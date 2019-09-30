1 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 жовтня, віряни вшановують пам'ять святої Аріадни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святої Аріадни, яка була рабинею старійшини Тертілла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Ярина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день вегетаріанства

Міжнародний день людей похилого віку

Міжнародний день музики

Міжнародний день архітектури

Міжнародний день житла

День ветерана в Україні

День машинобудівника в Україні

День утворення Китайської Народної Республіки

331 до н. е. – у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III.

1648 – козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.

1661 – в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.

1727 – на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.

1871 – У Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.

1926 – Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера.

1967 – радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.

2017 – в Каталонії проведено нелегітимний та міжнародно невизнаний Референдум про незалежність цієї провінції він іспанської держави.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЖОВТНЯ

1507 – Джакомо да Віньола, відомий архітектор Італії доби маньєризму і ранішнього бароко.

1620 – Ніколас Берхем, голландський художник.

1858 – Адріан Кащенко, український письменник, автор численних прозових творів героїку Запорозької Січі.

1862 – Дмитро Міллер, український історик.

1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор.

1897 – Валер'ян Поліщук, український поет, письменник, літературний критик.

1903 – Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, уродженець Києва.

1903 – Тагер Павло, винахідник в галузі звукового кіно.

1910 – Паркер Бонні, партнерка гангстера Клайда Барроу.

1930 – Річард Гарріс, ірландський актор.

1930 – Філіпп Нуаре, французький кіноактор.

1935 – Джулія Ендрюс, британська кіноактриса.

1935 – Гвідо Альфонс Цех, швейцарський лікар-реабілітолог.

1943 – Жан-Жак Анно, французький кінорежисер.

1944 – Маккензі Скотт, американський виконавець, автор гімну 60-х "San Francisco".

1947 – Марішка Вереш, солістка рок-гурту Shocking Blue.

1947 – Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп'ютерних ігор.

1956 – Тереза Мей, була прем'єр-міністром Великої Британії.

1981 – Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо листя на березі не опало, то сніг випаде пізно.

Якщо журавлі летять на південь, то на Покров буде мороз.

Якщо птахів не видно, то раніше Артем'єва дня мороз не вдарить.

Якщо бур'яни дуже високі виросли, то взимку буде багато снігу.

Яка погода сьогодні, такою вона буде й 1 квітня.

Якщо тріщить домашні меблі або начиння, то скоро піде дощ.

Східний вітер подув – суха погода протримається ще кілька днів.

До цієї дати закінчували збір білих грибів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто хвалитися перед іншими своїми успіхами та досягненнями, а також просити у Господа більше, ніж вам необхідно.

Сьогодні не варто лінуватись, адже потрібно робити заготовки на зиму, збирати гриби, сушити ягоди тощо.

Не можна прибирати павутину, якщо ви її помітили. Нехай плететься далі, адже вона знаменує теплу погоду.

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