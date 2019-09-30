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Гороскоп на 1 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Початок нового місяця знаменує початок нового етапу у вашому житті. Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують сьогодні саме вам!
І ще: 1 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні все може раптом піти не так, як гадалося. Під загрозою краху ризикує опинитися то, на що ви сильно розраховували, а щось важливе, можливо, здасться незначним. Проаналізуйте те, як ви розставили пріоритети.
Телець
Тельці, не варто беззастережно довіряти навколишнім, тому що велика ймовірність маніпулювання вами з їхнього боку. Особливо це стосується тих, хто сам дуже наполегливо шукає контакту з вами.
Близнюки
Близнюки, якщо ви зрозумієте, що очікування руйнуються, не здумайте відсторонено спостерігати за тим, що відбувається. Сьогодні ви й тільки ви є творцем власного успіху. Причому не бійтеся діяти без будь-чиєї підтримки, поодинці.
Рак
Раки, сьогодні ваш темперамент, а може бути, щось наболіле в будь-який момент ризикує виплеснутися назовні, вийти з-під контролю. Так навіть ваші енергійність і життєрадісність можуть зіграти з вами злий жарт, якщо ви не візьмете себе в руки.
Лев
Леви, нехай вас ніщо не турбує й не дратує. Зрозумійте та прийміть, що все повинно йти своєю чергою. Тим більше, що на ділі виявляється, що воно йде!
Діва
Діви, ми не завжди в змозі втрутитися в хід подій і вплинути на обставини. Цей день саме такий. Ви раптом можете опинитися в ситуації, коли відчуєте себе вимушеним щось робити або говорити.
Терези
Терези, стосунки з людьми в цей день будуть пофарбовані відтінком приємною хвилювання й, може бути, це стане для вас справжнім сюрпризом, якого ви навіть не очікували від долі такого.
Скорпіон
Скорпіони, у цей день все навколо вас пронизане особливою енергією, а ви самі просякнуті ентузіазмом. Тому візьміться за справу з запалом і властивою вам харизмою, і тоді вам вдасться подолати будь-які перешкоди, в тому числі скептицизм навколишніх.
Стрілець
Стрільці, сьогоднішній день – це унікальний шанс зрушити з "мертвої" точки те, що давно відкладається. Якщо ж у вас з'явилася нова ідея, заплануйте початок її реалізації саме на сьогодні.
Козеріг
Козероги, якщо ви відчуваєте, що все-таки не в змозі впоратися зі своїми пристрастями, то спробуйте, принаймні, направити їх у творчість та творення. Адже ви ж харизматичні й сильні, вам це вдасться. Ба більше, у вас навіть вийде захопити за собою ще кого-небудь.
Водолій
Водолії, Фортуна в сьогоднішній день однозначно буде на вашому боці й все, що відбувається сьогодні – справжній подарунок щедрої долі.
Риби
Риби, не форсує події, будьте обережні та пильні у всьому, за що беретеся в нинішній день. Така тактика найбільш перспективна, оскільки дозволить не "злякати" щось хороше, що, можливо, поки не видно за внутрішніми проблемами та дискомфортом.
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