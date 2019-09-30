Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
1 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 56
Сьогодні, 1 жовтня, віряни вшановують пам'ять святої Аріадни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святої Аріадни, яка була рабинею старійшини Тертілла.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Ярина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день вегетаріанства
- Міжнародний день людей похилого віку
- Міжнародний день музики
- Міжнародний день архітектури
- Міжнародний день житла
- День ветерана в Україні
- День машинобудівника в Україні
- День утворення Китайської Народної Республіки
- 331 до н. е. – у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III.
- 1648 – козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.
- 1661 – в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.
- 1727 – на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.
- 1871 – У Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.
- 1926 – Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера.
- 1967 – радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.
- 2017 – в Каталонії проведено нелегітимний та міжнародно невизнаний Референдум про незалежність цієї провінції він іспанської держави.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЖОВТНЯ
- 1507 – Джакомо да Віньола, відомий архітектор Італії доби маньєризму і ранішнього бароко.
- 1620 – Ніколас Берхем, голландський художник.
- 1858 – Адріан Кащенко, український письменник, автор численних прозових творів героїку Запорозької Січі.
- 1862 – Дмитро Міллер, український історик.
- 1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор.
- 1897 – Валер'ян Поліщук, український поет, письменник, літературний критик.
- 1903 – Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, уродженець Києва.
- 1903 – Тагер Павло, винахідник в галузі звукового кіно.
- 1910 – Паркер Бонні, партнерка гангстера Клайда Барроу.
- 1930 – Річард Гарріс, ірландський актор.
- 1930 – Філіпп Нуаре, французький кіноактор.
- 1935 – Джулія Ендрюс, британська кіноактриса.
- 1935 – Гвідо Альфонс Цех, швейцарський лікар-реабілітолог.
- 1943 – Жан-Жак Анно, французький кінорежисер.
- 1944 – Маккензі Скотт, американський виконавець, автор гімну 60-х "San Francisco".
- 1947 – Марішка Вереш, солістка рок-гурту Shocking Blue.
- 1947 – Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп'ютерних ігор.
- 1956 – Тереза Мей, була прем'єр-міністром Великої Британії.
- 1981 – Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо листя на березі не опало, то сніг випаде пізно.
- Якщо журавлі летять на південь, то на Покров буде мороз.
- Якщо птахів не видно, то раніше Артем'єва дня мороз не вдарить.
- Якщо бур'яни дуже високі виросли, то взимку буде багато снігу.
- Яка погода сьогодні, такою вона буде й 1 квітня.
- Якщо тріщить домашні меблі або начиння, то скоро піде дощ.
- Східний вітер подув – суха погода протримається ще кілька днів.
- До цієї дати закінчували збір білих грибів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто хвалитися перед іншими своїми успіхами та досягненнями, а також просити у Господа більше, ніж вам необхідно.
- Сьогодні не варто лінуватись, адже потрібно робити заготовки на зиму, збирати гриби, сушити ягоди тощо.
- Не можна прибирати павутину, якщо ви її помітили. Нехай плететься далі, адже вона знаменує теплу погоду.
Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
22:51Як зварити кукурудзу, щоб вона була смачна і соковита
-
22:42Авторитетне видання назвало найкращий смартфон на ринку, і це не iPhone
-
22:22Будні американських підлітків у архівних знімках
-
22:12Дуже дивні справи: стало відомо про роботу над четвертим сезоном
-
21:50Надя Дорофєєва похвалилася ніжками у білизні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:43Від цього виду чаю слід відмовитися негайно
-
21:24Фрази, які вимовляють тільки, коли кохають
-
21:13У мережі розкрили секрет обробки задньої панелі iPhone 11 Pro
-
21:001 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Скільки витрачають іноземці під час подорожей в Україну
-
20:45Серіал Вибір матері 9, 10 серія: дивитись онлайн драму СТБ, опис сюжету
-
20:33Експерти назвали найкращі олії для догляду за волоссям
-
20:224 серіали для любителів заплутаних детективних історій
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:13Чому віддає перевагу покоління Z під час подорожей: цікаве дослідження
-
19:53Як обрати найкорисніший для здоров'я кефір
-
19:42Новий Mercedes-Benz C-Class отримає автопілот від S-Class
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
19:22Гурт KAZKA знову звинуватили в плагіаті: відео
-
18:50Нові подробиці закону про легалізацію грального бізнесу
-
18:42Глава OnePlus пояснив, чому смартфони досі не підтримують безпровідну зарядку
-
18:22Розкрита головна підступність пральних машин
-
18:12Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото
-
18:00Гороскоп на 1 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
17:20Слухайте українську музику! Найкращі нові пісні вересня 2019, які вас вразять
-
15:15Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця
-
13:15Зіркові двійники: ТЕСТ, чи впізнаєш ти улюблених акторів
-
10:18Найкрутіші рок-пісні вересня: плейлист свіжих треків
-
07:14Шість міфів про догляд за волоссям, у які ви досі вірите
-
00:05Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у шостому прямому ефірі
- 29 вересня
-
20:20Учені заявили про надзвичайну користь жувальної гумки
-
17:50Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)
-
14:15Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі
-
12:18Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні
-
10:19Найкраща поп-музика вересня: плейлист нових хітів місяця
-
08:16Погода в Україні 29 вересня: бабине літо та дощі
- 28 вересня
-
21:30Роздягається швидше за Дорофєєву: Michelle Andrade засвітила груди на новому фото
-
19:43Навіщо треба обов'язково ставити склянку з водою у мікрохвильовку
-
16:33Створена карта найпопулярніших прізвищ у різних країнах
-
14:17Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
-
12:00Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
-
08:15Погода в Україні 28 вересня: прийде відчутне потепління
- 27 вересня
-
21:28ТОП коротких серіалів, які можна подивитися на одному диханні
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
13:37Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
-
10:28Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою
-
07:15Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози
Радіо Максимум › Новини › Україна ›