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1 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 жовтня – вівторок

Сьогодні, 1 жовтня, віряни вшановують пам'ять святої Аріадни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святої Аріадни, яка була рабинею старійшини Тертілла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Ярина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день вегетаріанства
  • Міжнародний день людей похилого віку
  • Міжнародний день музики
  • Міжнародний день архітектури
  • Міжнародний день житла
  • День ветерана в Україні
  • День машинобудівника в Україні
  • День утворення Китайської Народної Республіки
  • 331 до н. е. – у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III.
  • 1648 – козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.
  • 1661 – в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.
  • 1727 – на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.
  • 1871 – У Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.
  • 1926 – Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера.
  • 1967 – радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.
  • 2017 – в Каталонії проведено нелегітимний та міжнародно невизнаний Референдум про незалежність цієї провінції він іспанської держави.
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ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЖОВТНЯ

  • 1507 – Джакомо да Віньола, відомий архітектор Італії доби маньєризму і ранішнього бароко.
  • 1620 – Ніколас Берхем, голландський художник.
  • 1858 – Адріан Кащенко, український письменник, автор численних прозових творів героїку Запорозької Січі.
  • 1862 – Дмитро Міллер, український історик.
  • 1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор.
  • 1897 – Валер'ян Поліщук, український поет, письменник, літературний критик.
  • 1903 – Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, уродженець Києва.
  • 1903 – Тагер Павло, винахідник в галузі звукового кіно.
  • 1910 – Паркер Бонні, партнерка гангстера Клайда Барроу.
  • 1930 – Річард Гарріс, ірландський актор.
  • 1930 – Філіпп Нуаре, французький кіноактор.
  • 1935 – Джулія Ендрюс, британська кіноактриса.
  • 1935 – Гвідо Альфонс Цех, швейцарський лікар-реабілітолог.
  • 1943 – Жан-Жак Анно, французький кінорежисер.
  • 1944 – Маккензі Скотт, американський виконавець, автор гімну 60-х "San Francisco".
  • 1947 – Марішка Вереш, солістка рок-гурту Shocking Blue.
  • 1947 – Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп'ютерних ігор.
  • 1956 – Тереза Мей, була прем'єр-міністром Великої Британії.
  • 1981 – Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо листя на березі не опало, то сніг випаде пізно.
  • Якщо журавлі летять на південь, то на Покров буде мороз.
  • Якщо птахів не видно, то раніше Артем'єва дня мороз не вдарить.
  • Якщо бур'яни дуже високі виросли, то взимку буде багато снігу.
  • Яка погода сьогодні, такою вона буде й 1 квітня.
  • Якщо тріщить домашні меблі або начиння, то скоро піде дощ.
  • Східний вітер подув – суха погода протримається ще кілька днів.
  • До цієї дати закінчували збір білих грибів.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто хвалитися перед іншими своїми успіхами та досягненнями, а також просити у Господа більше, ніж вам необхідно.
  • Сьогодні не варто лінуватись, адже потрібно робити заготовки на зиму, збирати гриби, сушити ягоди тощо.
  • Не можна прибирати павутину, якщо ви її помітили. Нехай плететься далі, адже вона знаменує теплу погоду.

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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