сплануйте свої витрати та визначте, яку суму ви можете відкладати щомісяця.
Телець
Тільці, ваші емоції вирують, а приборкати їх не вдається. Ну і не намагайтеся, адже інколи важливо прожити всі почуття й пропустити все крізь себе.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вдалий день для розваг. Дозвольте собі відпочити, відірватись від рутини, танцювати, співати тощо. Веселіться по максимуму!
Рак
Раки, втома погіршує не лише настрій, але й здоров'я. Не зволікайте, поки фізіологічні процеси не почали сигналізувати про проблеми. Повноцінний сон здатен впоратися з вашою втомою.
Лев
Леви, сьогодні ви не надто активні, але це і не є проблемою. Не завжди ж вам фонтанувати енергією. Візьміть тайм-аут, відпочиньте, наберіться сил та знову вирушайте в бій.
Діва
Діви, сьогоднішній день мине під гаслом "Менше, але краще!" Виконуйте свою роботу якісно, а не швидко. З'їжте не багато каші з котлетою, а один смачний та корисний салат.
Терези
Терези, не сумуйте, не нудьгуйте, не нервуйтеся. Негативні емоції не йдуть вам на користь. Проте це не поширюється на праведний гнів. Він інколи буває корисним та дієвим. Отже, радійте життя та отримуйте задоволення, а не горюйте без причини.
Скорпіон
Скорпіони, активний сорт – те, що потрібно вам сьогодні. Користь безперечна: й на фігуру позитивно впливає й гормони корисні виділяються. Гарний настрій гарантовано!
Стрілець
Стрільці, будьте добрішими! Якщо вас хтось дратує, то подумайте, чому так відбувається, що саме вам неприємно. Якщо у вас виникають негативні емоції й ви не знаєте причини, то потрібно її знайти – це все тригери.
Козеріг
Козероги, ваше життя у ваших руках, тож робіть все, що хочете. Не зважайте на думку навколишніх. Їх осуд або схвалення не повинні впливати на вашу думку.
Водолій
Водолії, пам'ятайте, що щасливі люди не обговорюють життя інших. Їм це просто не потрібно і не цікаво. Плітки нікому краще не зробили – це факт. Не псуйте собі репутацію зайвими розмовами.
Риби
Риби, щоб не розоритися на новорічні свята, почніть підготовку вже. Продумайте, що саме і де вам потрібно купити. Це заощадить не лише фінанси, але й час у передсвятковий період.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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