Гороскоп на 1 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Початок нового місяця знаменує початок нового етапу у вашому житті. Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують сьогодні саме вам!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні все може раптом піти не так, як гадалося. Під загрозою краху ризикує опинитися то, на що ви сильно розраховували, а щось важливе, можливо, здасться незначним. Проаналізуйте те, як ви розставили пріоритети.

Тельці, не варто беззастережно довіряти навколишнім, тому що велика ймовірність маніпулювання вами з їхнього боку. Особливо це стосується тих, хто сам дуже наполегливо шукає контакту з вами.

Близнюки, якщо ви зрозумієте, що очікування руйнуються, не здумайте відсторонено спостерігати за тим, що відбувається. Сьогодні ви й тільки ви є творцем власного успіху. Причому не бійтеся діяти без будь-чиєї підтримки, поодинці.

Раки, сьогодні ваш темперамент, а може бути, щось наболіле в будь-який момент ризикує виплеснутися назовні, вийти з-під контролю. Так навіть ваші енергійність і життєрадісність можуть зіграти з вами злий жарт, якщо ви не візьмете себе в руки.

Леви, нехай вас ніщо не турбує й не дратує. Зрозумійте та прийміть, що все повинно йти своєю чергою. Тим більше, що на ділі виявляється, що воно йде!

Діви, ми не завжди в змозі втрутитися в хід подій і вплинути на обставини. Цей день саме такий. Ви раптом можете опинитися в ситуації, коли відчуєте себе вимушеним щось робити або говорити.

Терези, стосунки з людьми в цей день будуть пофарбовані відтінком приємною хвилювання й, може бути, це стане для вас справжнім сюрпризом, якого ви навіть не очікували від долі такого.

Скорпіони, у цей день все навколо вас пронизане особливою енергією, а ви самі просякнуті ентузіазмом. Тому візьміться за справу з запалом і властивою вам харизмою, і тоді вам вдасться подолати будь-які перешкоди, в тому числі скептицизм навколишніх.

Стрільці, сьогоднішній день – це унікальний шанс зрушити з "мертвої" точки те, що давно відкладається. Якщо ж у вас з'явилася нова ідея, заплануйте початок її реалізації саме на сьогодні.

Козероги, якщо ви відчуваєте, що все-таки не в змозі впоратися зі своїми пристрастями, то спробуйте, принаймні, направити їх у творчість та творення. Адже ви ж харизматичні й сильні, вам це вдасться. Ба більше, у вас навіть вийде захопити за собою ще кого-небудь.

Водолії, Фортуна в сьогоднішній день однозначно буде на вашому боці й все, що відбувається сьогодні – справжній подарунок щедрої долі.

Риби, не форсує події, будьте обережні та пильні у всьому, за що беретеся в нинішній день. Така тактика найбільш перспективна, оскільки дозволить не "злякати" щось хороше, що, можливо, поки не видно за внутрішніми проблемами та дискомфортом.