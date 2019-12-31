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Гороскоп на 1 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Перший день нового року стане для більшості знаків Зодіаку шансом нарешті нормально відпочити. Чудовий період для планування та мрій! Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів перший день Нового року буде доволі легким та спокійним. У вас нарешті є час скласти плани на найближчий час, відпочити та розслабитись. Тому цим і займайтесь! Підтримуйте гарний настрій навколо і не зважайте на дрібниці.
Телець
Для Тельців початок року стане особливим періодом, адже на вас можуть очікувати приємні несподіванки. Дозвольте собі відпочити та не шукайте додаткових справ. Якщо ж якісь завдання і залишились з 2019, то варто з ними попрощатись якомога швидше.
Близнюки
У Близнюків справді драйвовий день, адже навіть після гулянок у вас вдосталь енергії продовжувати свято. Звісно ж, не варто надто активно планувати середу, адже потрібно приділити час і близьким людям, які ще не встигли влитись у ваш ритм у новому році.
Рак
Раки сьогодні спокійно можуть загадувати бажання на весь наступний рік. Проведіть день максимально розслаблено та без турбот, адже зараз зорі дають шанс відпочити та набратись натхнення для нових звершень.
Лев
Леви, вгомоніться! Як почнете рік, таким він і буде, тому дозвольте собі не займатись сотнею справ. Продовжуйте вірити у диво та заряджайтесь гарним настроєм, адже попереду ще багато пригод.
Діва
Дівам зорі рекомендують уважніше ставитись до свого самопочуття. Не обов'язково доїдати те відро олів'є, щоб мати гарний настрій. Влаштуйте собі легкий день без надмірних турбот.
Терези
Терезам сьогодні варто максимально налаштуватись на позитив та не піддаватись маленькому негативу. Ваше бажання урівноважувати ситуацію інколи може піти проти вас. Розслабтесь і насолоджуйтесь вихідним.
Скорпіон
Скорпіони, у вас нарешті з'явилась можливість почати все з чистого листка, тому спробуйте проявляти більше турботи та доброти сьогодні. Не повірите, але це може відчутно змінити ваше життя та життя оточення.
Стрілець
Стрільцям сьогодні зорі радять розставити правильно пріоритети та скласти плани на новий рік. Бажано, щоб вони були реалістичними. 2020 принесе вам чимало приємних моментів та пригод, налаштуйтесь на гарну хвилю.
Козеріг
Козерогам сьогодні випаде нагода повноцінно відпочити. Але це не означає, щоб варто прощатись з усіма планами та лежати на дивані, поїдаючи улюблені салатики. Трішки активності вам не завадить!
Водолій
Водоліям зорі пророкують легким та приємний день. Ваш гарний настрій допоможе чудово провести початок року не тільки вам, а й вашим близьким. Більше усміхайтесь та менше звертайте увагу на дрібниці.
Риби
Рибам сьогодні також випаде шанс трішки змінити своє життя. Лише від вас залежить, чи буде рік таким, як минулий. Тому плануйте час, мрійте та не забувайте про відпочинок. Сьогодні точно можна!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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